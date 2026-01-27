Slušaj vest

Predsednik Vučić je na samom početku rekao da je veoma srećan što je danas u Velikoj Drenovi, mestu odakle su potekli velikani -veliki patrijarh srpski German i veliki književnik Dobrica Ćosić!

Potpuno obnovljena škola s novoizgrađenom fiskulturnom salom, čijem je otvaranju danas Vučić prisustvovao, jedna je od 40 najstarijih škola u Srbiji, otvorena još u 19. veku, u kojoj su prva slova sricali srpski velikani poput patrijarha srpskog Germana i velikog književnika Dobrice Ćosića po kojem škola i nosi ime od 2015. godine.

Veliku važnost za meštane i njihove đake ima i činjenica da se obnovljena škola otvara baš na današnji veliki praznik za srpski narod, prosvetu, kulturu, učitelje i učenike - Savindan.

Posle obilaska obnovljene škole i đačkog programa u čast njenog otvaranja, Vučić je odgovarao i na novinarska pitanja.

Vučić o uništavanju spomenika Gavrilu Principu

- Morava, Rasina, lepota, prava Srbija i srećan sam što smo ovakvu lepoticu napravili baš ovde u srcu Rasinskog okruga, rekao je predsednik Vučić po obilasku škole dodavši da tako lepih škola nema ni u Beogradu.

- A što se tiče tih koji su uništili spomenik Gavrilu Principu, ne zna čovek ni kako bi ih kaznio, da se s njima razgovara, nisam siguran ni da su svesni šta su uopšte uradili, još se hvale time, ja čak ne bih voleo ni da oni idu u zatvor, oni misle da su uradili nešto dobro, neko mora da razgovara s njima, s njihovim roditeljima, da pronađemo zrno razuma...

- Mnogo smo škola obnovili, još 27 je u radu, poručio je Vučić na novinarsko pitanje o kritikama da uništava škole po Srbiji.

O deljenju packi, zamazivanju očiju

- Ja da dozvolim da neko ponižava Srbiju, neću nikada i ne bih nikada, rekao je Vučić dodavši da njemu ni najmoćniji državnici sveta nisu delili packe a kamoli neke birokrate ovde.

- Ne pada mi na pamet da nekom zamazujem oči niti ih zamazujem Ursuli fon der Lajen, dodao je Vučić naglasivši da joj uvek kaže šta misli kao i ona njemu, a mogu da se ne slažu ali je tu uvek poštovanje.

Pomenuo je i velika ulaganja u Veliku Drenovu pa upitao šta su ikada Miroslav Aleksić i njegovi uložili osim u svoje kancelarije koje su luksuzno renovirali a u ovu školu nisu uložili ništa nego državne pare uzeli za sebe...

O autonomiji univerziteta i paljenju Predsedništva

- Autonomiju univerziteta srušili ste vi koji se na nju najviše pozivate a od fakulteta ste stvorili izborne štabove političkih stranaka, uništili ste decu, obrazovanje, razarali Srbiju..., poručio je Vučić odgovarajući na pitanja novinara ispred škole u Velikoj Drenovi.

- Uništili ste nam nastavu. Uništili ste nam decu u zemlji godinu dana, uništili ste obrazovanje jedne nacije. Ono je najvrednije, najvažnije, ono jedino ne smete da dirate, nenadoknadivo je i nikada se to neće vratiti, rekao je upitan da prokomentariše pisanje blokaderskih medija da se vlast sprema za ukidanje autonomije univerziteta i da je prvi korak za to napravljen u Novom Sadu.

Vučić je rekao da za to što su uradili neke osobe moraju da odgovaraju.

- Između ostalog i oni koji su razarali i uništavali sistem. I nema tu filozofije velike. Šta ste očekivali? Da vam neko podiže spomenik što ste uništili zemlju? Šta u stvari želite? Osim što želite krv na ulicama, osim što želite da se nekome svetite, da lustrirate i da zasadnete u fotelju, a da ne kažete ni imena ljudi koji bi da zasednu u fotelju, rekao je Vučić.

Kako je rekao, nikoga više nije briga za tvrdnje njegovih političkih protivnika da je on navodno diktator i zlikovac.

