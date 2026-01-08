Slušaj vest

Zahtev za vanrednim izborima, koji su studenti blokaderi izneli sredinom prošle godine, sve manje liči na politički potez, a sve više na vapaj bez jasnog plana. I dok opozicija uporno ponavlja mantru da Aleksandar Vučić "beži od izbora", činjenice govore da vlast nije nasela na impulsivan pritisak, već je pustila da se pokaže ono što je sada očigledno - da su studenti razorili opoziciju, a da sami opozicionari izbore nisu ni tražili, jer znaju kakav bi ih ishod dočekao.

To je priznao Rastislav Dinić iz Zeleno-levog fronta (ZLF), koji u autorskom tekstu za "Peščanik", pod nazivom "Kako populizam deli antirežimski front", nazvao studentsku listu - uzurpatorskom. On je ocenio u skladu s naslovom svoje analize da se "opozicione stranke moraju ili u potpunosti pokoriti studentskoj listi ili će biti tretirane kao neprijatelji naroda".

- Neophodno je dati priliku i drugim i drugačijim glasovima osim popilističkim... Sve drugo vodiće samo sve dubljim podelama na antirežimskom frontu i konačno – ka njegovom (našem!) izbornom porazu - piše Dinić.

Politički analitičar Srđan Barac kaže za Kurir da zahtev za raspisivanje izbora u aktuelnom političkom trenutku sve više deluje kao politička parola, a sve manje kao realna strategija.

- Predsednik je jasno rekao da će se izbori održati u oktobru, novembru ili decembru, u zavisnosti od odgovornosti političkih aktera. Ta izjava je zapravo mnogo preciznija nego što se na prvi pogled čini, ona ukazuje na realnost političke scene u kojoj deo aktera javno insistira na izborima, dok im objektivno politički kontekst u ovom trenutku nimalo ne ide u prilog. Studentski protesti jesu uneli novu energiju u javni prostor, ali sva relevantna istraživanja pokazuju da ta energija nije usmerena protiv vlasti, već da se najvećim delom prelila sa opozicionog biračkog tela. Drugim rečima, studenti su pre svega dodatno oslabili već razjedinjenu opoziciju - govori Barac i dodaje:

- Uprkos tome, opozicija i deo studentskih aktera optužuju vlast da se plaši izbora, iako je jasno da bi upravo opozicija bila najveći gubitnik izbora održanih u kratkom roku. Zato insistiranje na izborima danas sve više liči na političko pokriće i način da se pred delom građana sačuva utisak borbenosti, iako su svi svesni da bi izborni rezultat bio ispod očekivanja.

Barac naglašava da ovde ne treba zanemariti ni širi kontekst, jer se Srbija nalazi u složenom unutrašnjem i geopolitičkom trenutku koji zahteva stabilnost i odgovornost.

- Upravo zato je indikativno što je opozicija od ideje prelazne vlade relativno brzo prešla na zahtev za izborima, bez jasne strategije i programa. Objektivno gledano, većini opozicionih aktera više odgovara da izbori budu što kasnije kako bi imali vremena da konsoliduju redove, povrate deo izgubljene podrške i odlože suočavanje sa političkom odgovornošću. Sa druge strane, vlast nema razlog da beži od izbora, već da ih raspiše u trenutku koji je u skladu sa interesima države, a ne dnevno-političkim pritiscima. Zato ključno pitanje nije da li će izbora biti, već ko je za njih zaista spreman - ocenjuje Barac.

Piper: U pravu si, pući ćete Novinar i nekadašnji medijski koordinator Novog DSS-a Uroš Piper reagujući na ovu analizu blokadera Rastislava Dinića iz ZLF poručio je da je Dinić "Prvi među blokaderima koji govori o izbornom porazu!" - Član predsedništva Zeleno-levog fronta Rastislav Dinić priznaje da blokaderima sledi poraz na izborima. Pri tom blokadersku listu naziva uzurpatorima i kuka zašto opoziciju ne prihvataju. Rato, u pravu si - pući ćete! - zaključio je Piper na Iksu.

Da podsetimo, blokaderi su prvi put u maju prošle godine kao zvaničan "studentski" zahtev izneli želju za raspisivanjem vanrednih parlamentarnih izbora, ali tada ta ideja nije naišla na podršku u opozicionim redovima. Šta više, većina parlameterne opozicije zahtevala je tog proleća formiranje neke vrste prelazne Vlade, a taj predlog su ujedinjenji izneli i u Skupštini Srbije.

Tokom godine, očigledno videvši da im podrška među sopstvenim biračima opada, pojedine opozicione stranke takođe su zatražile raspisivanje vanrednih izbora, doduše s vremena na vreme naglašavajući da je prelazna Vlada bila ipak bila bolje rešenje.

I dok sva istraživanja javnosti pokazuju stabilno veliku podršku koju među biračima ima Srpska napredna stranka (SNS) i predsednik Aleksandar Vučić, isto tako stabilno se pokazuje rapidno opadanje podrške blokaderima, ali i potpuno prelivanje nekadašnjih glasova opozicionih partija u blokaderski tabor.