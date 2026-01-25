Slušaj vest

"Ono na čemu smo mi insistirali godinama, da se očuva duh Deklaracije o nestalima i da se sačuva mehanizam radne grupe, prihvaćeno je od strane Petera Sorensena", kaže Veljko Odalović.

Ove nedelje u Briselu održan je prvi sastanak Zajedničke komisija za nestala lica Beograda i Prištine. Dve strane razgovarale su o sprovođenju deklaracije o nestalim licima dogovorene još 2023. godine.

Veljko Odalović ocenjuje da su se razgovori odvijali slično kao i prethodni, konfuzno, ali da je na kraju postignut najvažniji dogovor.

"Međutim, suština je da je na kraju postignut onaj najvažniji dogovor. To je da je ono na čemu smo mi insistirali godinama, prihvaćeno od strane gospodina Sorensena", rekao je Odalović za RTS, navodeći da izaslanik EU svojom izjavom potvrdio zahtev Beograda da se očuva duh Deklaracije o nestalima, koja je usaglašena 2023. godine i da se sačuva mehanizam radne grupe.

To je, ističe, definitivno potvrđeno i to je bio znak i signal i trenutak u kojem je moglo da se ozvaniči da su ta opšta pravila, po kojima će zajednička komisija raditi, usaglašena.

"I to je veoma dobro, prvenstveno je dobro za porodice i Srba i Albanaca koje su već šest godina očekivale od Brisela nešto što su verovale da će im doneti taj novi kvalitet", kaže Odalović.

Objašnjava da je Zajednička komisija telo koje se u skladu sa Deklaracijom formira da pomogne radu Radne grupe za nestala lica, koja je formirana u skladu sa rezolucijom 1244, kojom predsedava Međunarodni komitet Crvenog krsta.

"Mehanizam je tako postavljen da Radna grupa na svojim sastancima otvara teme, teme oko kojih se ona usaglasi u svom mandatu, radi i rešava najnormalnije kao što je nekada i radila, a one oko kojih ima bilo kakvih sporenja, one će biti delegirane Zajedničkoj komisiji da Zajednička komisija pomogne da traži mehanizme", rekao je Odalović.

Beograd uvek odgovoran

Kada je o arhivama, Odalović je istakao da je važno da one budu dovedene u vezu sa nestalim licima.

"Da kada tražimo arhive, kada Priština traži od nas da vidimo da li u našim arhivama ima bilo koja informacija o nestancima, budu identifikovani i lica identifikovana, lokacije identifikovane i da mi pokušamo da identifikujemo onaj naš unutrašnji mehanizam koji je funkcionisao na tom prostoru, da li kroz zvanična dokumenta bilo šta postoji. Priština takođe će morati da odgovori na naše zahteve", napominje Odalović.

Beograd je, ističe, za razliku od Prištine, do sada uveko postupao krajnje odgovorno.

"Mi ni jedan, ni na jedan dokument, ni na jedan zahtev, ni na jedan upit prištinske strane koji je došao preko Međunarodnog komiteta Crvenog krsta nismo odbili odgovor", rekao je Odalović.