Postoje trenuci u kojima se istina u najogoljenijem vidu prikaže ljudima, pa svi postanu svedoci nečijeg nemoralnog čina, sramote, niskosti, bede... Kao kad u noći odjednom snop reflektora obasja lopova zatečenog kako klečeći pred vratima obija bravu, i nikakve laži ni pravdanja ne pomažu, jer su nedvosmisleno jasne njegove namere.

Danas, evo, trepću i gledanju nas zbunjeno, bez reči, jer nemaju šta da kažu, Zeleno-levi front i ostale srpske opozicione stranke, pošto su sve njihove priče o principijelnosti (još jednom!) razobličene. Onaj reflektor uhvatio ih je u trenutku dok stoje ukrug oko ekoloških principa i zapi**vaju ih!

Jutros je u Botunu, u crnogorskoj Zeti, policija brutalno rasturila protest meštana koji su telima branili svoje selo u koje vlast, po zahtevima tajkunskih investitora, namerava da preusmeri otpadne vode iz Podgorice i da ih tu prečišćava. Botunjane, koji su ležali na zemlji, policajci su uneli u marice, a zajedno s njima uhapšen je i Milan Knežević, lider Demokratske narodne partije, i važnije od toga, nešto što doprinosi boljem razumevanju događaja, lider srpskog naroda u Crnoj Gori.

Rekao bi čovek da je to nemoguće, jer su i Đilas, i Lazović, i Ponoš... svi odreda pokazali posebnu osetljivost kad je ekologija u pitanju, setimo se samo šta su radili po Srbiji: u Jadru su pretili seljačkom bunomda bi odbranili izmišljeni podzemni okean pijaće vode, u Valjevu i Mionici organizovali blokade puteva tvrdeći da se radi o "krađi prirodnih resursa", a u Smederevu, povodom najave gradnje nove fabrike i zagađenja Dunava, pisali Evropi da će time biti ugrožena pijaća vode za stotine hiljada ljudi. I tako dalje i tako šire...

A sada, ni pisma ni razglednice.

Branili su ribe u Crnom moru od zagađenja iz Smedereva, a kad treba podržati Crnogorce, ni mukajet! Kao da je kancerogeni otpad iz Botuna pametniji, pa će podzemnim vodama samo do Botuna. A ono povrća iz Zete što pojedemo u salati preko leta, ne računa se. Jača imunitet!

Ili naši zaštitnici životne sredine i branioci prava na protest neće da se mešaju u stvari suverene države? Neće biti! Ko god im je pisao ili ih pomenuo, nekad i iz sprdnje, od Las Vegasa, preko Estonije, Brisela i Strazbura, do Zagreba, dobio je publicitet na Šolakovim medijima i javnu zahvalnost. Jedino je podrška iz Prištine - a stizala je samo tako - prećutkivana javno, a toplo primana tajno. Uostalom, zar nisu naši "neškopaci" primali u bratski zagrljaj svakog dokonjaka ili "novinara sa zadatkom" koji je preko granice dolazio u Srbiju da demonstrira za čistiji vazduh, bistriju vodu i zatvaranje svih rudnika u Srbiji?
Pitanja je bezbroj, a odgovora malo, ali se i iz njih sve razume.

Intervencija u Botunu protiv tamošnjeg srpskog življa nije iznenađenje.Bila je planirana odavno, a praktično je počela još pre sedam dana, kada je u Šolakovim medijima Željko Ivanović, koga u su u zajedničkom romanu Marko Vešović i Šeki Radončić nazvali "Goveče", objavio odbranu gradnje sporne fabrike u Botunu, a sve njene protivnike svrstao u Vučićeve agente koji sapliću Crnu Goru na putu u EU.

Ko iz srpske opozicije, svi odreda ispali kao mrvice duvana iz Šolakovog džepa, da digne glas? Ko da ode u Crnu Goru i uzvikne, kao što se vikalo u Srbiji, da jedan vazduh dišemo i jednu vodu pijemo, i da to nema veze sa "Srbima" i "Crnogorcima", nego sa zdravljem. Što, uostalom, potvrđuju sveukupna ekološka saznanja i svi njeni principi.

Umesto da dignu svoj glas, naši su vajni zaštitnici prirode i čovekovog zdravlja svojim ćutanjem principima uradili ono što smo opisali na početku teksta.

Posle su podigli gaće i zakopčali pantalone, i odmah počeli da nam opet sole pamet. U hitnji, ili iz navike, ni ruke nisu oprali.

Zato imamo jednu poruku za njih: Ni so iz vaše ruke! Prljave su vam!

