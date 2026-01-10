Slušaj vest

Isporuke novog naoružanja i vojna saradnja Prištine sa pojedinim državama ukazuju na intenzivnu militarizaciju Kosova i Metohije i nose ozbiljne bezbednosne rizike, rekao je predsednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun.

I na Badnji dan u Prištinu je stiglo novo naoružanje - protivoklopni raketni sistemi OMTAS iz Turske. Ta isporuka, kako se navodi, deo je šireg procesa jačanja vojnih kapaciteta takozvanih Kosovskih bezbednosnih snaga, koji obuhvata naoružavanje, obuku i povećanje vojnog budžeta.

Predsednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun ističe za RTS da je od početka završne faze transformacije KBS-a intenzivirano opremanje i obuka te formacije, što je, kako kaže, suprotno Rezoluciji 1244.

"U poslednje četiri godine u tu takozvanu vojsku Kosova uloženo je 430 miliona evra, najviše u opremanje i naoružavanje. Vidimo jačanje vojnog budžeta, stvaranje bilateralnih i obaveštajnih sporazuma, kao i učešće pripadnika KBS-a na međunarodnim vojnim vežbama", naveo je Drecun za RTS.

Kompletna militarizacija Kosova i Metohije

On dodaje da se radi i na uspostavljanju sopstvene vojne industrije, uključujući najavljenu proizvodnju municije, dronova i oklopnih vozila.

"Kada sve to sagledate, vidite jednu kompletnu militarizaciju Kosova i Metohije", kaže Drecun.

Govoreći o porukama koje Priština šalje, Drecun smatra da je reč o pripremi za ofanzivno delovanje.

"Ovo nisu odbrambeni, već ofanzivni kapaciteti. Priština se priprema za vojni desant i želi interoperabilnost sa NATO članicama, pre svega sa Hrvatskom i Albanijom", istakao je.

Direktna pretnja opstanku srpskog naroda

Prema njegovim rečima, glavna poruka upućena je Beogradu.

"Poruka je - dalje ruke od Kosova i Metohije. Postoji realna opasnost da bi u određenim geopolitičkim okolnostima pokušali ulazak na sever Kosova, što bi značilo direktnu pretnju bezbednosti i opstanku srpskog naroda", upozorio je Drecun.

Govoreći o odgovoru Srbije, naglašava da je najvažnija uloga odbrambenih kapaciteta preventivna.

"Najbolja vojska je ona koja se stalno priprema za rat, a nikada u njega ne uđe. Jačanje naših odbrambenih kapaciteta ima odvraćajući efekat i služi očuvanju mira", zaključio je Drecun.