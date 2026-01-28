Slušaj vest

Blokaderima izgleda nije bilo dovoljno što su bili na korak od toga da uruše srpski obrazovni sistem dok su fakultete skoro godinu dana koristili kao pozornicu za svoju političku borbu, već su sada odlučili da i Srpsku pravoslavnu crkvu, jedan od njenih najznačajnijih hramova - Hram Svetog Save, ali školsku slavu Savindan - iskoriste samo kao još jedan od rekvizita u svojoj političkoj predstavi!

I ovaj put, blokaderi dali su sebi pravo da manipulišu simbolima koji pripadaju svim građanima Srbije kao što je školska slava i proslava Savindana.

Došli nakon završetka radnog vremena Foto: ATAIMAGES, Printscreen

Tako su se, posle skupa bez jasnog cilja održanog 27. januara u Beogradu, uveče uputili u Hram Svetog Save na Vračaru sa žitom da "prelome pogaču". Iako je opštepoznata činjenica da je Hram za vernike i posetioce otvoren do 20 časova - a ta informacija je i javno dostupna na sajtu Hrama - blokaderi su tek posle pola devet uveče došli ispred vrata - koja su bila zatvorena. Usledili su bombastični naslovi blokaderskih medija da su "studenti naišli na zatvorena vrata Hrama Svetog Save iako su bili najavljeni!", time sugerišući da je neko odbio da pusti vernike u crkvu, što je notorna neistina.

Uvredljivo

Nedopustivo je da se verski objekti SPC koriste za političke spinove i manipulacije, kaže za Kurir politički analitičar, profesor Dejan Miletić, a isto, kako naglašava, važi i za lik i delo našeg prvog arhiepiskopa, prosvetitelja i zaštitnika srpskog školstva.

Miletić: Sa verom se ne poigrava zarad politike Foto: Kurir Televizija

- Verujem da je za većinu građana uvredljivo da se Hram Svetog Save, koji je inače drugi najveći pravoslavni hram na celom Balkanu, koristi kao deo scenografije za blokaderske šou-programe. Ako su već toliko želeli da osveštaju slavski kolač, mogli su da bar na internetu provere do kada radi crkva ili da pitaju bilo kog sveštenika. Ali ne, to je bilo zamišljeno kao performans na Savindan, školsku slavu. Iz svetosavlja proističe vera, nada i ljubav, ali i osećaj jedinstva, sloge i odgovornosti. Slava u čast Svetog Save, koji je bio duhovni utemeljivač srpskog naroda i koji je služio istini i dobrobiti zajednice, ne sme nikako biti korišćena kako bi se manipulisalo emocijama građana i kako bi se pokušao prikupiti neki jeftini politički poen. Verom se ne poigrava zarad politike - ocenjuje Miletić.

Zloupotreba

Politički filozof Dragoljub Kojčić govori za Kurir da performerska metodologija koju blokaderi koriste nema svoj politički sadržaj, već se, kako naglašava, kreće u rasponu od nadanja da će se desiti neka nesreća koju će zloupotrebiti do pokušaja da se okoristi o simbole našeg naroda, pa je tako na red došla i SPC.

- Odlazak u hramove i crkve zahteva da bar poznajete njihov kućni red, a blokaderi očigledno nisu bili česti posetioci bogosluženja, pa misle da su crkva i bioskop jedno te isto, samo što bi im u crkvi nedostajale kokice. Na jednoj dodeli Oskara jedan glumac je rekao američkim "blokaderima" da se u svojim slavodobitničkim besedama zadrže samo na filmskoj tematici, a da zaobiđu mešanje s politikom. Ovde važi ista poruka. U konfuziji pojmova, studentska populacija u protestu čak ne ume ni da prepozna hijerarhiju sopstvenih interesa, da je najvažnije da uče a u slobodno vreme da se bave politikom... Kako bi tek prepoznali koji su prioriteti državne i nacionalne politike? Jedan od velikih problema naših demonstranata jeste što ne znaju šta hoće a još manje znaju na koji način se vodi politika - zaključuje Kojčić.

Ukazao se: Đokićev politički govor Sveti Sava školska slava pripada svim učesnicima u svim nivoima obrazovanja, ali na to je zaboravio rektor najvećeg srpskog univerziteta - Vladan Đokić. Rektor Univerziteta u Beogradu nije čestitao školsku slavu, ali je bio jedan od govornika na blokaderskom skupu ispred Rektorata. Rektor Đokić je u svom političkom govoru poručio da "na silu i osionost ovog režima odgovaramo svom silom obrazovanja". Predsednik SNS i savetnik predsednika Republike Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević kazao je da je ova izjava Đokića "groteska, kakve se ni Franc Kafka ne bi postideo". - Čovek zbog kog je Beogradski univerzitet bio blokiran bezmalo godinu dana usuđuje se da besedi o obrazovanju? - napisao je Vučević na Iksu.

Crkvu ne treba uvlačiti u dnevnu politiku

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski reagovala je na pisanja pojedinih medija o zatvaranju vrata Hrama Svetog Save za učesnike protestnog skupa.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

- Osećam potrebu da reagujem zbog načina na koji se ponavlja očigledna medijska manipulacija. Nije prvi put da se u javnosti plasira neistina da su vrata naših hramova "zatvorena" - istakla je ministarka i dodala da sve naše crkve, kao i Hram Svetog Save, imaju raspored bogosluženja sa jasnom satnicom početka i završetka.

- To važi za sve, bez izuzetaka. Dolazak nakon tog vremena ne znači da je hram zatvoren "za nekoga", već za sve. Konkretno, Hram Svetog Save otvoren je do 20 časova. Predstavljati dolazak u 20.36 kao "zatvaranje hrama za nekoga" nije činjenica, već narativ. Crkvu ne treba uvlačiti u dnevnu politiku, pogotovo ne na osnovu nečega što je lako proverljivo - naglasila je ona, i zaključila:

- Crkva nije politički subjekt i ovakve interpretacije ne doprinose dijalogu. Zato mislim da je važno držati se činjenica i ne zloupotrebljavati verske simbole u političke svrhe.