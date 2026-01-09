Slušaj vest

U Prištini je završeno brojanje svih glasova sa vanrednih parlamentarnih izbora održanih na Kosovu i Metohiji 28. decembra, te se očekuje da Centralna izborna komisija (CIK) ubrzo saopšti konačne rezultate, potvrdio je njen portparol Valjmir Eljezi.

Pokret "Samoopredeljenje" Aljbina Kurtija dobio je 51,11 odsto i obezbedio 57 mesta u budućem sazivu tzv. centralne skupštine.

Demokratska partija Kosova osvojila je 20,19 odsto glasova, a u skupštini će imati 22 mesta.

Demokratski savez Kosova je najveći gubitnik na izborima 28. decembra. Ova stranka je pala na 15 poslaničkih mesta, sa dobijenih 13,23 odsto glasova.

U Skupštini će šest mesta imati Alijansa za budućnost Kosova sa 5,5 odsto glasova. Od 10 mesta zagarantovanih za Srbe, Srpska lista će imati devet mesta, a stranka "Za slobodu, pravdu i opstanak" jedno poslaničko mesto.

Sledećih 10 mesta obezbedile su Kosovska demokratska turska partija – dva, a "Vakat", Nova demokratska stranka, Nova demokratska inicijativa Kosova, Socijaldemokratska unija, Egipatska liberalna partija, PSA, Jedinstvena goranska partija i Progresivni romski pokret Kosova imaće po jedno poslaničko mesto.

Nakon prebrojavanja svih glasova, portparol Centralne izborne komisije, Valjmir Eljezi, rekao je da stranke mogu u roku od 48 sati da se žale na navodna kršenja pravila tokom brojanja glasova, a prenosi RTS.

Prema njegovim rečima, CIK je spreman da objavi konačne rezultate, ali se mora sačekati da li će biti podnesene žalbe Izbornom panelu za žalbe i predstavke (IPŽP).

- Završetkom brojanja ovih listića, CIK je spreman da objavi konačan rezultat vanrednih izbora održanih 28. decembra. Međutim, prema Zakonu o opštim izborima, strane mogu podneti žalbu IPŽP-u u vezi sa administracijom brojanja u Centru za brojanje i rezultate u roku od 48 sati od navodnog kršenja - rekao je Eljezi.