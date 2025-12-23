Slušaj vest

Skupština Srbija usvojila je danas zaključke povodom predstavljanja izveštaja Evropske komisije o Srbiji za 2025. godinu u kome se navodi da Narodna skupština ističe da EU ostaje najvažniji strateški politički i ekonomski partner Srbije.

Predsednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je, nakon što je obavljeno glasanje o ovoj tački dnevnog reda, da je začudilo to što proevropska opozicija nije glasala.

"Moram da kažem da me malo čudi što takozvana proevropska opozicija neće da glasa za ovakav predlog zaključka. Ne znam šta će Brisel da vam kaže", rekla je Brnabićeva.

Narodna skupština ussvojila je ovaj predlog zaključka za koji je, od 175 prisutnih poslanika, glasalo 137, dok je 35 bilo protiv a jedan uzdržan.

U zaključcima se navodi da se podržava stav EK da je potreban dalji rad i politička posvećenost da bi se nastavile i produbile reforme, naročito u oblasti vladavine prava, kao i da se pozdravljaju reforme koje su već sprovedene.

Narodna skupština, kako se dodaje, snažno podržava vladu, koja je nadležna za vođenje i koordinaciju procesa pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, pre svega u interesu svojih građana i jačanja institucija.

U jednom od zaključaka se navodi da Narodna skupština sa pažnjom konstatuje preporuku Evropske komisije da je za ubrzanje procesa pregovora neophodna jasno artikulisana politička volja i unapređenje javnog narativa o EU.

Skupština potvrđuje da će nastaviti da intenzivno radi u domenu svoje nadležnosti, kroz svoje redovne aktivnosti i u saradnji sa civilnim društvom u okviru Konventa EU, na postizanju širokog političkog i društvenog konsenzusa o značaju i prednostima članstva u EU.

Dodaje se da skupština sa posebnom pažnjom konstatuje sve ocene i preporuke EK o Srbiji za 2025. godinu, a koje se odnose na rad Narodne skupštine i izražava spremnost da u narednom periodu aktivno radi na unapređenju parlamentarne prakse.

Parlament pozdravlja ocenu EK koja je i ove godine u izveštaju navela da je klaster 3 tehnički spreman za otvaranje i izražava žaljenje što države članice EU nisu donele odluku da se on i otvori.