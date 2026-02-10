Slušaj vest

Predsednik SNS i savetnik predsednika Republike Srbije Miloš Vučević izjavio je da je u osnovi blokaderske politike da će biti uništen svako ko nije za njih, ističući da je reč o nepatvorenom fašizmu predstavljenom kao esencija demokratije.

Vučević je pojasnio kako su on i predsednik Aleksandar Vučić došli na ideju da odu na sendvič u Novom Sadu.

"Aleksandar i ja smo se dogovorili da jedemo negde pre sajma, nešto autentično novosadski. Oni zaista veruju da mogu da spreče nekog da se kreće, ja sam u Novom Sadu od rođenja, zato što su oni nas negde kenselovali. Ono što je Vučić juče pomenuo je šta je ključna poruka iz njihove histerije oko indeks sendviča - oni bi se tako odnosili prema svima i svakome ko nije za njih. Dolazićemo na još mnogo mesta i kretati se kao slobodni građani - rekao je Vučević za TV Pink.

On je naveo da su blokaderi pokrenuli čitavu kampanju protiv vlasnika radnje u kojoj su jeli sendviče i da su spremni da radnici ostanu bez posla.

Dodao je da je iz njihovog ponašanja jasno da ne bi dozvolili pripadnicima ove vlasti, ukoliko bi oni bili pozicija, da uđu u nijednu prodavnicu ili radnju.

- Ali, to su radili prethodnih 13 meseci. To je blokaderska politika - ko nije za njih, biće uništen. To je nepatvoreni fašizam, predstavljen kao esencija demokratije. Spremni su da unište svakoga ko drugačije misli, spremni da zatvore škole, hotele, butike. To je njihova politika - rekao je Vučević.

Čudno da nisu zvali Ćutu i Lazovića

Lider SNS-a je podsetio na neke nesreće koje su se dešavale u evropskim gradovima, a njihovi građani nisu hteli da unište svoje države.

- Imali ste pad žičare u Portugalu, niko nije rekao da treba srušiti Portugal. Imali ste železničku nesreću u Španiji, pa niko nije rekao da se uništi Španija. Imali smo tri tragedije u Novom Sadu, izgoreli su Radnički univerzitet, Kontrast i Laundž. A niko od opozicije nije rekao da su im krvave ruke. Niko nije rekao da treba grad da se zavije u crno, a oni su 35 dana nakon Kontrasta imali koncert - rekao je Vučević.

On je izjavio da svi sa nestrpljenjem čekaju da vide ko će biti na blokaderskoj listi, kao i da će SNS kandidovati najbolje ljude.

- Tri puta su mi dolazili na kuću. Pravi oblik Divljeg zapada. Zamislite Srbiju s njima. Oni misle da se na nasilju dolazi do boljeg društva - rekao je Vučević.

Kako je istakao, studentska lista nema veze sa studentima, kao i da je veoma lak izbor između predsednika Srbije Aleksandra Vučića i rektora Univerziteta u Beogradu Vladana Đokića.

- Da se Krkobabić ne naljuti, konkurencija su PUPS-u. Čudno da nisu Ćutu i Lazovića zvali. Harizmatični rektor Đokić. Neka građani zamisle Đokića i Vučića, toliko je izbor jednostavan. Imate Zdenka Tomanovića, koji je bio za Slobu, ima 70 plus godina. Rektor je stariji od predsednika. Imate Šoškića koji je uništio dinar. Žaklina Tatalović se gurala da je najbliži novinar predsedniku. Iz ličnog razočaranja ona se okrene i postane najveći opozicionar - rekao je Vučević i dodao da je blokaderska opcija i Milo Lompar, koji je tvrdi nacionalista.