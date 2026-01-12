Posebno pitanje koje se nameće jeste šta su Građanske inicijative konkretno uradile kako bi ubrzale evropski put Srbije i kakvi su merljivi rezultati tog delovanja.

Iako se godinama pozivaju na evropske vrednosti i proces evropskih integracija, u javno dostupnim dokumentima i saopštenjima nema jasnih pokazatelja stvarnog uticaja na otvaranje ili zatvaranje pregovaračkih poglavlja, unapređenje institucionalnih kapaciteta ili usklađivanje zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU.

Još je problematičnije to što ne postoji nezavisna, javno dostupna evaluacija koja bi pokazala efikasnost projekata Građanskih inicijativa u tom domenu, niti analiza odnosa uloženih sredstava i ostvarenih rezultata.

Umesto merljivih doprinosa evropskim integracijama, dominantan trag njihovog delovanja u javnosti ostaje politička kritika vlasti, što otvara pitanje da li je evropski put Srbije zaista cilj - ili tek okvir za političko delovanje bez odgovornosti i kontrole.