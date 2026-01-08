predsednica skupštine i predsednik srbije neće biti tu

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da je dolazak misije Evropskog parlamenta - koja će posetiti našu zemlju od 22. do 24. januara - dogovoren sa strankama opozicije, navodeći da su sa njima "valjda dogovorili i datum".

Ana Brnabić rekla je da je u tom periodu u ranije dogovorenoj poseti Estoniji i dodala da se evroparlamentarci o dolasku u Beograd nisu konsultovali ni sa kim iz državnih institucija, čak ni oko datuma.

- Tada nisam tu, već u poseti Estoniji. Ali to tako hoće da se desi kada vam neko dolazi nepozvan u kuću i kada nema čak ni osnovnu pristojnost da se konsultuje sa onim ko treba da bude domaćin da li su određeni datumi u redu. To tako obično biva - navela je Brnabićeva za TV Pink i napomenula da će i predsednik Srbije Aleksandar Vučić u tom periodu biti u Davosu na Svetskom ekonomskom forumu.

- Dolaze da se vide sa ovima koji su ih pozvali da dođu. Blokaderi su toliko plakali i nije fer da ne dođu - rekla je Brnabić i ocenila da je to "sve regularno".

Evropski parlament Foto: Printscreen X

Kako je rekla, njena poseta Estoniji je unapred dogovorena radna poseta, a važna je upravo zbog evropskih integracija Srbije.

- Svakako je neću otkazivati, zato što se neko sam pozvao i sam je sebi dao za pravo da odredi datum kada njima odgovara. I baš ih briga kada domaćinima odgovara. Ali, dobro, odgovara onima koji su ih zvali. Tako da su oni to dogovorili sa onima koji ih je zvao, taj neka ih i primi - navela je Brnabićeva.

Precizirala je da su u delegaciji izvestilac EP za Srbiju Tonino Picula, kao i evropski poslanici iz Hrvatske Stiven Nikola Bartulica i Ivo Davor Štir.

Ona je ocenila i da predstavnici opozicije u Srbiji od Evropskog parlamenta u stvari žele okupaciju i da njih postave na vlast.

- Ne znam šta blokaderi očekuju. Valjda se nadaju da će da dođe neko iz EP ovde da uhapsi predsednika Vučića, da okupira Srbiju i da njih postavi na vlast. Mislim da je to želja i nada Zdravka Ponoša tokom božićnih praznika za naš narod, da dođe strani okupator, da uhapsi legitimno izabranog predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića koji ima maksimalno istorijski najveću podršku naroda - rekla je Brnabićeva.

Kako je dodala, želja Zdravka Ponoša je da njega sa hrvatskim državljanstvom postave na vlast.

- Želja Ponoša je da mu kažu 'dođite gospodine sa hrvatskim državljanstvom, sa putovnicom, vi ćete da budete predsednik Srbije i vi ćete da slušate naša naređenja', a on će da kaže 'hvala vam mnogo i sve što vi kažete, ja ću to tako da uradim samo mi dajte vlast'. A onda će da pokuša da ubije Srbiju - dodala je.