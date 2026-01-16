Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić poručila je prvom čoveku Stranke slobode i pravde Draganu Đilasu da su u njegovo vreme oteti mediji i da su bili zarobljeni.

Ona se osvrnula i na to što je njegova tadašnja žena morala da povuče krivičnu prijavu.

- A o tome koliki ste siledžija, to znaju svi u ovoj zemlji, a to da bijete ženu koja posle mora krivičnu prijavu, koju je podnela, da povuče, to je još gore nego da ste je samo tukli - rekla je Brnabićeva.

Podsetimo, ona je prethodno izjavila da su predstavnici opozicije, koji su nekada bili na vlasti, bez tendera prodali Rusima deo Naftne industrije Srbije i da sada aktuelna vlast na čelu sa Aleksandrom Vučićem mora da rešava probleme koje je izazvao neko drugi.

- Vi ste bili toliki lopovi da niste ni imali tender, nego se dogovarali, dali šta su Rusi tražili. Nisu Rusi krivi, oni su ljudi uzimali sve što ste vi dali budzašto. Da je bio tender, možda bi taj deo uzeo neko drugi i možda mi ne bismo imali problem sa sankcijama, ali ste vi to tako rešili - rekla je Brnabićeva odgovarajući na kritike poslanika Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa po pitanju NIS-a.

"Imamo obraz"

Dodala je da ona lično nije možda bila za to da se NIS proda Rusima.

- Da li sam ja lično, da je mene neko pitao, volela da Rusi imaju NIS, pa pravo da vam kažem možda bi bilo bolje da je to bio francuski Total ili američki Šel ili da je bio neko drugi - navela je Brnabićeva.

Naglasila je da je aktuelna opozicija oduvek radila po principu "otmi - ukradi".

- Vi ste predložili zakon koji kaže "otmite" Rusima NIS, samo da građani znaju i onda smo mi krivi i Aleksandar Vučić što kaže "mi imamo neke principe, imamo obraz, ne želimo da otimamo ništa, nego ćemo naći rešenje koje je dobro i za građane i za našu zemlju, a takođe ćemo dati sve od sebe da budemo fer prema tim partnerima! - navela je Brnabićeva.

Ekspert za otimanje

Ona je Đilasu rekla da je ekspert za otimanje i dodala da je, dok je bio gradonačelnik Beograda, otimao od dece dečja odmarališta da bi izgradio kuću Velikog brata za kompaniju u kojoj je delom bio vlasnik.

- Ne postoji veća sramota i veći zločin od toga. Vi ste otimali i od Telekoma. Morao je da sponzoriše tu kuću Velikog brata. Otimali ste od gradskih preduzeća, morala su da potpišu ugovor sa vašom kompanijom, da Vaša kompanija radi marketinške usluge za ta preduzeća - istakla je Brnabićeva.

Poslanik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas prethodno je na sednici izneo tvrdnju da o subini NIS-a odlučuju Rusi i Mađari, a da se Srbija tu "ništa ne pita".

Prema njegovom mišljenju, država Srbija može i mora da utiče na to šta će biti sa Naftnom industrijom Srbije.