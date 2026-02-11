Slušaj vest

Kao što je za veći deo javnosti sa vremenom postalo jasno da je zahtev blokadera za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji bio samo fasada za stvaranje haosa i blokada u državi, tako sada sve više činjenica ukazuje na to da će i sam izlazak građana na birališta za blokadere biti - nebitna formalnost i puka scenska dekoracija za njihove planove za rušenje aktuelne vlasti i lažiranje izborne volje naroda.

Analitičari ocenjuju za Kurir da je ovo kampanja u kojoj predstavnici druge lige bivšeg režima unapred traže alibi za svoj izborni poraz, ali i pokušavaju da kreiraju atmosferu u kojoj će građani ubediti da pobeda SNS i vladajuće koalicije može biti samo i isključivo rezulatat manipulacije i izborne krađe, a nikako ne izborna volja građana.

Naime, već duže vreme se od ideologa druge lige bivšeg režima, koji se skrivaju iza naziva "studenti" može čuti narativ da će "vlast da pokrade izbore", dok su pojedini maltene otvoreno najavljivali haos u izbornoj noći ukoliko im rezultati ne budu po volju, što posebno zabrinjava u svetlu toga što većina istraživanja javnog mnjena pokazuju ubedljivo prednost Srpske napredne stranke (SNS) i aktuelnog predsednika Aleksandra Vučića nad svim drugim političkim akterima.

Taj narativ sada su preuzeli i blokaderski mediji, pa je tako list "Danas" iskoristio izjavu predsedika Srbije u kojoj je upitao opozicionare šta će raditi u izbornoj noći kada SNS izađe sa tačnim rezulatatima, za tvrdnju da se "Vučiće već sada priprema da pokrade izbore"!

Politički analitičar Srđan Barac ocenjuje za Kurir da tvrdnje da predsednik Aleksandar Vučić "sprema teren za lažiranje izbora“ više govore o strategiji opozicije nego o realnosti izbornog procesa.

- Izjava u kojoj pita opoziciju: "šta ćete da radite te noći kada mi izađemo sa tačnim rezultatima“nije priprema za krađu, već upozorenje na scenario unapred osmišljene delegitimizacije izbora. Videli smo to već i u Kosjeriću, Zaječaru, Mionici... To je već postalo praksa, a ne izuzetak. Već godinama svedočimo istom obrascu da ako rezultati nisu u korist opozicije, oni se proglašavaju nelegitimnim bez ijednog dokaza. Time se unapred gradi narativ o "krađi“, kako bi se opravdali protesti, blokade i pritisci na institucije protiv realne volje građana - govori Barac i dodaje:

- Zato se s pravom postavlja pitanje: da li su za deo opozicije izbori zaista demokratski mehanizam ili samo fasada, dok je stvarni cilj politička destabilizacija i dolazak na vlast mimo izborne volje? Ako se izbori priznaju samo kada se pobedi, onda to nije borba za demokratiju, već pokušaj da se ona obesmisli. U demokratskom društvu rezultati se osporavaju dokazima i kroz institucije, a ne naslovima i unapred pripremljenim optužbama. Sve drugo vodi ka politici ulice, a ne ka stabilnosti i demokratskom poretku.

Politički analitičar prof Dejan Miletić kaže za Kurir da pojedinici već duže vreme pripremaju teren za scenrio u kome će reći da su izbori pokradeni samo jer je pobedila aktuelna vlast.

- Svima, pa i njima samima je postalo jasno da blokaderska lista neće ostvariti pobedu na izborima. Umesto da rade na svom političkom programu, osmisle neka nova rešenja ili ideje koje će predstaviti građanima, pa pošteno ući u politički ring sa svojim kandidatima imenom i prezimenom i jasnim političkim stavovima i planivima, njihova ideja izborne borbe je da - ne priznaju rezultate izbora jer je izvesno da oni neće pobediti. Šta više, i sami blokaderi očekuju da Vučić i SNS odnesu ubedljivu pobedu. Još opasnije je što ovo stvaranje ambijenta u kome je svima navodno poznato da će doći do izborne krađe je to što se taj narativ može iskoristiti za pokušaj izazivanja nemira i zatim nasilnog preuzimanja vlasti od strane blokadera. Ne zaboravimo da oni već godinu dana pričaju o nekakvom 6. oktobru i plašim se da je to scenario koji deo njih priželjkuje - govori Miletić.