- Obećao sam mir i obećao sam ljudima da će ekonomski biti najbolja godina, rekao je Vučić i rekao da imamo problema sa tempom Ekspa... Vidim i niz problema u energetici..., kazao je predsednik Srbije, u intervjuu na TV Prva, uoči važne i proširene sednice vlade na kojoj će dominirati i strateška pitanja o budućnosti zemlje.

"Postavljaću pitanja koja nisu jednostavna"

- Danas je važna sednica vlade, govorićemo o planovima i programima, verujem da će ljude da interesuje! Postavljaću pitanja koja nisu jednostavna, biće zanimljivo, rekao je on dodajući da će pitanja da postavlja ne da bi nekog kudio nego pokrenuo da brže i bolje radi.

- Govorićemo o planovima i programima, verujem da će ljude da interesuje. Noseći svu odgovornost i za jedan deo izabranih ljudi, postavljaću pitanja koja nisu jednostavna da bih neke naterao da rade ozbiljnije, da se posvete poslu i da nisu tu zbog sebe, nego zbog građana. Nema opravdanja, moram da vodim dete ovde ili onde, jer moraš da se žrtvuješ. Biće zanimljiva sednica i govoriću o nekim prioritetima - kaže predsednik i ističe da je obećao ljudima mir i da će ekonomski ovo biti najbolja godina.

Navodi da vidi probleme u razvoju Ekspa i da moraju da se ubrzaju stvari.

- Vidim bezbroj problema oko energetike, nije pitanje da li sada imamo energenata, spremila se država i pokazala svoju rezistentnost, snagu, ali postoji mnogo problema - ističe Vučić.

Kad je reč o energetici, Vučić je govorio i o gašenju pojedinih blokova u skladu s onim što smo potpisali o dekarbonizaciji a onda je postavio pitanje odakle struja onda, kako će se otvarati novi data centri, pa superkompjuter, pa veštačka inteligencija... Znate li vi koliko to struje troši...

Vučić je naglasio i da nama treba strateški plan do 2035, kao što smo imali do 2027, da ljudi znaju da su mirni, sigurni, bezbedni...

Vučić je kazao i da nema opravdanja ministara da su umorni, te da će sednica biti zanimljiva i da će se govoriti i o prioritetima.

- Moramo da ubrzamo radove oko Ekspa. Ima bezbroj problema oko energetike. Samo je deo problema NIS, čeka nas dekarbonizacija kroz nekoliko godina. Da vidimo i stvari oko Evropske unije, ima zahteva koji nisu poliltički. Biće puno pitanja, rekao je Vučić i dodao da će tražiti odgovore jer uvek potura leđa, a u javnosti nije zaslužan ni za šta dodavši da je to naučio.

- Ali neki obilaze odgovore 'ko kiša oko Kragujevca', pa ću takve pitati da li hoće da se bore ili ne, rekao je i dodao da ih ne poredi sa političkim protivnicima koji bi bili mnogo gori od takvih.

"Koga vi zavitlavate ljudi? Nemojte više da me farbate, nisam ja uskršnje jaje"

- Hoćemo da se takmičimo u superkompjuterima, veštačkoj inteligenciji a nećemo imati struje, šta ćemo da radimo 2030. godine? Čitam i nemaju strateški plan... Koga vi zavitlavate ljudi? Ima neko ko čita te izveštaje...

- Nemojte više da me farbate, nisam ja uskršnje jaje, dete mi je tu, tetka mi je ovde, hoćeš da se boriš ili nećeš, a imaš 20 siti-brejkova godišnje, rekao je Vučić povodom pitanja koja će postaviti pojedinim ministrima i drugim službenicima koji nedovoljno rade na ostvarivanju strateških ciljeva u Srbiji.

On je u toku intervjua podsetio da prošle godine nije imao ni dan godišnjeg odmora, a da ga neće imati ni ove.

"Ovo je godina odluke za Srbiju"

- Jedino što želim, ljudi, posvetite se, ovo je godina odluke za Srbiju, hoće li da se vine ili ne? Mi moramo da pokažemo posvećenost, dodao je on.

O Davosu

- Bio sam u Davosu i tamo sam pozvan. 12 puta sam bio kao jedan od najuvaženijih članova Davos grupacije - jedan deo je poštovanje prema Srbiji ali i prema meni lično jer sam jedan od malog broja predsednika koji ne želi da plaća skupe apartmane po Davosu a to je 15.000 evra noć... Mi to nemamo da plaćamo... zato smo smešteni 15-20 km u nekom selu i odemo rano ujutro i tamo sam ceo dan, a idem tamo da bih čuo sve i video sve... Jedan sam od retkih koji je tamo po 13-13 sati...

