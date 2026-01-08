Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić ukazao je danas, s obzirom na dešavanja u Venecueli, da je na delu globalna prekompozicija moći i prustupa i da se stvara novi svetski poredak, što Srbija mora da razume da ne bi platila cenu.

"Zato je ključni princip kojim Srbija treba da se rukovodi očuvanje sopstvenog državnog i nacionalnog interesa, čuvanje identiteta, kulture i države, poručio je Đurić u emisiji "Dan na dan" i dodao da domaće službe pažljivo prate i analiziraju sva dešavanja na svetskom nivou, jer se mora razumeti šta se dešava na globalnom nivou.

„A, dešava se globalna prekompozicija moći, načini i prustup. Apsolutno je u pitanju stvaranje novog poretka i to nije preterivanje niti fraza, već se dešava u praksi. Stari poredak nestaje pred našim očima, nova pravila će biti uspostavljena, ali tek kada bude uspostavljena nova ravnoteža. Ali, mi moramo da budemo svesni da stara pravila ne važe, da ne bismo platili cenu“, jasan je šef srpske diplomatije.

U tom smislu, kaže da se mora razmišljati trezveno i „hladne glave“, a ostaviti po strani etičke, vrednosne sudove i osećanja, zarad nacionalnih interesa.

„Ključni princip kojim moramo da se rukovodima je srpski državni i nacionalni interes. Nacionalni jer imamo Srbe i izvan Srbije, u neposrednom okruženju, ali i dalje od regiona. Mi moramo da sačuvamo naš identitet, kulturu i državu. To je naša odgovornost. Velike sukobe niti ćemo rešiti, niti imamo kapaitet za to. Možemo samo sebi naneti štetu, ako prerano istrčimo sa nekim stavom“, rekao je Đurić.

Na konstataciju da se stavovi Srbije nisu promenili od početka sukoba u Ukrajini do danas, Đurić je podsetio da je predsednik Aleksandar Vučić i pre nekoliko dana nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost istakao da je to princip koga se Srbija drži.

„Držimo se onoga što je srpski državni i nacionalni interes, a to je poštovanje međunarodnog prava i Povelje UN kao apsolutni ’conditio sine qua non’ i unutrašnje i spoljne politike Srbije. Unutrašnje zbog Kosova i Metohije, a spoljne i zbog KiM i zato što želimo red i pravila u međunarodnim odnosima i međunarodni poredak zasnovan na pravilima“, rekao je minsitar.

Ukazao je i da takav stav omogućuje da se radi na očuvanju stabilnosti kao ključnog predusolova za ukupni razvoj Srbije, da se čuva samostalnost u vođenju unutrašnje i spoljne poliitke, što je volja ogromne većine građana, koja želi da Srbija bude vojno snažna, ali neutralna.

To, dodao je, omogućava i nastavak ekonomskog razvoja zemlje.

„Imamo razloga da u 2026. godinu uđemo sa dozom optimizma, jer smo uspeli da prebrodimo polarizovanu, tešku godinu punu podela, nemira i gorčine na svim stranima. Sačuvali mir, privredni rast i izvukli po neku lekciju“, rekao je Đurić.