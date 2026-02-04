Slušaj vest

Advokat Dragan Palibrk, branilac Nikole Selakovića, ministra kulture, izjavio je danas u Specijalnom sudu u Beogradu da za 32 godine rada u pravosuđu nije video "besmisleniji optužni predlog", navodeći da je ceo postupak "politički pamflet". Palibrk je tokom uvodnog izlaganja odbrane u sudnici, naveo i da odbrana nema pravo na fer suđenje, ali i da se "prvi put u karijeri oseća bespomoćno".

- Ispred suda imamo performans besposličara, koji umesto da rade, šačica njih se skupila na ulazu da nas vređa. Šačica besposličara i frustriranih ljudi, ne vređa samo nas branioce, već i jednu ženu i majku - rekao je danas Palibrk aludirajući na skup blokadera, koji su se jutros pred početak suđenja okupili ispred ulaza u sud u Ustaničkoj ulici, vređali i dovikivali.

Selaković sa advokatima Foto: Marko Karović

Advokat Nikole Selakovića, ali i Slavice Jelače, v.d. sekretara Ministarstva kulture i Gorana Vasića, v. d. direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, naveo je da je u ovom slućaju Javno tužilaštvo za organizovani kriminal "prešlo crvenu liniju", kako po do sada neviđenoj brzini postupanja, tako i po predlaganju dokaza koji ništa ne dokazuju.

- Predmet je obiman, toliko da do sudnice morate u kolicima da ga prebacite, imate gomilu papira koji mogu da se bace u vatru, samo da se od šume ne bi videlo drvo. Ovde u ovom predmetu je politika na prvom mestu. Ovakvim postupkom je napravljena šteta državi, jer je stopirana investicaija koja je trebala da donese velike i to ne samo novčane benefite Srbiji - rekao je Palibrk u sudnici i optužio Javno tužilaštvo za organizovani kriminal da je jedino koje je zapravo oštetilo državu.

- Ako je neko napravio štetu ovim besmislenim potezom i oterao nekog ko je Srbiji mogao da pomogne, onda je to Javno tužilaštvo za organizovani kriminal! Osećam se osramoćeno i postiđeno jer sam deo tog istog pravosuđa. Cela ova lakrdija znasniva se na iskazima ostrašćenih svedoka, od kojih mnogi, videćemo, imaju putera na glavi - rekao je poznati adovkat i naveo da oni kao odbrana imaju jedan predlog za sud, a to je da odbije optužnicu, jer "nema krivičnog dela".

Selaković ispred suda Foto: Marko Karović

Rečima Palibrka, pridružio se i advokat Vladimir Đukanović koji je zatražio i da se za naredno suđenje omogući nesmetan dolazak u sud.

- Ovako nešto nije viđeno od 1945. kada je OZNA dovodila publiku da vam dobacuje, vređa i gađa. Ovakav bezobrazluk nije viđen do sada - obratio se Đukanović sudu.

U sudnici je prethodno tužilac pročitao optužnicu, a njene navode kratko su negirali optuženi Selaković, Jelača, Vasić, kao i i Aleksandar Ivanović, v.d. direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda.

Ministar kulture naveo je da optužnicu nije primio, ali da je njene navode pročitao na N1 jer je "očigledno da je tužilaštvo s njima stalno bilo u kontaktu i obaveštavalo ih o svakom koraku". Selaković je, kako je Kurir objavio, izjavio i da se ne poziva na imunitet, a potom negirao navode tužilaštva koje ga tereti da je zloupotrebio položaj prilikom skidanja oznake kulturnog dobra sa Generalštaba.