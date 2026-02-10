Slušaj vest

Već tri dana blokaderi ne prestaju da se bave posetom predsednika Srbije Aleksandara Vučića Novom Sadu, iako su pre toga mesecima tvrdili da šef džave "ne sme da dođe" u ovaj grad zbog toga što je u njemu 1. novembra 2024. godine u tragičnom padu nadstrešnice na Železničkoj stanici život izgubilo 16 ljudi.

Vučić je u Novi Sad došao u nedelju ujutru, gde je prvo zajedno sa bivšim gradonačelnikom ovog grada i predsednikom SNS Milošem Vučevićem i njegovim sinovima probao čuveni "indeks" sendvič na uličnom kosku, nakon čega je govorio na Sajmu zavičaja, a zatim je popio piće sa svojim strančkim kolegama na Petrovaradinskoj tvrđavi.

Međutim, izgleda je činjenica da je Vučić najmirnije šetao novosadskim ulicama, a da su ga građani oduševljeno pozdravljali i fotografisali se sa njima, toliko je pogodila blokadere da su čak krenuli i u pravi rat sa kisokom brze hrane u kojem je jeo Vučić, pozivajući na bojkot istog!

U utorak su u blokaderskim medijima na naslovnim stranama i sajtovima osvanuli naslovi poput "Kukavički desant na ranjeni Novi Sad", "Ko je Vučiću "podvalio" indeks i zašto baš sad", "Morbidni komentar Vučića posle pitanja da li je kukavički došao u Novi Sad", ali i drugi...

Politički analitičar Nebojša Obrknežev iz Centra za društvenu stabilnost kaže za Kurir da je blokaderima ovoliko zasmetala Vučićeva poseta Novom Sadu jer je razbila njihov narativ da je srpski šef države negde nepoželjan gost ili "kukavica", kako su bezuspešno želeli da ga predstave!

- Blokaderi su pre svega veoma ogorčeni, jer im je Vučić ovim srušio još jednu laž: da ga negde narod neće ili da negde ne sme da dođe pred svoj narod! Vrlo dobro se zna da je predsednik u najtežim trenucima lično izlazio pred građane da im saopšti i neke loše vesti, da se trudi da obiđe sve krajeve naše zemlje, da lično uvek popriča s ljudima i rešava potencijalne probleme. Tvrde da je poseta predsednika bila "nenajavljena", pa želim da pitam kome predsednik jedne države, ali i svako od nas građana, bi to trebalo da se najavljuje ako hoće da pojede nešto na ulici ili razgovara sa kolegama na Petrovaradinu?! - kaže Obrlnežev.

Analitičar pita da li predsednik jedne države mora da najavi i prijavi svaki svoj korak "pa i gde će da jede".

- Nije to bio nikakav Vučićev "desant na Novi Sad" kako pišu, već su blokaderi želeli da taj grad drže maltene okupiranim svojom retorikom, da taj grad bude talac njihovih političkih ambicija i manipulacije sa emocijama garađana, ali i pojedinih separatističkih ideja. Vučić je jednom mirnom, staloženom i dostojanstvenom šetnjom u društvu prijatelja u Novom Sadu razbio sve te iluzije i blokaderske laži - govori Obrknežev i napominje da su blokaderi prvo dugo lagali da Vučić nikada nije odao počast žrtvama pada nadstrešnice, niti posetio ovaj grad nakon te tragedije, ali su ubrzo demantovani dokazima - ističe Obrknežev.

Vučević: Dolazićemo na još mnogo mesta

Predsednik SNS i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević izjavio je da je u osnovi blokaderske politike da će biti uništen svako ko nije za njih, ističući da je reč o nepatvorenom fašizmu predstavljenom kao esencija demokratije. Vučević, koji je nekada bio i gradonačelnik Novog Sada, je pojasnio kako su on i Vučić došli na ideju da odu na sendvič

- Aleksandar i ja smo se dogovorili da jedemo negde pre sajma, nešto autentično novosadski. Oni zaista veruju da mogu da spreče nekog da se kreće, ja sam u Novom Sadu od rođenja, zato što su oni nas negde kenselovali. Ono što je Vučić juče pomenuo je šta je ključna poruka iz njihove histerije oko indeks sendviča: oni bi se tako odnosili prema svima i svakome ko nije za njih. Dolazićemo na još mnogo mesta i kretati se kao slobodni građani - rekao je Vučević za TV Pink.

On je naveo da su blokaderi pokrenuli čitavu kampanju protiv vlasnika radnje u kojoj su jeli sendviče i da su spremni da radnici ostanu bez posla. Dodao je da je iz njihovog ponašanja jasno da ne bi dozvolili pripadnicima ove vlasti, ukoliko bi oni bili pozicija, da uđu u nijednu prodavnicu ili radnju.

- Ali, to su radili prethodnih 13 meseci. To je blokaderska politika: ko nije za njih, biće uništen. Spremni su da unište svakoga ko drugačije misli, spremni da zatvore škole, hotele, butike. To je njihova politika - rekao je Vučević.