Slušaj vest

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović pokrenuo je disciplinski postupak i doneo rešenje o suspenziji još jednog borca za prava i slobodu Srba u Crnoj Gori Vladislava Dajkovića, lidera Slobodne Crne Gore i rukovodioca gradske Službe za građane, a sve zbog pružanje podrške građanima u Botunu krajem prošle godine. Ipak, Dajković je još jednom pokazao hrabrost i nepotkupljivost, kao i da neće pristati na ucene u borbi za dobrobit srpstva u Crnoj Gori te će sam podneti ostavku!

Odluka o suspenziji Dajkovića donešena je 12. januara, a disciplinski postupak pokrenut je zato što je Dajković 31. decembra pružio podršku građanima Botuna, koji se protive izgradnji kolektora za otpadne vode u svom naselju, a protiv ove odluke nije dozvoljena žalba.

Dajković je sada otkrio za Kurir da će sam podneti ostavku, kao da "plaća cenu nastavka institucionalnog, političkog i svakog drugog progona srpskog naroda u Crnoj Gori".

- Dobio sam odluku gradonačelnika Podgorice Saše Mujovića o mojoj suspenziji i trajnom udaljavanju sa posla, uz meru fizičke zabrane prilaska zgradi Opštine. Razlog za ovakvu drastičnu i politički motivisanu odluku nije bilo kakvo kršenje zakona, zloupotreba položaja, krađa, nameštanje tendera ili kompromitovanje institucija Glavnog grada, već iskljucivo činjenica da sam podržao Srbe u Zeti koji su protestovali protiv izgradnje kolektora za prečišćavanje otpadnih voda. Drugim rečima, kažnjen sam zato što sam bio na ulici sa svojim narodom, zato što sam stao uz Srbe u Zeti i uz svog saborca Kneževića. Zbog toga danas plaćam cenu - kaže Dajković i dodaje:

- Odavno smatram da Srbima nije mesto u ovakvoj vlasti, koja je nastavila potpuno istu matricu ponašanja kakvu je imao režim Mila Đukanovića punih 30 godina. Činjenica da se smjenjuju i progone srpski politički predstavnici samo zato što su zajedno sa svojim narodom na ulici, najbolje govori o karakteru ove vlasti. Siguran sam da Crnu Goru vrlo brzo očekuju vanredni parlamentarni, ali i gradski izbori. Na tim izborima, građani će imati priliku da jasno kažu da li podržavaju nastavak progona, nepravde i diskriminacije, ili žele slobodnu, pravednu i dostojanstvenu Crnu Goru u kojoj niko neće biti kažnjen zato što je uz svoj narod.