Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da je dolazak misije Evropskog parlamenta - koja će posetiti našu zemlju od 22. do 24. januara - dogovoren sa strankama opozicije, navodeći da su sa njima "valjda dogovorili i datum".

Ana Brnabić rekla je da je u tom periodu u ranije dogovorenoj poseti Estoniji i dodala da se evroparlamentarci o dolasku u Beograd nisu konsultovali ni sa kim iz državnih institucija, čak ni oko datuma.

- Tada nisam tu, već u poseti Estoniji. Ali to tako hoće da se desi kada vam neko dolazi nepozvan u kuću i kada nema čak ni osnovnu pristojnost da se konsultuje sa onim ko treba da bude domaćin da li su određeni datumi u redu. To tako obično biva - navela je Brnabićeva za TV Pink i napomenula da će i predsednik Srbije Aleksandar Vučić u tom periodu biti u Davosu na Svetskom ekonomskom forumu.

- Dolaze da se vide sa ovima koji su ih pozvali da dođu. Blokaderi su toliko plakali i nije fer da ne dođu - rekla je Brnabić i ocenila da je to "sve regularno".

ep.jpg
Evropski parlament Foto: Printscreen X

Kako je rekla, njena poseta Estoniji je unapred dogovorena radna poseta, a važna je upravo zbog evropskih integracija Srbije.

- Svakako je neću otkazivati, zato što se neko sam pozvao i sam je sebi dao za pravo da odredi datum kada njima odgovara. I baš ih briga kada domaćinima odgovara. Ali, dobro, odgovara onima koji su ih zvali. Tako da su oni to dogovorili sa onima koji ih je zvao, taj neka ih i primi - navela je Brnabićeva.

Precizirala je da su u delegaciji izvestilac EP za Srbiju Tonino Picula, kao i evropski poslanici iz Hrvatske Stiven Nikola Bartulica i Ivo Davor Štir.

Ona je ocenila i da predstavnici opozicije u Srbiji od Evropskog parlamenta u stvari žele okupaciju i da njih postave na vlast.

Kurir Politika/TV Pink