- Naš narod je dobro sve prepoznao, dobro sve procenio i uskoro će doneti odluku o svojoj budućnosti tokom ove godine...

Na pitanje o Jeleni Kleut što nije ponovo izabrana za profesorku NS zbog navodnog političkog uticaja, Vučić je odgovorio da ne zna šta se tačno događalo, ali da o tome nije odlučivala država, niti vlada, niti pokrajinska vlada, niti bilo ko.

- Odlučivali su profesori i koliko sam ja saznao, glasovima 18 prema pet, prema jedan - 18 je bilo za takvu odluku, pet je bilo protiv, jedan je bio uzdržan. To su kolege donosile odluku. Uvek se pozivate na kolege, na profesore i oni su u skladu sa zakonom donosili svoju odluku. Sa državom nema mnogo veze", kazao je Vučić i dodao:

- Naš narod je to dobro prepoznao i ocenio i uskoro će doneti odluku o svojoj budućnosti već ove godine..., poručio je predsednik koji je potom i odgovorio na pitanje o blokaderskom priželjkivanju požara u Predsedništvu.

- Što junaci ne dođu da zapale nešto, što čekate da neko drugi to uradi, ne mogu stvarno na to da se osvrćem, na te opskurne priče i opskurne likove.

O protestu kamiondžija

- Ljudi se bore za svoja prava, ne znam kako da pomognemo... Uvek sam u EU ukazivao da uzmu u obzir njihove zahteve..., rekao je Vučić koji je potom govorio o mržnji dela Hrvata u Kninu prema srpskom svetosavlju.

Predsednik je rekao da se to nikad neće promeniti a mi treba da odgovorimo u skladu sa svetosavljem - mirom i ljubavlju, da uvek čuvamo svoje srpsko ime i prezime i svoju Srbiju posle čega je čestitao današnji veliki praznik Savindan.

Obraćanje predsednika u školi: Deco, čuvajte ovu školu, ona je sada vaša!

- Draga deco, divno ste pevali himnu, recitovali, vodili program i mnogo sam srećan što sam s vama ovde, rekao je Vučić citirajući potom reči pokojnog patrijarha srpskog Germana na početku borbe za izgradnju Hrama Svetog Save a koji je rekao da budući hram nije samo zgrada nego i naše ogledalo.

- Velika Drenova iznedrila je dva velikana srpske istorije - patrijarha Germana i pisca i predsednika Dobricu Ćosića, rekao je Vučić dodavši da je investicija države Srbije od 324 miliona dinara udahnula život u školu iz 1834. godine, te da sada nastavnici imaju najbolje alate u rukama a đaci podsticajan prostor.

1/7 Vidi galeriju Obraćanje Vučića đacima u Velikoj Drenovi Foto: Pink

- Deco, vaše najveće bogatstvo uvek u životu biće vaše znanje zbog kog će naša zemlja moći da ide napred, rekao je Vučić poručivši deci da se posvete školi i znanju.

- Izgradili smo ovaj objekat za našu decu, kazao je Vučić.

- Deco, čuvajte ovu školu, ona je sada vaša, poručio je osnovcima Velike Drenove.

- Visoko postavite lestvicu, sanjajte velike snove, a kad sanjate velike snove, nećete verovati, ti se snovi najčešće i ostvare, glasila je poruka predsednika.

- Neka sunce znanja zauvek greje ovu školu, rekao je Vučić i poručio: Živela Velika Drenova, živeo Trstenik i živela Srbija!

Program koji su osnovci spremili za zvanice, svoje nastavnike i svoje roditelje završen je Himnom Svetom Savi.

Poruka đacima

- Vi ste, deco, razlog koji svakom našem trudu daje istinski smisao.

Danas ovde, u Velikoj Drenovi, stojimo pred hramom znanja, koji je i naše ogledalo. U njemu se jasno vidi prošlost koja seže do daleke 1834. godine kada je ova škola, kao jedna od prvih četrdeset u tadašnjoj Srbiji, počela da opismenjava naš narod.

