Priština je ostala bez mogućnosti da koristi paket vredan 171 milion evra koji je Evropska komisija namenila razvoju infrastrukture i privatnog sektora na Zapadnom Balkanu, jer nisu ispunjene zakonske procedure zbog institucionalne blokade.

Evropska unija je potvrdila da je izostanak ratifikacije Ugovora o zajmu i Ugovora o olakšicama u okviru Instrumenta za reforme i rast onemogućio isplate za Kosovo, jer se ta sredstva ne mogu koristiti bez ispunjavanja zakonskih procedura.

„Kosovo još uvek nije ispunilo zakonske uslove za prijem sredstava, jer još nije ratifikovalo Ugovore o zajmu i o olakšicama u okviru Instrumenta za reforme i rast. Zbog toga Kosovo još ne može da koristi sredstva RGF-a“, navodi se u odgovoru Evropske komisije.

U zvaničnom odgovoru, portparol Evropske komisije izjavio je da se EU nada da će se ovo pitanje uskoro rešiti, podsećajući da je Kosovo nedavno dobilo finansijsku pomoć u iznosu od 216 miliona evra, koja obuhvata programiranje novih sredstava i nastavak prioritetnih ugovora.

Oslobađanje preostalog iznosa od 205 miliona evra očekuje se ove godine, što bi omogućilo nastavak ugovaranja IPA fondova i projekata Investicionog okvira za Zapadni Balkan, nakon postizanja dogovora o programskim prioritetima.

„Komisija je nedavno Kosovu dodelila finansijsku pomoć u iznosu od 216 miliona evra. Ovo obuhvata programiranje novih sredstava (181 milion evra) i nastavak četiri prioritetna ugovora (u vrednosti od 35 miliona evra) koji će koristiti stanovništvu Kosova. Komisija ima za cilj da oslobodi preostali iznos od 205 miliona evra početkom ove godine. To će omogućiti nastavak ugovaranja preostalih IPA sredstava za 2021. godinu (oko 17 miliona evra), IPA 2022 (55,7 miliona evra), kao i ugovaranje projekata WBIF-a (132 miliona evra), nakon postizanja sporazuma o prioritetima programiranja preostalih sredstava“, navode iz EU za Front Online.

"Podbacili i zaglavili"

Bivši ambasador Kosova u Skoplju Đerđ Dedaj u izjavi za Front onlajn rekao je da je aktuelna vlast odgovorna za neuspeh.

„Kosovo je podbacilo i zaglavilo u mnogim inicijativama i procesima Evropske unije, naročito tokom poslednjih pet godina populističkog režima Kurti-Osmani“, rekao je Dedaj.

Vjosa Osmani Foto: KIMMO BRANDT/COMPIC

Prema njegovim rečima, posledice nisu samo ekonomske, već i političke i štete imidžu Kosova u odnosima sa Evropskom unijom.

Dedaj navodi da je zbog lošeg upravljanja Kosovo poslednjih godina izgubilo značajne finansijske koristi, uključujući i najnovija sredstva EU.

„Zbog toga Kosovo u poslednje vreme nije ostvarilo korist i izgubilo je stotine miliona evra, usled lošeg upravljanja i neuspelih politika režima“, rekao je Dedaj.

Podseća da Kosovo nije ispunilo ni zakonske kriterijume za korišćenje Instrumenta EU za reforme i rast.

„Uzastopni neuspesi ne zabrinjavaju aktuelne kleptokratske i politički kratkovide vlasti Kosova, koje u svojoj agendi i prioritetima nemaju razvoj i integraciju države, već borbu za vlast, za glasove, za državnu i partijsku kontrolu nad ekonomijom, energetikom, pravosuđem i potpunu kontrolu svih državnih segmenata, kao u vreme totalitarnih i diktatorskih režima“, zaključio je Dedaj.

Osećaju se posledice

Bivši glavni pregovarač Kosova u dijalogu sa Srbijom Avni Arifi ocenio je da je izostanak sredstava iz fondova Evropske unije štetno i u finansijskom i u političkom smislu.

„Štetno je finansijski, ali i politički. Kosovu je potrebna snažna razvojna pomoć, a indiferentnost prema fondovima EU znači indiferentnost prema kvalitetu života građana“, rekao je Arifi.

Prema njegovim rečima, posledice ovakvog pristupa direktno se odražavaju i na političke odnose Kosova sa Evropskom unijom.