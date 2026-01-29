Slušaj vest

Reč je o izveštaju i analizama za proteklu 2025. godinu. 

Sastanak se održava u 9 časova, u Domu Garde na Topčideru, najavljeno je iz Predsedništva.

Kurir.rs

