Dok mediji N1 i Nova danima pokušavaju da nametnu narativ o navodnom "bekstvu predsednika Aleksandra Vučića od evroparlamentaraca", činjenice uporno ruše još jednu u nizu politički motivisanih konstrukcija.

Prema toj tezi, Vučić je, navodno, otišao na Svetski ekonomski forum u Davosu kako bi izbegao sastanak sa delegacijom Evropskog parlamenta predvođenom Toninom Piculom, hrvatskim evroposlanikom i izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju.

Vučić sa Emanuelom Makronom u Davosu

Međutim, realnost je daleko prizemnija i za opozicione medije mnogo neprijatnija! Naime, od 22. do 24. januara evroparlamentarce neće primiti ni Andreas fon Bekerat, šef Delegacije Evropske unije u Srbiji, odnosno najviši zvaničnik EU u Srbiji. Razlog je jednostavan - Bekerat u tom periodu uopšte neće biti u Srbiji!

Ako delegaciju Evropskog parlamenta ne prima čovek koji predstavlja samu EU, onda se s pravom postavlja pitanje: koliko su Picula i ostali zaista važni?

Ako ambasador EU na čelu institucije koja treba da "obezbedi adekvatno predstavljanje EU u Srbiji, da promoviše i štiti vrednosti i interese EU i njenih država članica, kao i da nadgleda i podrži proces pristupanja Srbije EU", kako se zvanično definiše zadatak Misije EU u Srbiji, neće biti u prilici da se sastane s evroparlamentarcima u Beogradu, onda nešto debelo ne valja u organizaciji i koordinaciji ove posete. Ako je tako nečega uopšte i bilo.

Davos se ne planira preko noći

Ta činjenica se, naravno, nije našla u izveštajima N1 i Nove. Umesto nje, gura se teza blokaderskih krugova, njihovih medijskih ispostava i samog Picule da je Vučić "pobegao" u Davos. A svako ko iole poznaje način funkcionisanja međunarodne politike zna da je Svetski ekonomski forum u Davosu događaj koji ne može poslužiti nikome kao skrovište.

U Davos se ne beži od domaćih problema, u Davos se dolazi strogo po pozivu da bi se problemi rešavali! Davos se ne planira preko noći. Reč je o jednom od najznačajnijih globalnih političko-ekonomskih skupova, na kojem se okupljaju šefovi država i vlada, direktori najvećih svetskih kompanija i ključni donosioci odluka.

Ove godine u Davos dolazi i američki predsednik Donald Tramp, trenutno najuticajnija figura za globalne procese, što dodatno potvrđuje političku težinu i značaj tog skupa.

Donald Tramp

Učešće predsednika država, bilateralni sastanci i paneli u Davosu zakazuju se mesecima unapred, uz preciznu diplomatsku, bezbednosnu i logističku pripremu. Zato je tvrdnja da je Vučić u poslednjem trenutku "utekao" kako bi izbegao razgovor sa evroparlamentarcima ne samo neodrživa, već i uvredljiva za zdrav razum. Sve okolnosti ukazuju na suprotno: da je dolazak delegacije EP u Srbiju organizovan ad hok, bez ozbiljnih najava, bez prethodnih dogovora i bez uklapanja u već postojeći državni i međunarodni kalendar.

Spinovana priča

Ista matrica napada viđena je i u slučaju predsednice Skupštine Srbije Ane Brnabić, koja je takođe bila meta blokaderskih medija jer je, zbog unapred zakazanih obaveza, odmah nagovestila da nije u mogućnosti da primi evroparlamentarce u terminu koji su oni sami odredili.

Ana Brnabić

Umesto činjenica, javnosti je ponuđena još jedna spinovana priča o "ignorisanju" i "izbegavanju", iako je svima jasno da se najviši državni funkcioneri ne vode improvizovanim rasporedima političkih aktivista i njihovih medijskih promotera.

Drugim rečima, pokušaj da se očigledno improvizovana poseta delegacije Evropskog parlamenta predstavi kao veliki diplomatski događaj koji je navodno uzdrmao državni vrh Srbije, još jedna je u nizu medijsko-političke manipulacije. Ako Piculu i njegove kolege ne prima ni Bekerat, najvažniji čovek EU u Srbiji, jasno je da problem nije u Aleksandru Vučiću ili Ani Brnabić, već u precenjivanju sopstvene političke težine, uz asistenciju medija koji su davno odustali od činjenica zarad aktivizma.

Tako se narativ o "izbegavanju" raspao pred jednostavnom istinom: ozbiljna politika se ne vodi na prepad, niti po meri blokadera i njihovih medijskih saveznika, već u skladu sa unapred utvrđenim međunarodnim obavezama i realnim političkim prioritetima. I uvek i jedino za interese svojih građana.

