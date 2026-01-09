Licemerje čoveka zbog kog je Srbija ostala bez milijardu i po evra

Blokader Nenad Lajbenšperger, istoričar iz Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, kog su blokaderski mediji prozvali čovekom koji je pobedio državni kriminal i sačuvao Generalštab, oglasio se i targetio sve ljude koji ne misle kao on, a pokazao je i licemerje svojstveno blokaderskom pokretu.

Lajbenšperger najpre nije krio da se zalaže za podele u društvu.

"Svakog koga budem sreo u budućnosti pitaću ga šta si radio u 2025. godini - sa koje strane ograde si bio? Ako je bio u Ćacilendu, nikako neću razgovarati sa njim! Mislim da nas, nažalost, takva budućnost čeka", rekao je Lajbenšperger za "Vreme".

Takođe, Lajbenšperger, koji je u tom nedeljniku proglašen za ličnost godine 2025, nijednom nije pomenuo muzej žrtava NATO agresije, za koji su blokaderi pričali da je potreban u Generalštabu, već je priču okrenuo na potpuno drugu stranu.

"Beogradski univerzitet bi u okviru kompleksa Generalštaba mogao da osnuje muzej studentskog pokreta, u kojem bi bili predstavljeni svi ključni studentski protesti - od perioda Kraljevine Jugoslavije - preko 1968. godine, zatim protesta 1996/7, pa sve do ovih u 21. veku", rekao je Lajbenšperger.

Podsetimo, projekat zeta američkog predsednika Džareda Kušnera za izgradnju Tramp hotela u Beogradu na mestu Generalštaba propao je zbog hajke blokadera.

Time je naša zemlja ne samo izgubila investiciju vrednu 750 miliona evra, već je i drugim stranim investitorima poslata loša poruka da Srbija potencijalno više nije sigurna investiciona luka, što je imidž koji je naša zemlja mukotrpno izgradila tokom prethodnih godina kada je postala mesto oko kojeg su se utkivale najveće svetske kompanije.

Da stvar bude gora, ukupna šteta koju su blokaderi iznosi, prema rečima predsednika države Aleksandra Vučića, više od milijardu i po evra, a za taj novac je moglo da se izgradi 375 škola ili 500 vrtića ili 12 dečijih klinika tipa Tiršova 2 ili da se renovira 27 porodilišta, izgradi 10 stadiona po najvišim standardima UEFA, ali i da se otvore nova radna mesta i povećaju plate i penzije.