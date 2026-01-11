Slušaj vest

Nalog studenata blokadera "Fakulteta za fizičku hemiju u blokadi" ogradio se od plenumaša koji stoje iza naloga "Filozofi u blokadi" na društvenoj mreži "Iks" (X), a koji su čestitali rođendan Republici Srpskoj u svojoj objavi koja je zatim pokrenula neviđenu antisrpsku histeriju među blokaderima!

Plenumaši sa Fakulteta za fizičku hemiju (FFH) su čestitku Filozofskog čak nazvali ratnom propagandom?!

"Zvanični stavovi Studentskog pokreta se tiču isključivo borbe za pravdu koja je, podsetimo, jednaka za sve i ne zna za etničku pripadnost. Plenum studenata FFH ne želi da učestvuje u političkoj provokaciji i širenju ratne propagande iz devedesetih godina. Ako neki stav postavlja jednu stranu u inferiornu poziciju u odnosu na drugu, onda taj stav ne može biti zvaničan stav svih studenata. Svi zvanični stavovi su, kao i sve zvanične akcije, objavljeni na nalozima Studenata u blokadi (SuB) na društvenim mrežama, dok pojedinačni stavovi studenata različitih fakulteta mogu varirati. Pravda ne zna za nacionalnu pripadnost", napisali su blokaderi, što je inače prva objava ovog naloga nakon duže pauze - od 11. decembra prošle godine.

Podsetimo, blokaderi sa Filozofskog fakulteta su pre tri dana, 9. januara, jednom objavom na "Iksu", pokrenuli potpuni haos.

Posvađali su one koji su, po svemu sudeći, do juče bili uz njih - a sve je krenulo od čestitke što se protivnicima aktuelne vlasti nije svidelo!

"Volimo te otadžbino naša! Neka nam je svima srećan i blagosloven dan Republike Srpske - simbol nepokolebljive borbe za slobodu, mučeničkog stradanja i jedinstva našeg naroda sa obe strane Drine! Hvala svima koji su svojom borbom i žrtvom ugradili sebe u njene temelje", napisali su blokaderi na Iksu, usput pomenuli i rat i borbu Srba za suverenost.

To je izazvalo antisrpsku histeriju i nastao je potpuno haos, a sve je krenulo od Vesne Pešić.

Njoj se objava, malo je reći, nije svidela, pa je brutalno izvređala čestitku "Filozofa u blokadi", nazvala ih je pokvarenjacima o poslala ih u p.m.

Usledile su reakcije direktora Instituta za evropske poslove Naima Lea Beširija, zatim i Nataše Kandić, dok je novinarka Antonela Riha napisala da očekuje od krovnog naloga "Studenti u blokadi" da osudi prozivku na račun Vesne Pešić, a svoj bes su pokazivali i blokaderi koji nisu poznati široj javnosti, ali su poslednjih godinu dana i te kako aktivni bili u pokušajima obojene revolucije.

"Dobićete, kako se kaže u mom selu, k**** da izbijete oči od mene za izbore".

"Imamo najidiotskiji tvit ovog i inače najidiotskijeg studentskog naloga".

"Studentski pokret nije ono što smo svi mislili da jeste. Vreme je da se to napiše jasno. Ne pada mi na pamet da glasam za njihovu listu, svaka javna objava im je sve gora i gora".

Ovo su samo neki od stotine komentara blokadera koji su zbog vinjaka za Vesnu Pešić i čestitke Republici Srpskoj okrenuli leđa takozvanom studentskom pokretu, dok je bilo i onih koji su podržali objavu, zbog čega je nastao potpuni razdor.

Studenti iz Novog Pazara protiv Filozofa iz BG

Međutim, ni to nije bio kraj "krvavom" internet sukobu blokadera.

Nalog blokadera sa Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP) najpre je osudio čestitu povodom Dana RS.

DUNP osudio objavu Filozofskog, pa tvit osude obrisao

"Mi iza ovoga ne stojimo i nas niko ne pita kada je ovakva stvar u pitanju. Ova objava je krajnje sramotna. Molimo kolege da reaguju i obrišu ovo. Ako kažemo da nas solidarnost predstavljam neka to ne bude samo za kamere", poručio je nalog DUNP blokada kolegama sa Filozofskog, koji ih nisu poslušali pa objava i dalje stoji.

Nakon što su mnogi blokaderi podržali objavu "Iks" naloga DUNP, a oni im odgovarali emotikonima srca, objava je obrisana bez objašnjenja, a to je pokrenulo novi talas nezadovoljstva antisrpskih blokadera koji su iskazali razočaranje i DUNP-om.