U njoj se ogleda i naša budućnost – 221 učenik koji će od danas koračati ovim hodnicima. Oni su naša veza sa budućim pokoljenjima.

Velika Drenova iznedrila je dva diva srpske istorije – patrijarha Germana i književnika i predsednika Dobricu Ćosića. Obojica su prva slova naučili ovde. Ime Dobrice Ćosića škola sa ponosom nosi od 2015. godine, a danas, zahvaljujući velikom trudu, ogromnim ulaganjima i zajedničkoj viziji, škola sija sjajem koji dolikuje imenu takvog velikana.

Posvetite se školi, učite, trudite se da budete bolji od sebe, da se merite i takmičite sa drugima, jer zbog toga će naša zemlja moći da ide napred, a i vi ćete moći svoje ciljeve da ostvarite.

Svaka nova škola je jedna nova pobeda života. Dragi đaci, čuvajte ovu školu, neka vam ona bude podstrek za učenje i napredak. Ispunite je znanjem, ljubavlju i smehom i neka svaki vaš korak pod ovim novim krovom, bude korak ka velikim delima. Sanjajte velike snove i borite se za njih! Uskliknimo s ljubavlju na Savindan našoj prelepoj otadžbini!

Živela Velika Drenova! Živela Srbija!

Obraćanje građanima Velike Drenove

Na samom početku Vučić je rekao brojnim okupljenim građanima da će se u njihovom mestu uraditi i vodovod što je dočekano snažnim aplauzom, ali je potom predsednik dodao da treba da znaju da će to državu da košta 3 miliona evra.

1/23 Vidi galeriju Vučić u Velikoj Drenovi na otvaranju rekonstruisane OŠ Dobrica Ćosić Foto: Kurir

O Prvoj petoletki

- Očekujte i poziv na razgovor za Prvu petoletku u narednih 7-8 dana, moraćemo da dovedemo jednog velikog investitora, rekao je Vučić i najavio da će se raditi i put Milutovac - Velika Drenova te Stopanja most, kao i vodovod a posle njega i Dom kulture.

Kad je reč o Prvoj petoletki, on je podsetio da dok je sve bilo dobro i bile redovne i velike plate sve je bilo u redu pa su građani hteli da fabrika bude njihova, da pređe u njihovo vlasništvo, a sad kad se ne primaju plate nekoliko meseci, onda: Državo, pomagaj iako su oni vlasnici a ne država.

- Mislim da vam je voda prioritet, kao i u drugim krajevima Srbije a kad to završimo onda da radimo i Dom kulture, rekao je Vučić čije su reči dočekane aplauzom i povicima odobravanja.

Obilazak rekonstruisane škole

- Baš je lepo, još kad nastavnici unesu malo topline u školu, okače po zidovima... Lepo, čisto, nameštaj nov... Pogledajte kako su učionice izgledale nekad a kako sad, kao da nisu bile sređivane od 1834. kad je škola otvorena, rekao je Vučić i razgledao učionice, kabinete za hemiju, fiziku... kad mu rekoše da se deca najviše raduju novoj fiskulturnoj sali koja ima više od 500 kvadrata.

- Ko je video da se dete raduje školi, našalio se Vučić kad su mu rekli koliko su deca bila srećna kad su videla kakva im je sada škola!

Kako izgleda rekonstruisana osnovna škola u Velikoj Drenovi - pre i posle

1/16 Vidi galeriju PRE I POSLE: Kako izgleda rekonstruisana osnovna škola u Velikoj Drenovi Foto: Kurir

- Mislim da se najviše raduju ove žene koje rade ovde, kazao je Vučić pa dodao da sad ovakve škole nema ni u Trsteniku a ni u Kruševcu.

- Sad će Bata (Gašić) da mi traži najmanje tri ovakve škole u Kruševcu, našalio se Vučić posle čega su svi ušli u novu fiskulturnu salu gde je hor škole otpevao himnu Srbiju Bože pravde.

Predsednik Srbije prisustvuje ceremoniji otvaranja rekonstruisane OŠ "Dobrica Ćosić" u tom mestu.

Velika Drenova je naselje u Srbiji, u opštini Trstenik, u Rasinskom okrugu.