Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da Srbiju politički očekuju teška vremena, ne zbog unutrašnjih prilika, već zbog situacije u svetu i dodala da je u ovakvom trenutku važno veće jedinstvo unutar zemlje kako bismo sačuvali stabilnost.

''Politički nam dolaze jako teška vremena, ne zbog unutrašnjih prilika. Unutrašnje prilike su za sebe. Čitavom svetu predstoje jako teška, nestabilna i izazovna vremena. Ja mislim da iz toga treba da naučimo, ono što je praktično bio i pojednostavljen zaključak Saveta za nacionalnu bezbednost, a to je 'u se i u svoje kljuse'. Nadam se da ćemo imati snage da razumemo koliko su izazovna vremena i da ćemo imati veće jedinstvo unutar zemlje, zato što je pre svega važno da sačuvamo stabilnost, kao i da sačuvamo stabilnost i u regionu, jer od toga zavisi naš dalji ekonomski rast i napredak'', rekla je ona za K1 TV.

Brnabićeva je istakla da Srpska napredna stranka želi da Srbija bude suverena i nezavisna država.

''To što Radomir Lazović, Dragan Đilas, Marinika Tepić i Pavle Grbović žele da mi budemo kolonija, mi to ne želimo. Ja ne želim, Aleksandar Vučić ne želi, Miloš Vučević ne želi. Srpska napredna stranka ne želi da budemo kolonija i to je osnovna razlika u našoj politici. Mi želimo da Srbija bude samostalna, suverena i nezavisna država'', navela je Brnabićeva.

Odgovarajući na pitanje kakve Srbija ima odnose sa SAD trenutno, rekla je da su odnosi dobri.

''Tramp je obećao Amerikancima politiku 'America first'. On tu politiku vodi, a ta politika je u ekonomskom smislu protekcionistička. Zasniva se na tarifama, veoma visokim tarifama, koje štite američku privredu. U zavinosti u kakav ekonomski model verujete, vi sa time možete da se složite ili da se ne složite. Na nama je da mi našim kontaktima to svedemo na najbolju moguću meru i da vidimo gde su tu naši strateški interesi, pogotovo jer su nama SAD partner broj jedan u razmeni IT usluga'', navela je ona i dodala da Srbija mora da ''bira svoje borbe'' i da to neće biti lako.

Dobri odnosi se ne gube preko noći

Na pitanje da pojasni šta znači da Srbija ima dobre odnose sa SAD, odgovorila je da to predstavlja dobru komunikaciju i istakla da zasluge ima i ministar spoljnih poslova Marko Đurić, koji je kao ambasador Srbije u SAD izgradio jake veze sa administracijom SAD.

''Ono što mi imamo u institucijama to su dobri odnosi sa Trampovom administracijom'', navela je Brnabićeva.

Govoreći o odustajanju kompanije Džareda Kušnera od projekta na mestu Generalštaba u Beogradu, istakla je da su blokaderi naneli štetu državi, kao što je i svaka njihova akcija usmerena da nanese štetu državi.

Naglasila je i da je nemoguće da se preko noći izgube dobri odnosi sa SAD.

''Ni sa Trampovim sinom koji je ovde dolazio, ni sa Kušnerom. Nisu to neke stvari koje se gube preko noći'', dodala je ona.

Prema njenim rečima, Srbija trenutno nije na listi prioriteta SAD zbog tenzija u svetu.

Odgovarajući na pitanje da li misli da će Srbija postati fokus kada se smire tenzije u svetu, Brnabićeva je rekla da ne zna kako će izgledati svet "kada se sve reši".