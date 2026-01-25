Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da su građani birali vladu da bi radila u njihovom interesu i zamolio premijera prof. dr Đuru Macuta da ide u Skupštinu Srbije sa inicijativom za smenu onih ministara koji neće da rade.

Vučić je na tematskoj sednici Vlade Srbije, na kojoj učestvuje na poziv premijera prof. dr Đure Macuta, kazao da svet ide ka daljem fragmentiranju i sukobima i da to nije više podela na zapad i ostatak sveta, već dolazi do značajne fragmentacije unutar zapada.

"To je stalni proces i trajni proces", rekao je Vučić i dodao da svet u 2026. neće biti mirniji, već će biti mnogo problematičnije mesto za život nego što je bio čak i 2025.

Kako je naveo, da bi se obezbedio i garantovao mir, sigurnost i bezbednost građanima, u tim uslovima potreban je angažman svih državnih organa na onome što je ustanovljeno kao najviši prioritet - očuvanje mira i stabilnosti zemlje.

"To znači puni angažman svih delova države, pre svega vlade, predsednika Republike, svih ostalih. Još jednom vas molim gospodine Macut, kao što sam Vas zamolio i prošli put, da saopštite ministrima da ako hoće da budu u vladi u ovakvim teškim trenucima, nema odmora, nema tobož vikenda koji nisu radni dani od četvrtka uveče do ponedeljka ujutru, što vam svi ministri primenjuju ili 90 odsto njih, kao što znate i kao što ste me sami obavestili. Ili će da rade ili idite Vi u Skupštinu sa inicijativom za smenu ministara ili ću to da uradim ja. Ja vam garantujem da ću obezbediti većinu za njihovu smenu", kazao je Vučić.

Istakao je da narod nije birao vladu da ih gleda po egzotičnim destinacijama, već da bi radila u njegovom interesu.

"Narod može da ide po egzotičnim destinacijama, imaju pravo na to. Zato su birali vladu. A članovi vlade nemaju pravo na to", rekao je Vučić.

Ne spavajte dok ne rešimo

Navodeći da nikada nije video tako lošu atmosferu na jednom mestu gde se ceo svet okupi kao ove godine na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, Vučić je kazao da je sada svet na svojoj prelomnoj tački.

"Mi moramo da pronađemo svoje mesto u tom i takvom svetu sa najmanje rizika i sa mnogo sigurnosti za naše građane", rekao je Vučić i zamolio premijera Macuta da saopšti ministrima i državnim sekretarima, pomoćnicima ministara i svima ostalima, da nisu tu da prođe još jedan dan i da se bave time ko je što o njima rekao i ko će kome biznis da namesti.

Istakao je da nema loše namere, već naprotiv, najbolje.

"Ne moram da vam kažem koliko ljudi odavde i volim i poštujem. I ne merim se sa onima drugima kojima su njihovi džepovi bili prioritet. Ja vas molim da se bave strateškim poslovima i da ne spavate dok to ne rešimo", poručio je Vučić.