Nalog blokadera sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, pokrenuo je potpuni haos na društvenoj mreži Iks (X) i posvađao one koji su, po svemu sudeći, do juče bili uz njih - a sve je krenulo od njihove čestitke za Dan Republike Srpske što se protivnicima aktuelne vlasti nije svidelo!

"Volimo te otadžbino naša! Neka nam je svima srećan i blagosloven dan Republike Srpske - simbol nepokolebljive borbe za slobodu, mučeničkog stradanja i jedinstva našeg naroda sa obe strane Drine! Hvala svima koji su svojom borbom i žrtvom ugradili sebe u njene temelje", napisali su blokaderi na Iksu, usput pomenuli i rat i borbu Srba za suverenost.

U tom momentu nastao je potpuni haos i antisrpska histerija na Iksu, a sve je krenulo od Vesne Pešić.

Njoj se objava nije svidela, brutalno je izvređala čestirku "filozofa u blokadi" i nazvala ih je pokvarenjacima.

Foto: Printscreen/X

Nakon toga joj je nalog "Filozofi u blokadi" odgovorio slikom flaše alkoholnog pića - vinjaka.

To je navelo mnoge blokadere da dignu glas i protiv te prozivke, ali i same čestitke Republici Srpskoj.

Jedan od razočaranih je bivši potpredsednik DS Goran Ješić.

"Kako idioti zamišljaju da se reaguje na javnu kritiku, gluplji i odvratniji od Šešelja!", napisao je Ješić.

Direktor Instituta za evropske poslove Naim Leo Beširi bio je podjednako razočaran.

"Vrlo neprijatno. Mnogo neznanja. Malo stida".

Osnivačica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić poručila je: "Ovi filozofi u blokadi kao da su bili na božićnom slavlju u Informeru."

Novinarka Antonela Riha je napisala da očekuje od krovnog naloga "Studenti u blokadi" da osude prozivku na račun Vesne Pešić, a svoj bes su pokazivali i blokaderi koji nisu poznati široj javnosti, ali su poslednjih godinu dana i te kako aktivni bili u pokušajima obojene revolucije.

"Dobićete, kako se kaže u mom selu, k**** da izbijete oči od mene za izbore".

"Imamo najidiotskiji tvit ovog i inače najidiotskijeg studentskog naloga".

"Bukvalno ja 20000000 puta više prezirem njih nego Vučića. Gade mi se ono bukvalno bih napustio prostoriju u kojoj bismo se našli zajedno".

"Jel vam to Čeda Antić preuzeo nalog ili nas već godinu dana zamajavate vašim porodičnim problemima?".

"Studentski pokret nije ono što smo svi mislili da jeste. Vreme je da se to napiše jasno. Ne pada mi na pamet da glasam za njihovu listu, svaka javna objava im je sve gora i gora".

Ovo su samo neki od stotine komentara blokadera koji su okrenuli leđa takozvanom studentskom pokretu, dok je bilo i onih koji su podržali objavu, zbog čega je nastao potpuni razdor.

"Volim kako je ova objava istrigerovala sve autošovinističke jednosivoćelijske oblike života", "Ovi momci definitivno odstupaju od šablona. Svaka čast sokolovi, nek ste živi i zdravi!", neki su od komentara druge blokaderske struje.

Studenti iz Novog Pazara protiv Filozofa iz BG

Međutim, ni to nije bio kraj "krvavom" internet sukobu blokadera.

Nalog blokadera sa Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP) najpre je osudio čestitu povodom Dana RS.

DUNP osudio objavu Filozofskog, pa tvit osude obrisao Foto: Printscreen X

"Mi iza ovoga ne stojimo i nas niko ne pita kada je ovakva stvar u pitanju. Ova objava je krajnje sramotna. Molimo kolege da reaguju i obrišu ovo. Ako kažemo da nas solidarnost predstavljam neka to ne bude samo za kamere", poručio je nalog DUNP blokada kolegama sa Filozofskog, koji ih nisu poslušali pa objava i dalje stoji.

Nakon što su mnogi blokaderi podržali objavu "Iks" naloga DUNP, a oni im odgovarali emotikonima srca, objava je obrisana bez objašnjenja, a to je pokrenulo novi talas nezadovoljstva antisrpskih blokadera koji su iskazali razočaranje i DUNP-om.