EU izražava ozbiljnu zabrinutost zbog toga što Centralna izborna komisija nije usvojila konačne rezultate za Srpsku listu na nedavnim parlamentarnim izborima, saopštili su za Kosovo onlajn iz Kancelarije EU u Prištini.

Kako su naveli u pisanom odgovoru za Kosovo onlajn, „EU ponavlja svoj poziv na depolitizaciju rada CIK-a, u skladu sa izveštajem Misije EU za posmatranje izbora, i poziva sve stranke da rade zajedno, u skladu sa Ustavom“.

„Važno je da svi izabrani članovi mogu da preuzmu svoja mesta u novoj Skupštini Kosova. EU podseća da sledeći saziv kosovskog zakonodavnog tela mora ponovo da ubrza reforme usmerene ka EU i ratifikuje sporazume vezane za Plan rasta, u korist stanovništva Kosova“, zaključili su iz Kancelarije EU na Kosovu.

Centralna izborna komisija (CIK) na poslednjem sastanku nije odobrila objavljivanje rezultata izbora za Srpsku listu, zbog čega je Srpska lista juče podnela danas žalbu Izbornom panelu za žalbe i predstavke.

Povodom odluke CIK-a danas se oglasila i Misija Oebsa na KiM koja je pozvala na poštovanje međunarodnih izbornih standarda i transparentno objavljivanje rezultata glasanja.

„Misija Oebsa na Kosovu napominje da je politička stranka Srpska lista podnela žalbu Izbornom panelu za žalbe i podneske na izbore, kao odgovor na to što Centralna izborna komisija prošle nedelje nije zvanično objavila njihove glasove primljene na izborima u decembru 2025. godine“, navodi se u saopštenju na mreži X.

Odluka CIK-a da ne odobri objavljivanje rezultata izbora za Srpsku listu suprotna je pravu građana Kosova da demokratski biraju svoje predstavnike, naveo je za Kosovo onlajn portparol Ambasade SAD u Prištini.

„Svaki pokušaj da se potkopa taj osnovni princip potkopava partnerstvo između Sjedinjenih Država i Kosova“, ističe se u pisanom odgovoru portparola Ambasade SAD u Prištini.

