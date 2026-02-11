Slušaj vest

Predsednik skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun izjavio je da su udruženi zločinački poduhvati temelj optužnice protiv bivših vođa tzv. OVK Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Redžepa Seljimija i Jakupa Krasnićija, kao i da "lažna država Kosovo počiva na tom udruženom zločinačkom poduhvatu, brutalnim zločinama i etničkom čišćenju".

Drecun je rekao da su sve albanske stranke veoma negativno reagovale na završne reči tužioca Specijalizovanog tužilaštva u Hagu na suđenju bivšim vođama tzv. OVK zbog toga što se plaše da se suoče sa istinom o događajima iz 1998. i 1999. godine.

Naveo je da ono što najviše zabrinjava albanske političke lidere jeste to što će presuda četvorici bivših vođa tzv. OVK pokazati da je tzv. Kosovo nastalo na udruženom zločinačkom poduhvatu, brutalnim zločinama i etničkom čišćenju.

"Oni će pokazati jedan identičan stav - da ne priznaju odluku ovog suda. Ko je od njih spreman da prizna da je to bila zločinačka organizacija, da je tzv. Kosovo nastalo na brutalnom etničkom čišćenju, ubijanju, proterivanju ljudi, masakriranju, silovanjima, ilegalnim pritvorima. Ko od njih u Albaniji je spreman da prizna učešće Albanije u svemu tome", upitao je Drecun.

Prema njegovim rečima, ne bi bilo ništa od te optužnice, niti bi bila dokazana hijerarhijska organizovanost teroritstičke OVK da nisu prikupljeni dokazi u sklopu radne grupe za prikupljanje dokaza o zločinima OVK, koju je on, kao predsednik odbora za Kosovo i Metohiju, formirao.

Foto: epa Peter Dejong, epa EVA PLEVIER, EPA Armando Babani, EPA Jerry Lampen

"Da nije bilo tih naših dokaza, ne bi ništa bilo od ove optužnice, ne bi bilo udruženog zločinačkog poduhvata, ne bi bila dokazana hijerarhijska organizovanost terorističke OVK. To su ključne stvari i zato odbrana pokušava non-stop da ospori validnost te dokumentacije koje smo dali, ali ne polazi za rukom. Dali smo obilje tih dokaza i sad ne možete jednostavno da sakrijete činjenicu da je tzv. Kosovo nastalo na udruženom zločinačkom poduhvatu. To je politička konsekvenca ovoga i zato Albanci i albanski politički lideri sad osuđuju sve to", rekao je Drecun za Tanjug.

"Jaki dokazi"

Ukazao je na to da je tokom suđenja bilo velikih pritisaka na svedoke, kao i da je tužilaštvo dokazalo da je vršen pritisak pretnjama, ucenama i novcem na svedoke da promene iskaz.

"Tači, Veselji, Seljimi su okoreli kriminalci, sem toga što su zločinci. Oni su predvodnici tih kriminalnih organizacija i grupa i oni su imali dovoljno onih koji su spremni da likvidiraju nekog svedoka i vršili su pritisak da ljudi promene iskaz. I sad vi imate svedoke koji su dali iskaz i potpisali ga, a onda na suđenju menjaju priču. Pa zašto? To je ili strah ili novac", rekao je Drecun.

Istakao je da je verovao da će doći do ovog suđenja, kao i da ne zna da li će biti nekih političkih pritisaka na sud da optuženi budu oslobođeni.

"Dokazi su toliko jaki, toliko su uverljiva svedočenja svedoka koje je izvelo tužilaštvo i toliko ima dokumenata, a onda je i samo tužilaštvo reklo da se ne može pokloniti poverenje svedocima koji su tada bili visoko rangirani politički ili vojni zvaničnici u pojedinim zapadnim zemljama, poput Hila, generala Klarka i drugih. To znači ne može im se pokloniti poverenje, drugim rečima lagali su, omalovažavali su", rekao je Drecun.

Podsetio je da je tužilaštvo insistiralo da se dokaže da je tzv. OVK bila čvrsto hijerarhijski ustrojena organizacija i da su postojali ilegalni pritvori, jer je tu najlakše dokazati vezu između počinjenih zločina i onih koji su ih izvršili.

"Mi smo im dali dokumentaciju za 86 lokacija i čak pet do šest lokacija na teritoriji Albanije. Mi smo dali dokumentaciju koja je pretežno zaplenjena u terorističkim štabovima, a na osnovu koje se vidi postojanje glavnog štaba, operativnih zona, brigada u tim operativnim zonama, komandna struktura, naređenja koja su izdavana. To je ključna dokumentacija i da nije bilo nje mislim da bi cela optužnica pala u vodu. I te dve ključne stvari je po meni tužilaštvo uspelo da dokaže. Jednostavno nije realno očekivati da će sudije proceniti drugačije sve ono što je tužilaštvo iznelo. Videćemo šta će odbrana da odgovori", rekao je Drecun.

"Nisu procesuirani svi zločini"

Drecun je rekao da se nada osuđujućoj presudi na 45 godina zatvora za lidere tzv. OVK.

"Ako bi bila oslobađajuća presuda, to bi Albanci masovno koristili za međunarodnu kampanju kako bi sebi podigli malo kredibilitet, kako bi dobili nedostajuće međunarodne kapacitete i da opravdaju sve ono što se dešavalo 1998. i 1999. godine, a i posle 1999. godine, da opravdaju i zločinačku agresiju NATO-a, da opravdaju formiranje jednostavno pogrešenje nezavisnosti Kosova, da opravdaju etničko čišćenje", rekao je Drecun.

Istakao je da ako bude bilo osuđujeće presude za deo žrtava će biti dostupna pravda.

"Najveći problem je o tome nisu procesuirani svi zločini, posebno nad Srbima", ocenio je Drecun.

Govoreći o dijalogu Beograda i Prištine i da li će ovo suđenje uticati na Dijalog, Drecun je rekao da neće, jer premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija dijalog ne interesuje.

"Kurtija dijalog interesuje samo pro forme, on samo želi da, pod izgovorom 'evo da nastavimo dijalog da bismo postigli određene rezultate i napredak', Beograd prizna Kosovo u skladu s onim francusko-nemačkim sporazumom, a francusko-nemački sporazum je zapravo kovčeg za dijalog, on je zakovao dijalog", rekao je Drecun.