Aktivno naoružavanje Prištine je dugoročni proces na KiM kojim pokušavaju da Kosovske bezbednosne snage (KBS) pretvore u Vojsku Kosova, ali i nešto što premijer u tehničkom mandatu lažne države Aljbin Kurti koristi u dnevno-političke i propagandne svrhe u susret vanredim parlamentranim izborima koji se u pokrajini održavaju 28. decembra, objašnjava za Kurir politikolog Ognjen Gogić.

Naime, prištinski ministar odbrane Ejup Maćedonci izjavio je da će 2026. biti godina u kojoj će kupovina helikoptera "Crni jastreb" (Black Hawk) biti završena, u koordinaciji sa SAD, preneo je RTK, a ovu veliku kupovinu nedavno je najavio uz fanfare i sam Kurti, o čemu je Kurir detaljno pisao.

RTK podseća da se do 2028. godine, odnosno do kraja "sveobuhvatnog plana tranzicije", očekuje da će KBS imati 8.520 pripadnika, među kojima 5.000 aktivnih vojnika, 3.000 rezervista i 520 ljudi civilnog osoblja. I ne samo to, nakon što je Priština početkom oktobra nabavila dronove "skajdager" od Turske, a u novembru je otvorena fabrika dronova kod Gnjilana, Kurti je krejem novembra izjavio da je u toku proces nabavke helikoptera "blek hok" od SAD, koji u regionu poseduje još samo Hrvatska i naveo da će prva municija u fabrici na KiM biti proizvedena već krajem 2026. godine.

Politikolog Ognjen Gogić objašnjava da su sve ove nabavke deo procesa pretvaranja KBS u Vojsku Kosova, koji bi trebalo da bude okončan 2028. godine.

366438_251022.01_14_19_21.Still026.jpg
Ognjen Gogić Foto: Kurir Televizija

- Taj plan se odvija uz podršku NATO, a pre svega Amerike i Turske, a sve ovo je potrebno posmatrati u kontekstu planova o proširenju NATO na Zapadni Balkan i njihove bezbednosne ahitekture, ali i planova da KiM u nekom trenutku postane član Alijnse - kaže Gogić i ocenjuje da je lažni premijer Kurti tokom prethodne ali i ove izborne kampanje naoružavanje koristi u dnevno-političke svrhe:

- Slogan Kurtijeve kampanje u susret izborima je "Prosperitet i bezbednost", on koristi naoružavanja kako bi uz fanfare poslao biračima populističko-propagande poruke, poput one da će izdvojiti milijadu dolara za vojsku. To je sve deo narativa u kojem Kurti hoće da predstavi da postoje pretnje Kosovu, a da je on taj koji štiti KIM i da postoji čvrsta ruka. Na KiM već dugo vreme traje institucionalna kriza i neka vrsta nesigurnosti ekonomske kod građana, i Kurti ovim pokušava da skrene sa toga i poruči "ne brinite, imamo oružje".

Pitali smo Gogića i da li lažna država Kosovo sa svim ovim naoružanjem može da postane pretnja po regionalni mir?

Aljbin Kurti dronovi
Aljbin Kurti u Gnjilanu prilikom obilaska fabrike dronova Foto: Printscreen Facebook/Albin Kurti

- Već danas KBS ima dovoljno ljudstva i naoružanja da može da ugrozi nekog na terenu na samom Kosovu. Kosovska vojna moć je u relativnom porastu, premerava se odnos snaga u regionu. Oni jesu jači nego što su bili pre nekoliko godina, naravno da ne bi mogli da ugroze Srbiju, ali i naša država bi u svojim vojnim strategijama morala da ima u vidu da se na KiM izuzetno radi na naoružanju. Plus, tu su i vojne saradnje koje Kosovo sklapa sa Albanijom i Hrvatskom i to sve Srbija mora da uzme u obzir. Sve ovo poskupljuje cenu nekog zamišljenog sukoba, ovim pokušava Kurti i da pošalje poruku Srbiji i da je odvarti od nekakve intervencije na KiM - govori Gogić i podseća da KFOR i dalje kontorliše vazdušni prostor na KiM te da svi dronovi i helikopteri idu u magacin i ne mogu da polete bez odobrenja KFOR: 

Kršenje Rezolucije 1244

Prema Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti UN, podsetimo, KFOR je jedina oružana formacija na Kosovu i Metohiji, a taj dokument je predviđao i demilitarizaciju tzv. OVK i drugih naoružanih grupa Albanaca.

Priština je, međutim, 2009. godine formirala tzv. KBS od kosovskog zaštitnog korpusa, odnosno bivše tzv. OVK, a skupština privremenih institucija je 2018. godine, bez prisustva srpskih predstavnika, usvojila zakon o transformaciji takozvanih KBS u vojsku.

- Ipak, neće doveka biti u magacinu i naravno da niko ne kupuje oružje da bi ga samo držao u magacionu i da ge ne bi koristi bar za vežbe. 

Da podsetimo, vanredni parlamentrani izbori za skupštinu privremenih institucija biće održani 28. decembra, pošto nakon izbora 9. februara nije formirana vlada.

