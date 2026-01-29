Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić danas prisustvuje referisanju o rezultatima analize stanja, operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije.
TAČNO U 9! PREDSEDNIK SRBIJE U DOMU GARDE NA TOPČIDERU: Referisanje o rezultatima analize stanja, operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije za 2025.
Reč je o izveštaju i analizama za proteklu 2025. godinu.
Sastanak se održava u 9 časova, u Domu Garde na Topčideru, najavljeno je iz Predsedništva.
