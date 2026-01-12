NVO ILI TAJNA POLITIČKA PARTIJA? Građanske inicijative glume civilno društvo, a ponašaju se kao opozicioni štab!
Dok se javnosti predstavljaju kao nevladina organizacija (formalno registrovana kao udruženje građana), Građanske inicijative (GI) sve otvorenije nastupaju kao politički akter, bez izbora, bez političke i zakonske odgovornosti za svoje delovanje i, što je najspornije, s novcem stranih donatora u džepu.
Analiza zvaničnih objava na sajtu Građanskih inicijativa otkriva obrazac koji nema nikakve veze s radom civilnog društva, a ima sve elemente političke agitacije, propagande i direktnog političkog delovanja.
Propaganda
O pravoj prirodi delovanja ove nevladine organizacije slikovito svedoči već i letimični pogled na vesti koje GI same objavljuju na svom zvaničnom sajtu.
A tamo redovan sadržaj čine naslovi poput: "Vlast ne želi dijalog"; "Predsednik priželjkuje nasilje 15. marta"; "Srbija liči na devedesete"; "Vlast izbegava izbore", "Represija vlasti kao odraz nemoći"; "Poziv predsednika na linč Verana Matića"; "Žandarmerija hitno da prestane s napadima na građane koji protestuju"; "Maja Stojanović o upadu policije u GI: Ovo je još jedan obračun sa onima koji ne misle isto"; "Za govor mržnje u društvu odgovorna je vlast"; "Srbija počinje da liči na Rusiju i Belorusiju, cilj je da se ljudi ućutkaju"; "Vlast vrši nedopustiv pritisak na postupak izbora novog saveta REM", "Srbija će prvi put morati zvanično da odgovori o zvučnom oružju - to je prekretnica"...
Svakome je jasno da ovo nisu analize, nisu projekti, nisu istraživanja - ovo su čisti primeri političke agitacije, iznošenja političkih stavova, vrednosnih presuda i poruka koje se svakodnevno mogu čuti u opozicionim medijima i na protestima.
Građanske inicijative nisu registrovane kao politička organizacija, nemaju program prijavljen Republičkoj izbornoj komisiji, ne učestvuju na izborima i ne snose nikakvu političku odgovornost.
Pa ipak, GI redovno komentarišu izbore, pozivaju građane kako da glasaju, optužuju predsednika države, proglašavaju institucije nelegitimnim, delegitimišu sudove, policiju i tužilaštvo, relativizuju obaveznost primene zakona, otvoreno zauzimaju stranu u političkom sukobu. Ako to nije politika i političko delovanje - šta jeste?
Strani novac i političke poruke
U pogledu obaveza delovanja političkih aktera u Srbiji zakon je više nego jasan: finansiranje političkog delovanja iz inostranih izvora strogo je zabranjeno.
Upravo zato postoje zakoni o političkim strankama, kampanjama i finansiranju političkog delovanja.
Građanske inicijative su, tvrde upućeni, pronašle perfidnu rupu u sistemu: ne registruju se kao politički akter, formalno ostaju NVO, ali politički deluju punom snagom i sve to novcem stranih fondacija! To je, prema oceni pravnika, suštinsko zaobilaženje zakona jer forma ne može da poništi sadržaj.
Za razliku od političkih partija, Građanske inicijative ne polažu račune biračima, ne izlaze na izbore, ne odgovaraju za posledice svojih poruka, niti snose odgovornost ako podstaknu tenzije ili destabiliazciju. A ipak utiču na javno mnjenje, podgrevaju konflikte, delegitimišu državu i direktno utiču na političke procese i dešavanja u zemlji.
Pored zaobilaženja zakona u pogledu pravne forme i finansiranja, Građanske inicijative se u političkom polju pojavljuju isključivo kao kritičar i generator nezadovoljstva građana. One, kao nevladina organizacija, nemaju obavezu da formulišu politički program, da ponude rešenja niti da se izjašnjavaju o teškim političkim pitanjima. Sebi su dodelili lagodnu poziciju da pričaju samo o problemima, dok odgovornost za pronalaženje rešenja prebacuju na druge.
Ključno pitanje koje Građanske inicijative uporno izbegavaju jeste: da li ste nevladina organizacija ili politički pokret.
Jer ne može i jedno i drugo. Ne može se glumiti neutralnost, a voditi politički rat protiv institucija. Ne može se uzimati strani novac a igrati aktivna uloga u domaćoj politici. Ne može se kritikovati sistem, a biti van svakog sistema kontrole i odgovornosti. Ako žele da budu politički akter - neka se registruju, izađu na izbore, izmere svoju političku težinu i preuzmu odgovornost. Sve drugo liči na političko delovanje pokriveno velom nevladine organizacije, bez dozvole građana, bez suštinskog legitimiteta i mimo zakona.
Posebno pitanje koje se nameće jeste šta su Građanske inicijative konkretno uradile kako bi ubrzale evropski put Srbije i kakvi su merljivi rezultati tog delovanja.
Iako se godinama pozivaju na evropske vrednosti i proces evropskih integracija, u javno dostupnim dokumentima i saopštenjima nema jasnih pokazatelja stvarnog uticaja na otvaranje ili zatvaranje pregovaračkih poglavlja, unapređenje institucionalnih kapaciteta ili usklađivanje zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU.
Još je problematičnije to što ne postoji nezavisna, javno dostupna evaluacija koja bi pokazala efikasnost projekata Građanskih inicijativa u tom domenu, niti analiza odnosa uloženih sredstava i ostvarenih rezultata.
Umesto merljivih doprinosa evropskim integracijama, dominantan trag njihovog delovanja u javnosti ostaje politička kritika vlasti, što otvara pitanje da li je evropski put Srbije zaista cilj - ili tek okvir za političko delovanje bez odgovornosti i kontrole.