U Davosu sam se nagledao raznih zvezda, kad je Zelenski prvui put došao mogao je dve sale da napuni, a sad 369 mesta prazni, ali ovo sa Trampom nisam nikad video, doživeo, ljudi su stajali u redu i čekali samo njega da vide...

- Nisam ja bio tamo da se s nekim pozdravim nego da čuje, Tramp je šarmantan ali tamo je veoma preozbiljna koja traži sadržaj a ne štoseve, rekao je Vučić i dodao da je prisustvovao grupi zatvorenog tipa gde isprazniju diskusiju nije čuo...

O Grenlandu i Kosovu: Okretali su glavu da ih ne podsećam na Kosovo, više nema principa, Tramp je to ogolio

Vučić je kazao i da je u Davosu poručio da se svi plaše da se ne "zamere Amerikancima".

- I onda je tu sukob izbio između različitih američkih struja, demokrata i republikanaca u njihovim internim pitanjima. Nikada praznija diskusija nije bila. Nikada uplašeniji svet, nikada više nervoze, ali nikada manje želje da u bilo čemu učestvuju. Svi bi samo da se sklone i sakriju - naveo je Vučić.

Kako je rekao, svi se prave naivni u vezi sa međunarodnim pravom.

- Kao da ne znaju šta je pa eto, kako može Grenland, kako može ovo, kako može ono, kako može Kosovo, kad ih pitate samo spuste i okrenu glavu, ajde ako mogu da me ne vide nigde, da ih ne podsećam na Kosovo, odnosno šta su Srbiji uradili pokušajem otimanja teritorije. Nema tu nikakvih principa. Tramp je tamo samopouzdano govorio, kao inteligentan čovek, rekao je pošteno "ovo su naši interesi". Za razliku od svih onih koji su nam otimali Kosovo, koji su mogli da nam kažu to su naši interesi, umesto što su nas obmanjivali, lagali, pričali nam prazne priče o humanitarnoj katastrofi - kazao je predsednik pa odmah rekao i to koliko je poginulo Srba, a koliko Albanaca u ratu na Kosovu.

- Da uzmete podatke onih koji su protiv nas to vam je 10.000 Albanaca i to je preko 6.500 Srba. O čemu govorite? Dakle hoću samo da vam kažem kako je sve bilo projektovano, namešteno, fabrikovano protiv Srbije i mi ne možemo da se pomirimo sa tim i to je logično da ne možemo. To govori da imamo srce i dušu, ali mi istovremeno moramo da pomirimo tu energiju i to će biti moj savet ovim ljudima. Pusti velike, oni će da nastave da se tuku. Čekajte priliku sledeću, doći će do toga, nastaviće da se tuku. Znam ja to, vidim ja to, analizirali smo, napravili smo nekoliko dobrih analiza nove američke strategije za nacionalnu bezbednost. Nastaviće oni da se tuku, da se mi izvučemo i da gledamo u budućnost - zaključio je Vučić.

"Ostajemo na evropskom putu"

- Poštujem Grenela i sve njih ali mogli bi i oni nas s vremena na vreme, rekao je Vučić pa dodao za šta je sve zahvalan i koje su nam sve stvari učinili - nisu nas stavili na crnu listu za useljeničke vize a to je važan politički signal, zatim ukinuli su sankcije rukovodstvu Srpske.

- Jel vi stvarno mislite da sam glup i da ne želim dobro našoj zemlji? Da nemam dovoljno iskustva? Na svetskom nivou padaće moć Evrope, pa imamo ugovor o slobodnoj trgovini i najbolje odnose s NR Kinom...

- Sve to radimo, a nemam problem da svuda i na svakom mestu kažem svoje mišljenje, ali mi se nalazimo na evropskom putu i zalažem se za to i s tim moramo da izađemo pred narod na izbore a ne da lažeš...

- U političkom smislu moramo da se pritajimo, a u ekonomskom da napredujemo..., naglasio je Vučić koji je potom dodao da će uskoro ugostiti i poljskog predsednika u Beogradu, interesantnog čoveka koji ima navijački bekgraund.

