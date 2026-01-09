Slušaj vest

Pokret za narod i državu Niš oglasio se saopštenjem u kojem se obratio političkoj grupaciji „Ljubav, vera, nada“ Nemanje Šarovića. Saopštenje prenosimo u celosti:

"Politička grupacija pod nazivom „Ljubav, vera, nada“, koju predvodi Nemanja Šarović, još jednom je pokazala da se njeno političko delovanje zasniva na fabrikovanju neistina, podmetanjima i najprizemnijim oblicima političke klevete. Ovoga puta meta njihove svesno konstruisane i izmišljene kampanje je doc. dr Milan Lazarević, predsednik Gradskog odbora Pokreta za narod i državu u Nišu.

Posebnu ironiju predstavlja činjenica da su upravo pojedini članovi Šarovićevog pokreta iz Niša, u periodu kada su obavljali rukovodeće funkcije u JKP „Parking servis“, bili u direktnoj i intenzivnoj saradnji sa advokatskom kancelarijom Jovanović (2015.). Danas, u pokušaju da prikriju sopstvenu prošlost i izbegnu odgovornost, istu tu saradnju lažno pripisuju Pokretu za narod i državu i doc. dr Milanu Lazareviću. Pokret za narod i državu Niš radi u interesu građana i tek će raditi, dok ste vi kada ste vladali trošili novac građana Niša, lupali službene automobile i bahatili se. Prošlo je to vreme gospodo!

Zato javno ističemo da su navodi o bilo kakvoj saradnji doc. dr Milana Lazarevića sa advokatom Milošem Jovanovićem čista laž. Navedeni advokat nije saradnik, niti je poznanik dr Milana Lazarevića, kao ni bilo ko iz rukovodstva Pokreta za narod i državu Gradskog odbora Niš.

Svesni smo da ovakvi napadi ne dolaze slučajno. Oni su direktna posledica činjenice da je Pokret za narod i državu u Nišu prepoznat kao najozbiljnija nova društveno-politička snaga, sa sve većom podrškom građana i jasnom vizijom razvoja grada i države. Upravo zato politički beznačajni akteri, lišeni podrške naroda, kredibiliteta i svake odgovornosti, pokušavaju da lažima i klevetama zaustave ono što ne mogu da pobede na izborima.

Onima iz Šarovićevog pokreta koji bez i trunke srama nastoje da laž, klevetu i ličnu diskreditaciju proglase legitimnim sredstvima političke borbe poručujemo da će, uprkos njihovim podmetanjima, Pokret za narod i državu nastaviti da raste, da se razvija i da radi u interesu naroda i države Srbije. A oni koji danas lažu, sutra će morati da objasne građanima Niša zašto im je laž jedino što imaju da ponude".