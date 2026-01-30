Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će danas od 18 časova po prvi put održati prvi TikTok lajv, tokom kojeg će odgovarati na pitanja građana i komentarisati viralne teme, što je izazvalo veliko interesovanje na društvenim mrežama, ali su čak i samu najavu razgovora Vučića sa građanima, blokaderi i njima bliski mediji pokušali su da iskoriste u svoj već poznatoj kampanji slepe kritike apsolutno svakog poteza aktuelne vlasti.

Naime, blokaderima i njima bliskim medijima sada smeta i što će Vučić odgovarati na pitanja građana i na Tik Toku, pa tako ovo nazivaju "još jednim očajničkim potezom Vučića da pridobije mlađe glasače"!

Međutim, zaboravili su da naglase da predsednik Vučić konstantno obilazi celu zemlju, gde redovno na terenu uživo razgovara sa građanima, kao i da većina svetskih državnika danas koristi i društvene mreže kao još jedno sredstvo komunikacije sa javnošću.

S druge strane, "studenti blokaderi" bez imena i prezimena, potpuno anonimni (osim nekoliko neformalnih lidera, aktivista opozicionih stranaka) s građanima "komuniciraju" svojim saopštenjima na društvenim mrežama već više od godinu dana, pa su možda zbog toga pomislili da internet i društvene mreže pipadaju samo njima.

Blokaderski portal Nova s nipodaštavanjem najavljuje Vučićev lajv na TikToku.

- Još jedna od epizoda u njegovom serijalu predstavljanja kao običnog čoveka, bliskog prosečnom građaninu, koga uz velike svetske teme, brinu i svakodnevne trivije. Posle najave “Dragi narode, prvi put sa vama uživo” i poziva da zajedno komentarišu razna čuda, tu sledi priznanje da on sam sebe snima i to dosta nevešto... Da li je uživo nastup na TikToku očajnički pokušaj predsednika Srbije da uđe u populaciju koje ga ne želi? - pita se portal Nova.rs.

Politički analitičar Nebojša Obrknežev govori za Kurir da je "veoma žalosno, tužno i jadno što anti-državne medijske platforme svaki potez predsednika republike diskredituje na najgori mogući način", često ni ne trudeći se da bar pročitaju suštinu.

- Živimo u jednoj novoj eri digitalizacije i modernih tehnologija i, kada govorimo o generisanju prvobitno lažnih vesti koji najčešće plasiraju svi ti blokadersko-plenumaško-opozicioni profili, pa tako po njima nečije obraćanje ili cela emisije stane u 10 sekundi, oni na taj način pokušavaju da izokrenu jednu realnost događaja. U današem vremenu sasvim je normalno i da se na takvim društvenim platforma komunicira sa građanima i o politici i to rade skoro svi svetski državnici. Pa pogledajte samo oficijalni nalog Bele kuće u Americi, do juče su takve objave bili nezamislive... Predsednik Vučić želi i na ovaj način da sazna šta su problemi građana i šta ih eventualno muči - govori Obrknežev i dodaje:

- Samo, za razliku od onih koji se već godinu dana kriju iza nadimka i kažnih slika na društvenim mrežama, Vučić to radi javno i pod svoji imenom. I ne samo to, Vučić ide po Srbiji, ide u veće gradove ali stigne i do svakog zabačenog zaseoka i ne plaši se da stane pred građane i lično da popriča sa njima, dok blokderi godinu dana ne pokazuju ni lica, ni imena pa makar samo na društvenim mrežama!

Obrknežev naglašava i da je primetio specifičnu tendenciju u tim medijima.

- Oni govore o tim navodnim "očajničkim pokušajima da privuče mlade", svaki korak predsednika nazivaju "davljeničkim", nazivaju ga "nepomenik", a ubedljivo je osoba koju najviše pominju i čiji svaki potez izaziva u njima nenormalno interesovanje. Dok u njihovoj mašti, Vučić "očajava" istina je da potezi predsednika zapravo očaravaju građane što na mrežama, što u stvarnom svetu - govori Obrkenžev.