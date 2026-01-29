Slušaj vest

Albanski lobi u Americi izgurao je predlog zakona o navodnoj diskriminaciji Albanaca u Srbiji, koji je usvojio Odbor za spoljnu politiku Predstavničkog doma Kongresa SAD. Stupanje na snagu ovog akta je na dugačkom štapu, s obzirom na to da ga tek treba uputiti na razmatranje i glasanje na plenarnoj sednici Predstavničkog doma, a ukoliko bude usvojen, potrebno je da ga odobri i Senat i da ga na kraju potpiše američki predsednik Donald Tramp.

Uprkos neizvesnoj sudbini zakona kojim se želi usmeriti američka politička snaga na "albanski problem" u Srbiji, već sam predlog treba da alarmira našu državu na oprez i predupređenje negativnih posledica, ocenjuju sagovornici Kurira. Kako upozoravaju, ukoliko Srbija prespava ovu temu, postoji rizik da se od nje napravi tačka sporenja u srpsko-američkim odnosima.

Oprez

Predsednik Društva lobista Srbije Nenad Vuković kaže za Kurir da je albanski lobi, gurajući ovaj zakon, sasvim sigurno imao na umu da ugrozi pregovaračku poziciju Beograda u pregovorima o rešavanju kosovskog pitanja.

Nenad Vuković Foto: Kurir Televizija

- Predlog zakona o diskriminaciji Albanaca u Preševskoj dolini u Američkom kongresu nesumnjivo je političko čedo albanskog lobija, pre svega lobija grupe okupljene oko sumnjivog biznismena Harija Barjaktarija, koji ovu inicijativu artikuliše preko republikanskog kongresmena i bivšeg oficira Kita Selfa. Smisao ove inicijative je pritisak na Srbiju i slabljenje pregovaračke pozicije pred nastavak pregovora o Zajednici srpskih opština i daljeg rešavanja kosovskog pitanja.Prepoznatljiva je lobistička taktika umesnih i dobro plaćenih albanskih lobista koji nastoje da prevaziđu kompromitaciju povodom aktivne podrške Džozefu Bajdenu i Kamali Haris i poprave poziciju pred eventualni dolazak u fokus kosovskog pitanja pred samog Trampa i njegov uži tim - objašnjava Vuković.

On upozorava i da postoji opasnost da se na ovaj način pokušava naneti i dodatna šteta Srbiji.

- Analogno pregovorima oko Ukrajine, cilj je da se fikcija oko Preševske doline predimenzionira i nametne kao deo problema i "rešenja" kompletnih srpsko-albanskih odnosa u regionu. Na štetu Srbije, naravno - naglašava Vuković.

Povećan interes

Programski direktor Centra za stratešku analizu Darko Obradović objašnjava za Kurir zašto se ovakvi potezi u Kongresu nikako ne smeju zanemariti.

Darko Obradović Foto: Kurir Televizija

- Početak procedure za usvajaje zakona treba tumačiti kao povećanu zainteresovanost SAD za pitanja koja lako mogu skliznuti na teren borbe za percepcije. Ovakvi signali se ne smeju zanemarivati i treba proaktivno raditi sa administracijom SAD, od "fact-based" poseta do efektivnog zastupanja interesa Srbije. Ukoliko se ova tema bude prepustila inerciji, vrlo brzo će postati tačka razilaženja Srbije i SAD, koje izlazi iz okvira tradicionalne tačke sporenja kakva je Kosovo. Ukoliko Srbija prespava ovu temu, imaćemo znatno pogoršanje odnosa sa SAD. Ovo pitanje nije novo niti sudbonosno ukoliko se bude aktivno radilo po ovom pitanju - smatra Obradović.

Inače, u nacrtu zakona, koji je Odbor za spoljnu politiku Predstavničkog doma Kongresa usvojio skoro bez ijednog glasa protiv, fokus je na području Preševa, Bujanovca i Medveđe. Traži se razmatranje tzv. pasivizacije adresa Albanaca, navodne diskriminacije u obrazovanju, kao i upotrebe albanskog jezika u javnim institucijama.

Lobisti: Hari iz Peći i veteran iz Trampove stranke

Sponzor zakona je Kit Self, američki republikanski kongresmen koji je tokom vojničke karijere službovao u BiH, ali i Hari Barjaktari, Albanac rođen u selu Vranoc kod Peći, koji godinama živi u SAD, trguje nekretninama i važi za vatrenog lobistu koji se godinama bori da tzv. Kosovo zaokruži državnost. Barjaktari je i jedan od osnivača i bivši potpredsednik Albansko-američkog nacionalnog saveta.

Hari Barjaktari Foto: You Tube

Oženjen je prvom Amerikankom albanskog porekla koja je bila izabrana na javnu, odborničku funkciju u Njujorku. Ovaj albanski lobista poseduje više desetina zgrada u Bronksu, na Menhetnu i u Jonkersu, bio je sponzor Bila Klintona i Hilari Klinton, ali i republikanaca koji s njim dele ideju o nezavisnosti Kosova. Barjaktari je nedavno podržao Vjosu Osmani u njenoj nameri da se ponovo kandiduje za kosovsku predsednicu.

Kit Self Foto: Profimedia

Zakon je predstavio Kit Self, vojni veteran i bivši sudija, koji je od 2023. godine u Kongresu kao član Trampove stranke. Self se prilikom ulaska u politiku suočio sa, prema pisanju medija, javnom kritikom zbog pozivanja na citate nacističkog propagandiste Jozefa Gebelsa.