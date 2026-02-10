Slušaj vest

Svađe, nesuglasice, razjedinjenost, nejedinstvo - sve to najblaže rečeno vlada u redovima blokadera, a ukoliko stvari želimo da nazovemo pravim imenom - zapravo je reč o tolikoj količini mržnje koja kako vreme prolazi sve više dolazi do izražaja, jer se ne trude da je sakriju!

Tako je reditelj Stevan Filipović odlučio da napravi otklon od svojih dosad pažljivo biranih reči u kolumnama za Peščanik, pa je surovim rečima "počastio" mladu blokaderku, studentkinju Tamaru Jeremić sa Stomatološkog fakulteta.

Naime, Jeremićeva je bila jedna od gostiju u Utisku nedelje 8. februara, a njeno gostovanje izazvalo je podeljenost u ionako već podeljenom blokaderskom pokretu.

Filipović je reagovao na Instagramu.

"Nađite mi jednu razliku između ove nepismene, arogantne i neobrazovane budale i bilo koje ćacike iz Ćacilenda? Po idejama ciljevima, idejama, vokabularu, nedostatku kapaciteta za kritičko razmišljanje... A onda iskreno recite da li je bilo bolje da se izgovorila istina 16. marta ili vam je draže ovo tiho ubistvo pokreta, koje su sproveli SNS, beskičmeni profesori, retardirani "mediji", FSB i najgori među studentima?", napisao je Filipović u Instagram objavi na storiju, uz fotografiju studentkinje iz Utiska nedelje.

šejtanov ćacika.jpg
Stori Stevana Filipovića na Instagramu Foto: Printsreen Instagram

Inače, ova emisija Olje Bećković donela nam je primer kako uživo izgleda "fajt" razjedinjenih blokadera: advokatica  Ljiljana Borojević kritikovala je predstavnike studenata blokadera zbog stava "sami smo sebi dovoljni", pa je održala slovo upravo mladoj blokaderki koju je Filipović isprozivao.

"Ja mislim da se ova mlada devojka pogrešno izrazila... Njihova priča, oni mogu sami... Naravno da ne mogu sami, svi smo mi tu da im pomognemo, naravno da ne možete sami. Ne možete bez advokata, ni bez medija koji su vas pratili sve vreme. Ne možete ni bez podrške međunarodne zajednice", rekla je advokatica.

Stavove predstavnice studenata "na nož" je dočekao i novinar Nove S Željko Veljković koji je na Iksu uporedio sa Slobodanom Miloševićem?!

"Ko je ovo rekao, Slobodan Milošević 1988. ili studentkinja u Utisku večeras? Njene poruke su na liniji nacional-populizma s kraja osamdesetih. Pošto sam parafrazirao, a ne citirao, poruke se mogu pripisati i Miloševiću i ovoj devojci večeras, jer sve to previše liči da ne bi delovalo zastrašujuće. Ovako se napred ne ide, u najboljem slučaju ostajemo da jurimo sopstveni rep", napisao je.

Drugo krilo blokadera ustalo je u odbranu studentkinje, pa je blokader Đorđe Miketić odbranio tako što je advokaticu Borojević u svojoj objavi na Iksu prikazao kao zlu kraljicu/vešticu iz crtanog filma "Snežana i sedam patuljaka" koja Snežani daje otrovnu jabuku.

advokatica miketić.jpg
Studentkinja i advokatica kao Snežana i veštica Foto: Printscreen X