Vučić je dodao i da sad osovinu u Evropi čine Meloni-Merc a nekad su to bili Šolc-Makron.

Vučić je podsetio i da dobre poteze poput prijateljstva sa Emiratima na kojem smo uštedeli 300 milona evra na samo dve operacije - kamatama, kad je reč o pozajmicama novca. Rekao je i da treba da čuvamo prijateljstva sa afričkim i azijskim zemljama koje su nama veoma važne.

"Moj posao je da štitim Srbiju"

- Moj posao je da štitim Srbiju, rekao je Vučić opisavši kako uvek u Srbiji jedan navija za Milano, drugi za Juventus..

- A ja navijam za Srbiju, rekao je on pa pomenuo i nabavku sistema za prepoznavanje lica: Dva dana jurimo onog što je ubo baku na Novom Beogradu, a da smo to imali...

Vučić je izjavio danas da je zadatak vlasti da postupa tako da obični ljudi osete sigurnost, i da navodi u medijima da država nabavlja tehnologiju za prepoznavanje lica da bi kontrolisala stanovništvo predstavljaju "zavereničke priče", koje šire oni koji žele da budu važni.

Vučić je rekao da se šire priča da država nabavlja sistem za prepoznavanje lica, zato što hoće sve da "kontroliše", u vreme kada se živi u savremenom svetu veštačke inteligencije. On je naveo da 2.300 ljudi ima u Bezbednosno informativnoj agenciji (BIA) a da cela Srbija kaže da ih neko prisluškuje, navodeći da je fizički nemoguće da tako mali broj ljudi masovno prisluškuje ili prati građane.

On je kazao da takve priče šire oni koji "moraju da budu važni".

"Naše je da napravimo plan za obične ljude, da ti obični ljudi osete sigurnost. Ja sam najduže na vlasti u vremenu ogromnih promena u svetu. Niko kroz takva vremena nije prošao. Hajde da se koncentrišemo na rad, posao, uspeh. Da ne budemo nezadovoljni i kivni, nego da se koncentrišemo da radimo više da se borimo i da napravimo rezultate za svoju zemlju", kazao je Vučić.

Vučić je rekao da Srbija danas plaća gas 285 evra na 1.000 kubnih gasa, dok je tržišna cena za tu količinu gasa 483 evra.

"Ja sam taj koji znam sve i dobre i loše strane i jednog i drugog. Kao kad Rusi kažu - morate sa nama da potpišete ugovor. Stvarno, a vi niste hteli s nama, nama niste dali, iako smo vam nudili duplo veću cenu", kazao je Vučić, koji je dodao da je njegov posao da štiti Srbiju.

Vučić je naveo da se njegov stav nikome ne dopada, "zato što su u Srbiji svi navijači svih mogućih".

"Jedan navija za Juventus, jedan za Milano, jedan za Inter, jedan za Romu. A ja navijam za Srbiju i moj je posao da štitim Srbiju iako znam koliko smo slabiji od svih tih fudbalskih velikana. Moj posao je da znam i dobre i loše strane i jednih i drugih, i svih, da gledam da uzmem ono što je najbolje za Srbiju i da ne obmanjujem svoj narod", kazao je Vučić.

Predsednik je istakao da pokušava da uradi "sve što je u interesu našeg naroda".

"Tu izazovete pažnju i niko vas ne voli, i zato su toliki udari sa različitih strana", rekao je Vučić. Dodao je da srpski organi znaju gde su pozicije "i jedne službe sa istoka" i "drugih nekoliko službi sa zapada".

Vučić je pozvao i da se radi više, da se borimo, a ne da tražimo 7-časovno radno vreme i jedan radni dan manje...

O Piculi i evroparlamentarcima

Vučić je kazao i da je sastanak ervoparlamentaraca i njegovih političkih protivnika bio najsmešniji na svetu.

Dodao je i da mu je mnogo krivo što su naši ljudi onima što su došli poklonili toliku pažnju, nazivajući evroparlamentarce potpuno nevažnim ljudima.

- Vidite vi šta ste uradili od potpuno nebitnih ljudi čak i u svojim zemljama..., rekao je Vučić koji je ostao začuđen što se toliko o tome priča u medijima i javnosti.

- Tog dana je bio važniji moj sastanak s Martom Kos ili s poljskim predsednikom ili s bilo kim drugim, rekao je Vučić i opisao kako je izgledao susret blokaderske opozicije i evroparlamentaraca.

