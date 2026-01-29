Slušaj vest

Dušan Bajatović, generalni direktor "Srbija gasa" i potpredsednik Glavnog odbora SPS-a, prokomentarisao je primedbe koje je na njegov račun imao predsednik Aleksandar Vučić na tematskoj sednici Vlade Srbije u nedelju i poručio da to doživljava kao "svojevrsno postrojavanje" da svi "budu bolji i rade više".

Vučićeve zamerke Bajatoviću bile su među najkomentarisanijima na tematskoj sednici Vlade u nedelju u Palati Srbije.

- Da li nas je predsednik postrojio? Jeste. Da li je to bilo svojevrsno postrojavanje? Ja ga tako doživljavam. Da li je ideja bila da mi budemo bolji i da više radimo? Jeste. Ali je čovek i rekao, ako ne možete radite, sklonite se sa tog mesta, doći će neki drugi. Zar to nije prirodno? - upitao je Bajatović na K1.

Na konstataciju "a vi kažete 'mogu i radiću bolje'", Bajatović je odgovorio.

- Pa dobro, ja uvek verujem da mogu. Nisam ja ni malo uradio, napravili smo Turski tok, proširujemo Banatski dvor. Završili smo interkonekciju. Ja se uvek šalim, normalno je da je najveća kritika na mene jer ja sam i najbolje plaćen od svih direktora tako da i to je činjenica - nasmejao se Bajatović na kraju.

Vučić: Dušane, pokušao si da me obmaneš

Podsećanja radi, Vučić je na sednici Vlade kritikovao Bajatovića zbog kašnjenja radova na izgradnji regionalne mreže gasovoda prema Čajetini, Užicu, Prijepolju...

- A ovo kasnimo pet godina, Bajatoviću, je li tako? - upitao je Vučić.

Na to je odgovorio Bajatović.

- U 2023. godini su potpisani svi ugovori za to što ste spomenuli. Da, kasnimo, počećemo tek krajem marta, meseca ili početkom aprila. I to bez Zaječara tamo do Velikog Prahova - naveo je Bajatović.

Vučić je odmah reagovao na to.

- Da li ti razumeš šta si ti sad rekao - upitao je Vučić i dobio odgovor od Bajatovića da ne može brže "s tim papirima".

Vučić je tražio da se nađe način da se ukinu birokratske procedure.

- Možemo da proglasimo neke projekte projektima od nacionalnog interesa i da skratimo - rekao je Bajatović, na šta je Vučić odmah odgovorio:

- Što niste o tome pričali 23. i 24. nego mi sad pominješ 26. Nismo pričali to isto. Pa niste pričali. Što niste pričali? Da prođe još jedan dan. Neću dalje. I kao što vidite, nijedno pitanje nije zlonamerno. I ni na jedno nema odgovora. I neće ga ni biti. Dok ne promenite svoj odnos. Sedite, razgovarajte ceo dan o tome šta su projekti nacionalnog značaja. Brzo uradite eksproprijaciju, platite. Ionako ćemo na sudu da platimo pet puta više, jer svaki sudija i svaki advokat gleda kako će nešto da uzme.

U nastavku sednice Vučić se ponovo obratio Bajatoviću.

- A vidiš kako si pokušao, Dušane, da me obmaneš, nije uspelo. Ne vredi. Ne mislim da je namerno, ali je tako. Godine 2021. imate zaključak vlade gde si bio zadužen za regionalne vodovode. Za gasovode - kazao je Vučić.