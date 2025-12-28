Slušaj vest

Vanredni parlamentarni izbori održavaju se danas na Kosovu i Metohiji, a sagovornici Kurira ocenjuju da bi pobeda Aljbina Kurtija samo produbila represiju nad srpskim stanovništvom i njihov progon, ali i dodatno otežala dijalog Beograda i Prištine koji stagnira otkako je Kurti na vlasti!

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković izjavio je da su izbori za parlament od presudnog značaja za opstanak srpskog naroda na KiM i pozvao sve Srbe da podrže Srpsku listu.

Politikolog Ognjen Gogić, koji se trenutno nalazi u Kosovskoj Mitrovici, kaže za Kurir da bi srpskom stanovništvu na KiM bilo mnogo lakše ukoliko Kurti ne bude više na vlasti, jer su drugi lokalni političari "umereniji i pragmatičniji".

Gogić: Kurti je bio spreman da se konfrontira sa Zapadom, samo da ne pristupi dijalogu sa Srbima Foto: Kurir Televizija

Dijaspora uz Kurtija

- Srbima je definitivno bilo lakše pre Kurtija jer je on radikalizovao nacionalizam i sprovodio represiju i progon nad Srbima. Drugi su bili pragmatični ljudi s kojima se moglo dogovarati, druge stranke imaju normalizaciju odnosa i dijalog s Beogradom u svom izbornom programu jer su svesni da je to zahtev međunarodne zajednice i uslov da Kosovo bude bliže Evropi. Kurti je čak bio spreman da se konfrontira sa Zapadom, samo da ne pristupi dijalogu, on nije čovek sklon kompromisima. Smatram da on ovim pokušava da se dokaže, jer su Tači i Haradinaj sa oružjem u rukama izvojevali na terenu samoproglašenu nezavisnost te lažne države, pa sad Kurti pokušava da poruči: oni su "oslobodili" Prištinu, a ja ću zauzeti sever Kosova - kaže Gogić.

Sagovornik Kurira dodaje da je trenutno na KiM pristiglo mnogo pripadnika albanske dijaspore koji su naklonjeniji Kurtiju od lokalnog stanovništva.

Vučić: Glasajte za Srpsku listu Predsednik Srbije Aleksandar Vučić još jednom je pozvao srpski narod da na izborima na KiM glasa za Srpsku listu i istakao da veruje u srpsko jedinstvo i u pobedu Srpske liste. - Aljbin Kurti uložio je veliki trud da preko srpskih slugu obezbedi mogućnost formiranja svoje vlade u budućnosti. Ali ja verujem u srpsko jedinstvo, verujem u snagu srpskog čoveka na KiM, u te ozbiljne i dobre ljude u Srpskoj listi, protiv kojih danas ne možete ni da čujete ništa loše. Baš sam srećan kako su vodili kampanju. Želim im mnogo uspeha i pozivam ljude na KiM da podrže srpski narod, da podrže Srpsku listu i verujem u pobedu Srpske liste - kazao je Vučić.

- Kurti će verovatno pobediti na izborima, ali svi očekuju da će imati veliki pad, samo je pitanje koliki. Ipak posle toga ga čeka konstituisanje Skupštine, što prošli put nisu uspeli da urade više od 55 puta, a to je apsurd! Oni imaju sistem u kojem parlament bira predsednika lažne republike, i to moraju da urade do 5. marta. Čak je veće pitanje ne samo da li će Kurti moći da formira vladu već da li će imati većinu od 80 odsto u skupštini, koliko je potrebno za izbor predsednika. Ukoliko ne izaberu predsednika do 5. marta, skupština se raspušta i vlada ponovo pada - kaže Gogić.

Srpski interes

Dalibor Jevtić, potpredsednik Srpske liste, kazao je da je važno da svi Srbi danas izađu na izbore i daju svoj glas Srpskoj listi jer je ona jedina koja štiti interese srpskog naroda na KiM. Kako je istakao, postoji jedan nacionalni interes da svih deset poslaničkih mandata ode u ruke srpskom narodu kako ne bi niko trgovao interesima na kvotu onoga što pripada srpskom narodu i kako bi sprečili da se na bilo koji način ugroze interesi Srba na KIM.

- Ključno je da Srbi kroz institucije spreče sprovođenje politike Aljbina Kurtija koja je prethodnih godina imala za cilj raseljavanje Srba sa KiM, da budemo na onim mestima na kojima se donose odluke o našim životima, da budemo tu da štitimo i sprečimo da se jednom politikom etno-nacionalizma koju sprovodi Kurti utiče da se tako nešto ne dogodi - naglasio je on.