- Ispričaše oni sve najgore o Srbiji, a ovi ljudi jedu i jedu i kad su se najeli odoše... Ovi jedu, ne prestaju, ne slušaju šta im pričaju iz opozicije. A pričaju im sve najgore o Srbiji, rekao je Vučić ocenivši zahtev opozicije za uvođenje personalnih sankcija kao posebnu drskost.

Kako je naveo, "oni ne mogu da se odoviknu od vremena DOS-a gde su bili tetošeni, a da je mene baš briga šta kažu, ovaj narod ima kičmu", pominjući i da mu nije dozvoljena poseta Jasenovcu.

O Jasenovcu

- Oni Jasenovac nazivaju kontroverznom temom, u Jasenovcu nema ničeg kontroverznog što je i potvrđeno sudskim presudama, a mnogo toga je u komunističkom režimu zataškano. Istorijski podaci su nesporni, bez obzira da li kažete da je stradalo 700.000 ili 10 puta manje kako kažu 80.000, Jasenovac je nedvosmislena istorijska činjenica. U Jad Vašemu jedna od 6 velikih inskripcija je Jasenovac.

- Ovaj narod i dalje ima i kičmu i obraz, rekao je Vučić dodavši da ga je sramota kad gleda kako se ponašaju u Crnoj Gori.

Vučić je podsetio i kako mu je bio zabranjen odlazak u Jasenovac a da je njegova želja da položi cvet nazvana provokacijom?!

O Generalštabu

- Vreme odgovornosti dolazi i nije reč o čistki već važnom poslu države jer ne mogu antidržavni elementi da vode državu. Vučić je rekao i da bi sa zadovoljstvom bio uhapšen zbog Generalštaba.

- Ja sam kriv, mene gonite, jedva čekam da krenu da me hapse, rekao je Vučić da je ideja Generalštaba lično njegova, investicija vredna 700-800 miliona evra, plus posao za naše građevince, a bez dinara.

On je, povodom zahteva iz opozicije da bude uhapšen zbog Generalštaba, rekao da neće dozvoliti da sankcije trpi (ministar Nikola) Selaković i dodao "ja sam kriv, neka gone mene, maštam da budem žrtva progonitelja".

Takođe je rekao da nije tražio od nekadašnje direktorke republičkog Zavoda za zaštitu spomenika kulture Dubravke Đukanović da podnese ostavku, nego da bude smenjena, jer je "lopuža koja je davala svojoj ćerki poslove, 26 predmeta".

- Uzimaju ogromne pare i zarađuju ogromne pare, da nikad ništa nisu radili, osim što sam sad saznao, da sam ovo znao, bio bih sto puta gori. Evo da olakšam tom tužilaštvu i da olakšam svima. Sad sam shvatio u kakvim je lopužama reč - kazao je Vučić.

"Imate li kuću u Španiji na moru? Ja nemam"

- I tako lepo oni porodično skupljaju pare, a Vučić će u zatvor zato što je hteo da uradi nešto za svoju zemlju. A dinara nije uzeo. A da vas pitamo, imate li kuću u Španiji na moru? Ja nemam. A otkud vama? Kako ste je zaradili? Vi ćete da mi pričate o tome? Ja sam to sve rekao i rekao sam gore od toga jedino što sam rekao njima i to im sad pravi problem. Ja im nisam rekao da podnose ostavke, ja sam im rekao da ću da dam sve od sebe, ne zbog toga nego zbog svega i njihovog nerada i zgubidanjenja da budu smenjeni - poručio je Vučić.

Tražio je, kako je rekao, da se što pre donese leks specijalis o Generalštabu kako ne bi bilo problema, navodeći da je sve bilo čisto i da nije uzet ni dinar, već je izgubljen veliki novac od te investicije.

Vučić je kritikovao ioptužbe od strane potpredsednice SSP Marinike Tepić, nazivajući ih neosnovanima. On je naglasio da dolazi vreme odgovornosti i da će oni koji su rušili državu morati da odgovaraju. Tepićeva je rekla da je "napravio čistku u vezi sa slučajem Generalštaba", te da mora biti "saslušan i uhapšen".

- Kao što sam rekao, vreme odgovornosti dolazi. I sve više vidite da se sad bune zbog toga što je stiglo vreme odgovornosti. I nije reč ni o kakvoj čistki, nego o ozbiljnom poslu države, jer ne mogu antidržavni elementi da vode državu - naveo je Vučić.

