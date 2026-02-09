Slušaj vest

Nekadašnji medijski koordinator DSS-a i novinar Uroš Piper poručio je da je "Utisak nedelje" primer klasične medijske propagande, ocenjujući da je u poslednjoj emisiji izostavljen kontekst događaja u Valjevu, dok su, kako tvrdi, blokaderi ponovo predstavljeni kao žrtve bez ikakvog političkog programa.

"Možda će vam zvučati čudno što ja to kažem, ali stvarno treba gledati Utisak nedelje. Pogotovo mladi ljudi koji će postati, ili već jesu, studenti novinarstva. Gledajte da biste videli šta je propaganda. U pravom smislu te reči, medijska propaganda, to je Utisak nedelje", poručio je Piper na TikToku.

Svoju tvrdnju potkrepio je primerima iz poslednje emisije.

Gosti u sinoćnjoj emisiji Utisak nedelje Foto: Printscreen Nova S

"Juče je tema bila Valjevo. Bilo je šest meseci od navodnog prekoračenja upotrebe sile od strane pripadnika MUP-a Srbije. U stvari, šta se tada desilo? Sve suprotno od toga što smo juče gledali u Utisku nedelje. Policija je bila napadana satima. Spaljene su prostorije opštinskog odbora SNS, kao što je to nekada radio Kju Kluks Klan. Napadani su pripadnici MUP-a. Izmišljena je priča da je neko nastradao tamo i da je policija nekoga ubila", podseća Piper.

Strategija

Sve to, kaže, nismo videli u jučerašnjem Utisku nedelje.

"Videli smo žalopojku i videli smo jednu mnogo pokvareniju priču, a to je ideja da se blokaderi predstave kao žrtve. E sad, zašto? Ostalo im je da glume snagu, da imaju preko 50 odsto, da bi stvorili percepciju kod ljudi da glasaju za njih, pošto nemaju program, nemaju ljude koji će biti na listi", navodi on.

Piper dodaje da će podrška toj listi biti još manja kada se bude saznalo ko je na njoj.

"Ostaje im ono jedino što im još ostaje, a to je da glume žrtve. I to su oni od početka radili, od kada je pala nadstrešnica, od kada se dogodila ta tragedija, oni su glumili žrtve", jasan je Piper.

On navodi da je ta "stretegija je u prvom trenutku kod dela građana mogla da izazove empatiju", i dodaje da je to bilo logično jer smo "svi bili pod snažnim, emotivnim utiskom te tragedije".

"Ali vremenom, pogotovo kada su odlučili da uđu i formalno u politički život, od blokadera se traži neki program. I kada se smire emocije, građani traže program, ideju, kako dalje, šta promeniti, šta biste vi drugačije uradili... Na to nemaju odgovor. I onda im ostaje samo glumatanje žrtvi, i to su i juče radili u Utisku nedelje", ocenio je.

A ubuduće...

Prema Piperovim rečima, interesantno je da se autorka Utiska nedelje nije setila da kao žrtve pozove prave žrtve.

"Na primer, pripadnike vojne jedinice Kobre, koji su bili, tako reći, linčovani u Novom Sadu u avgustu prošle godine. Ili njihove porodice, da vidimo kakvu traumu i šta se njima dogodilo prošlog avgusta. Naravno, Olja Bećković to nije uradila", napomenuo je.

Novi Sad, Strazilovska ulica, blokaderi oborili nekoga i tuku ga Izvor: Kurir

Kako je zaključio - tu nema ničega novog niti bilo čega za čuđenje.

"Medijska mašinerija N1, Nova S nastavlja svoj posao. Neka svako radi svoj posao. Građani će na izborima reći svoje, a kako će ti mediji ubuduće funkcionisati, odlučiće njihovi vlasnici, kao što je normalno svuda u svetu", poručuje Piper.