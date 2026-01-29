Slušaj vest

Politička ambicija rektora Vladana Đokića - nakon višemesečnog pisanja Kurira i naših upozorenja o zloupotrebi akademske funkcije u političke svrhe od samih početaka nezakonitih blokada fakulteta u Srbiji - dobila je potvrdu i iz medija naklonjenih blokaderskom pokretu, koji sada otvoreno priznaju ono što su mesecima prikrivali - da je rektor Univerziteta u Beogradu deo političkog projekta čiji je cilj osvajanje vlasti!

Naime, tabloid Danas potvrdio je da se rektor Vladan Đokić ističe kao kandidat takozvane studentske liste. Na naslovnoj strani ovog lista u četvrtak 29. januara udarna priča o rektoru-kandidatu data je naslovom "Rektor će možda 'na crtu' Vučiću".

Naslovna strana Danasa 29. januara Foto: Printscreen

Ovo razotkrivanje političkog delovanja prvog čoveka Univerziteta u Beogradu desilo se nakon Đokićevog političkog govora na blokaderskom skupu 27. januara, ispred Rektorata.

- Govor profesora Đokića na studentskom skupu otvara pitanje njegovog političkog angažovanja. Đokić je ime za koje deo upućene javnosti pretpostavlja da će biti ličnost koja će prva i najvažnija izaći na crtu Vučiću - piše Danas.

"Izuzetan kandidat"

Svoje tvrdnje potkrepljuje izjavama sagovornika, poput direktora Centra za praktičnu politiku Dragana Popovića koji je rekao da je "rektor očigledno prelomio da uđe u politički život", dok je urednik portala Mašina Marko Miletić naglasio da "Đokić ima politički legitimitet i snagu onoliko koliko ima sam studentski pokret".

- I u tom smislu, da li će i u kojoj meri on moći da sprovodi određene politike, ukoliko uopšte bude na određenim pozicijama nakon izbora i s pretpostavkom da će on biti predstavnik studentskog pokreta, odnosno studentske liste, moći će, imaće snagu da sprovodi te politike u zavisnosti od toga koliko sam studentski pokret zadrži tu snagu - izjavio je Miletić.

Kurir je od početka blokada fakulteta pisao o ulozi rektora Vladana Đokića u urušavanju visokog obrazovanja u Srbiji, ali i njegovoj motivaciji da studentski bunt s početka blokada kanališe ka osvajanju poluga vlasti i za sebe obezbedi lukrativne pozicije.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se s dozom ironije na pisanje Danasa da će mu rektor "možda izaći na crtu".

Aleksandar Vučić Foto: TV Pink Printscreen

- Što se tiče stajanja na crtu, ja više ne mogu da se kandidujem za predsednika, bio sam dva mandata i ne nameravam da zbog toga menjam Ustav. Ja ne mogu tim junacima da stanem na crtu, voleo bih da mogu... Gospodin Đokić je izuzetan kandidat, a oni su favoriti. Oni će da pobede, a mi ćemo da se borimo da ne pobede jer smatramo da bi uništili Srbiju - poručio je Vučić.

Nedostaci su prednost

Profesorka Medicinskog fakulteta Valentina Arsić Arsenijević kaže za Kurir da Đokić pre svega treba da "izađe na crtu akademskoj zajednici".

Valentina Arsić Arsenijević: Sprečio je nastavu za oko 100.000 studenata Foto: Kurir Televizija

- Odnosno da izađe na crtu Univerzitetu u Beogradu, koji je onesposobio da radi gotovo godinu dana i sprečio nastavu za oko 100.000 studenata, dok je oko 20.000 sprečeno da diplomira u predviđenom roku. Đokić bi pre svega trebalo da dobije legitimitet akademske zajednice za koju tvrdi da je predstavlja, a tek onda da staje na crtu iskusnim političarima kakav je Aleksandar Vučić - kaže Arsić Arsenijević.

Profesor s Filozofskog fakulteta, sociolog Vladimir Vuletić, kaže za Kurir da će rektor Đokić teško privući nekoga van pokreta da im se prikloni.

Vuletić: Đokić pokazuje veliku umešnost da napreduje u karijeri Foto: Kurir Televizija

- To što će on verovatno biti kandidat olakšaće realizaciju ciljeva koje je vladajuća grupacija postavila - da ubedljivo pobede. Đokić je možda za "studentsku listu" jedino realno rešenje jer on je čovek koji je pokazao da je dosta fleksibilan, da se na njega može lako uticati... Nema jasnu ideju šta zapravo želi, tako da se neće zameriti nijednoj od mnogobrojnih struja i svi veruju da će moći na njega da utiču. Pokazuje veliku umešnost da napreduje u karijeri jer je više puta bio na različitim rukovodećim pozicijama na svom fakultetu, u Rektoratu, iako nikad nije bio neko ko se na bilo koji način isticao. Ni sada se ne ističe po političkim izjavama, niko ne može da se seti šta je on to rekao. Njegovi nedostaci su sada njegova glavna prednost. On će možda uspeti da pomiri različite frakcije unutar tog pokreta, a da li će uspeti da animira nekoga van tog pokreta - u to nisam siguran. Da kojim slučajem nije rektor, ne znam baš kakva harizma njega krasi... - kaže Vuletić.