Kazao je i da jedva čeka da ga hapse u vezi sa slučajem Generalštab.

- Ja sam kriv, mene gonite. Maštam da budem žrtva progonitelja, jedva čekam da krenem da me hapse. Bila bi investicija između 700 i 800 miliona evra. Bili bi vlasnici oko 25 posto toga. Ništa čistije ni bolje ne bi bilo, zbog toga da me hapsite? A oni dali Maršalat za 10 puta manje - naveo je Vučić.

Kako je rekao, projektom "Generalštab" rešili bismo veliki problem.

- Tu bi bio muzej žrtava, da ne pričam o tome. Sram vas bilo lažovi, dinara nisam uzeo od toga. Nemam ja kuću u Španiji, nego vi koji me optužujete. Ja kriv što sam vam rekao da ste neradnici, pa jesam. Gore sam još rekao. Hoćete da vam kažem koliko neki ministri provode u Vladi? Sve što sam hteo da uradim je dobro za zemlju, kriv sam i za Beograd na vodi i za brzu prugu, puteve, tehnološke parkove - kazao je Vučić.

Vučić kaže da su neki obaveštavali Mariniku Tepić koja "ne predstavlja nikoga" i slali joj informacije da objavi "sad ćemo da uhapsimo Vučića".

- Ja se plašim samo suda naroda i Boga, a ovih danas što mi dobacuju i pljuju, njih se nikada nisam plašio - zaključio je Vučić.

Šta je čuo od Zorane Mihajlović

- Policija je vršila pritisak na mene da kažem da si ti kriv, a onda sam to čuo i od Vesića i još nekog drugog..., rekao je Vučić ispričavši da mu se posle 3-4 godine, koliko se s njom nije čuo, javila Zorana Mihajlović koja je ispričala da su je 5 sati držali u policiji kako bi rekla da je Vučić kriv.

- Ja kažem nemoguće, verovatno je tužilaštvo. Kaže ja sam bila tamo, policija vršila pritisak, ne tužilaštvo. A rekoh tako, onda sam to čuo od Gorana Vesića, za policiju. Trebalo je da se obojena revolucija završi nasiljem, bez izbora, na najgori način. Shvatili su da bi cena bila previsoka, i da su neki odani poretku, posebno narod. Dan danas da se to dogodilo, imali bismo nemire i nerede i krvave sukobe. U tome su učestvovali značajni delovi policije, neki nisu znali, a morali su da znaju, a neki su se pravili nevešti. Vreme odgovornosti dolazi - jasno je poručio Vučić.

- Ti koji su rušili državu i nametali se novom rukovodstvu sad moraju da odgovaraju, rekao je Vučić koji je pomenuo i martovske planove za rušenje države kao i da je u tome učestvovao i deo policije, zaključio je on naglasivši da je trebalo da se obojena revolucija završi nasiljem.

"To je budućnost - ima bre da ih jašemo"

- Čuli smo - imaju dva programa - program ukidanja političkih protivnika - lustracija i program jahanja, rekao je Vučić na snimak Ljiljane Bralović koja je u Čačku pretila jahanjem, šutiranjem, katronom i perjem.

Vučić je podsetio i na laž veka kako je ubijen dečak u Valjevu pa nije ubijen nego su mu otkazali bubrezi na nekoj privatnoj klinici u Beogradu, rekao je Vučić dodavši i da će izbori krajem godine.

O vaterpolu

- Čuo sam se s Orbanom posle prve utakmice, čestitao je i rekao tvrda utakmica, a onda sam mu napisao vidimo se u finalu i evo večeras finale... Biće mi žao ako izgubimo, navijam za Srbiju!, rekao je Vučić i dodao kako bazen fantastično izgleda i da smo svojevremeno dosta para dali za njega.

- Po prvi put verujem i u naš rukomet i u ovog Španca, rekao je Vučić.

Podsetimo, predsednik će posle ovog razgovora, na poziv premijera Đura Macuta, prisustvovati tematskoj sednici Vlade Srbije.

Vlada će, kako je ranije najavljeno, razmatrati ključna pitanja od strateškog značaja za zemlju, sa posebnim osvrtom na ukupne političke i ekonomske prilike u zemlji i svetu, kao i na realizaciju razvojnih i infrastrukturnih projekata od nacionalnog značaja, među kojima je i projekat Ekspo.