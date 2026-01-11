Slušaj vest

Čestitka blokadera s Filozofskog fakulteta u Beogradu povodom Dana Republike Srpske bila je dovoljna da blokaderi i plenumaši pokažu svoje pravo lice i konačno priznaju - mrzimo sve što je srpsko i radimo protiv Srbije!

Udruženi u antisrpskoj histeriji označili su još jednog neprijatelja u svojoj "borbi" - pored aktuelne vlasti protivnik im je i sopstveni narod! Tako je ovaj zatvoreni krug istomišljenika zabranio svaku mržnju osim one prema Srbima, dozvolio poštovanje svih praznika osim srpskih i dozvolio sve identitete - osim srpskog!

Vinjak za Vesnu

- Volimo te, otadžbino naša, neka nam je svima srećan i blagosloven Dan RS - deo je poruke blokadera s Filozofskog, koja na kraju nije bila samo obična poruka već alarm za sve koji su se dosad krili iza blokaderskog pokreta i "borbe protiv diktatorske vlasti", a ispod maske skivali mržnju prema sopstvenom narodu, državi i kulturi!

Poznata blokaderka Vesna Pešić plenumašima s Filozofskog poručila je da se "nose u p. m." i da "neće glasati za njih", na šta su joj filozofi odgovorili slikom flaše alkoholnog pića - vinjaka. Zbog ove poruke krenuo je frontalni napad na Filozofe u blokadi, u odbranu Pešićeve bez vinjaka skočili su svi blokaderi, usput vređajući i "filozofe" što su se obratili Srbima (?!).

1/6 Vidi galeriju Blokaderi razočarani objavom Filozofskog fakulteta i prozivkom na račun Vesne Pešić Foto: X printscreen

Pored raznih anonimnih korisnika mreže Iks koji su nizali uvrede poput "Nakaze, džukele maloumne" i naglašavali da neće glasati za njih, istakli su se i oni nešto poznatiji blokaderi poput Antonele Rihe, Gorana Ješića i Nataše Kandić, potpuno razočarani što su njihovi dojučerašnji idoli "studenti blokaderi" uopšte pomenuli Republiku Srpsku.

Omalovažavanje

Politički analitičar Dragoljub Kojčić kaže za Kurir da antisrpska politika blokadera nije ništa iznenađujuće i da je od samog početka primećeno da mnogi čiji se vrednosni sistem zasniva na omalovažavanju i napadu na sopstveni narod sve više zauzimaju blokaderski prostor.

Dragoljub Kojčić Foto: Kurir Televizija

- Pokazalo se da jedan dominantni deo blokadera očigledno nema svoje sopstvene stavove, nego ih modifikuje prema nalozima koji dolaze iz inostranstva, posebno iz Zagreba i Sarajeva. Ako su blokaderi mislili da će kritikom čestitih stavova po pitanju Republike Srpske da pridobiju još neki glas u ionako sićušnoj korpi simpatizera, onda su se grdno prevarili - jasan je Kojčić.

Dodaje i da su blokaderi s Filozofskog fakulteta čestitkom za Dan Srpske pokazali da ima nade za Srbiju.

- Stanovište Filozofskog fakulteta potvrđuje apele predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića da oko nacionalnih i državnih pitanja moramo da budemo jedinstveni, makar se po svemu drugom razlikovali. Zapravo, u tom stanovištu se krije, i nije čudo jer je to obrazovaniji deo akademske zajednice, ono što je još Miloš Crnjanski govorio - "srpsko stanovište". Srpsko pitanje je integralno pitanje i kao što drugi imaju pravo da vode računa o statusu i kolektivnim pravima nacionalnih manjina širom sveta, pa tako valjda i mi Srbi imamo pravo da razmišljamo o svom narodu koji je divljačkim rasturanjem naše zajedničke zemlje ostao izvan granica matične Srbije - kaže Kojčić.

To je njihov kurs

Profesor s Filozofskog fakulteta, sociolog Vladimir Vuletić kaže za Kurir da je nakon antisrpske hajke blokadera još jasnije da iza njih stoje određeni centri moći.

- Kad sam video da su pozdravili Republiku Srpsku, mislio sam da je to početak drugačije politike, koja ide ka tome da se sa jedne strane približi biračkom telu SNS i možda pridobije deo tih glasača, jer ne vidim kako bi drugačije mogu na izborima do dobrog rezultata. Međutim, kada su se svi ostali digli protiv, postalo je jasno da ipak iza njih stoje određeni centri moći kojima nije u interesu da Srbi budu povezani, a pogotovo ne da daju političku podršku jedni drugima. Studenti s Filozofskog su uvek bili samostalniji od ostalih i izgleda da se na njih teže može uticati, iako su često imali utopijska viđenja i nisam se slagao s njima - kaže Vuletić.

Dodaje i da se antisrpski blokaderi bave dnevnom politikom, zbog čega ih centri moći iskorišćavaju.

Vladimir Vuletić Foto: Kurir Televizija

- Studenti Filozofskog su od početka u manjini. Drugi se bave dnevnom politikom i baš zato na njih imaju uticaj različiti centri moći kako bi ostvarili političke ciljeve. Antisrpska politika je njihov kurs i s takvom politikom neće biti ni na koji način relevantan politički subjekt u Srbiji. Jasan je kakav je stav većinske Srbije po pitanjima Kosova i Metohije i Republike Srpske - zaključuje Vuletić.

Politički analitičar Srđan Barac kaže za Kurir da je sukob oko čestitke povodom Dana Republike Srpske ogolio suštinu.

Srđan Barac Foto: Kurir Televizija

- Blokaderi nemaju jasnu politiku, niti kapacitet za interese Srbije. Sakrivena iza parole o građanskim vrednostima i navodnoj borbi za demokratiju ne stoji nikakva jasna politika, već duboka ideološka i politička konfuzija. Čim se otvorilo pitanje odnosa prema Republici Srpskoj, nacionalnog identiteta i srpskog jedinstva, njihovo prividno jedinstvo se momentalno raspalo. Bez programa, bez odgovornosti i bez kapaciteta da razumeju državne i nacionalne interese, oni ulaze u međusobne sukobe koji dodatno zbunjuju javnost. Za razliku od toga, država Srbija vodi doslednu i odgovornu politiku prema Republici Srpskoj, zasnovanu na poštovanju Dejtonskog sporazuma i očuvanju mira i stabilnosti u regionu. Upravo ta razlika između ozbiljne državne politike i neodgovornog aktivizma objašnjava zašto ovakvi pokreti nemaju trajnu podršku građana - jasan je Barac.