Dok blokaderi već dugo tonu u međusobnom ratu, čašćavajući jedne druge najgorim epitetima, a lista “druga liga bivšeg režima" pod maskom studentske nudi građanima nasilje, lažni aktivizam, reviziju Jasenovca i ukidanje SPC, predsednik Vučić u narednim danima počinje još jednu žestoku diplomatsku ofanzivu gde će se u narednim danima sresti sa nekim od najvećih svetskih lidera!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da narednih dana ide u zvaničnu posetu Turskoj gde ga ćekaju važni razgovori sa turskim liderom Redžepom Tajipom Erdoganom, a nakon toga će učestvovati na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji, gde će imati i bilateralu sa šefom diplomatije KineVangom Jiem.

Prethodni Vučićevi susreti sa svetskim državnicima

- Zatim nam dolazi Ilham Alijev, veoma važna poseta. Dan posle toga idem u Indiju, gde ću imati bilateralu i sa Narendrom Modijem, zatim me čekaju Kompan i ostali. Posle toga idem u Kazahstan - kazao je Vučić.

Gorostasi

Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu govori za Kurir da predsednik Vučić održava intenzivan diplomatski saobraćaj sa svetskim liderima "po principu 360 stepeni", ali i da je posebno važno istaći "sastanke sa gorostasima kao sto su Erdogan i Modi".

Darko Obradović Foto: Kurir Televizija

- Ova dvojica državniika predsatavljaju vrlo nepristupačne lidere kojima je jako teško pristupiti... Posle Evropske unije, predsednik Vučić ispred Srbije ide u Indiju koja je je četvrta ekonomija sveta, što govori o ugledu koji Srbija uživa u Indiji. Turska je za Srbiju važan ekonomski partner, regionalna sila koja projektuje bezbednost u našem regionu zbog toga je dijalog na najvišem nivou važan za srpsku nacionalnu bezbednost - objašnjava Obradović i dodaje:

- Minhenska bezbednosna konferencija je platforma na kojoj se oblikuju bezbednosne ideje koje oblikuju Evropu do sada je ta konferencija išla ispred vremena i događaja i zato je izuzetno bitno da predsednik ima priliku da iznese poziciju Srbije, kako bi se izbeglo pogrešno tumačenje srpskog pozicioniranja. Prisustvujemo tektonskim rasedima svetske bezbednosti zbog čega su ovo ključni istorijski trenuci za Srbiju, kako bi izbegla propuštanje šansi zbog odsustva realističnih procena. Retke su zemlje koje imaju mogućnost da njihovi lideri iz prve ruke ostvare uvid na vaznim svetskim adresama.

Pametna politika

Politikolog Vladimir Kljajić kaže za Kurir da se najavljene posete predsednika Srbije uklapaju se u širi globalni trend u kome se i SAD sve snažnije okreću Indiji kao ključnom strateškom partneru, što Beograd jasno prepoznaje.

Vladimir Kljajić Foto: Kurir Televizija

- Razgovori sa Azerbejdžanom imaju poseban značaj jer azerbejdžanski gas može postati važno alternativno rešenje za Srbiju u trenutku kada se u Evropi ide ka potpunoj zabrani tranzita ruskog gasa. Paralelno, kontakti sa Turskom i Kinom jačaju politički i ekonomski manevarski prostor Srbije. U tom smislu, reč je o pragmatičnoj i pametnoj politici prilagođavanja novim geopolitičkim realnostima, sa fokusom na konkretne državne interese - ocenjuje Kljajić za Kurir.