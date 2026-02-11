Slušaj vest

Nezapamćen skandal potresao je Vladu Srbije, čiji su nadležni žestoko razbesneli predsednika Republike Aleksandra Vučića! Naime, pre puta u Ankaru, Vučić je tražio da vidi nacrt plana "Srbija 2030" i "Srbija 2035", a dobio je predlog programa napravljen pomoću aplikacije ChatGPT, tj. veštačke inteligencije!

Prema saznanjima, predsednik Vučić je predsedniku Vlade Đuru Macutu i ostalim ministrima dao rok do 21. februara da sastave predlog pomenutih programa, a ukoliko se to ne dogodi, po povratku iz Indije će ga sam sastaviti.

Korišćenje veštačke inteligencije je, kako kažu svedoci, strašno razbesnelo predsednika, koji je nedavno već imao zamerke na većinu zaposlenih u Vladi Srbije. Krajem prošlog meseca na sednici Vlade Srbije predsednik Vučić je veoma oštro kritikovao rad pojedinih ministarstava i državnih javnih preduzeća i naglasio da "narod nije birao Vladu da je gleda na egzotičnim destinacijama".

Ugrožena bezbednost

Bivša potpredsednica Vlade i ministarka energetike Zorana Mihajlović kaže za Kurir da je Vučić tada bio veoma jasan i da je članove Vlade podsetio "šta su njihove obaveze, a ne samo šta su njihova prava".

Sad su, naglašava, ponovo izdali njegovo poverenje.

- Ovo što se sad desilo samo je potvrdilo da je Vlada neradna i neefikasna, što mi kao građani i osećamo već neko vreme, i takođe pokazuje da su ministri i ministarke potpuno nezainteresovani za svoje resore, da ne razmišljaju o prioritetima i ne predstavljaju jasne aktivnosti. Lakše je bilo da im ChatGPT pokupi informacije sa interneta i napravi predlog koji ne može biti ni tačan ni strateški opredeljen, jer kupi sve sa interneta, a tu ima svega i svačega površnog, uglavnom netačnog, neke stvari i nisu na internetu i postoje potpuno novi projekti. Čak smatram da je ugrožen i taj bezbednosni aspekt - navela je Mihajlovićeva.

Ona naglašava da je za nju kao građanku ove zemlje, ali i nekog ko je vodio ogromne i važne resore, ovo "samo znak potpune nezainteresovanosti".

- I zaista nam ne trebaju ljudi za koje uvek postoje opravdanja za nerad, koji ne znaju svoje projekte, koji nemaju snove i viziju šta je budućnost i ne veruju u projekte jer neće ni da ih potpišu. Pojedini ministri su tu da bi se tako zvali i koristili privilegije, putovali, šetali po konferencijama bez ikakvog rezultata, vodili porodice na odmore dok se ceo svet menja... Odnosi su komplikovaniji i, umesto da učine sve i daju maksimum, oni se igraju s predsednikom i državom. U žargonu bi se reklo, našli pa zašli - zaključuje Mihajlović.

Sistemska slabost

Mihajlo Rabrenović, stručnjak za državnu upravu, kaže za Kurir da je Vučić s razlogom reagovao oštro.

- Kada šef države zatraži nacrt strateškog plana, očekuje dokument koji je rezultat ozbiljne analitike, međuresorne koordinacije i političke odgovornosti. Ako se ispostavi da je ponuđeni materijal nastao uz puko oslanjanje na veštačku inteligenciju, bez jasnog autorstva i stručne obrade, onda imamo ozbiljan izazov u oblasti ljudskih resursa u pojedinim sektorima. Upotreba AI može biti pomoćno sredstvo - za analizu podataka ili tehničku obradu - ali bez ličnog znanja i iskustva, transparentnosti i jasne odgovornosti nije prihvatljivo da se državne strategije na taj način generišu. Posebno je osetljivo pitanje unošenja poverljivih podataka u javne platforme, ukoliko je do toga dolazilo. Državna uprava mora znati gde su granice tehnološke podrške i gde počinje institucionalna odgovornost - jasan je Rabrenović.

On dodaje da je rekonstrukcija Vlade jedan od legitimnih načina da se usklade ambiciozni ciljevi i vizija predsednika Srbije.

- Ona koja daje rezultate sa stvarnim kadrovskim i organizacionim kapacitetima i ograničenjima u pojedinim oblastima. Ali ona ne sme biti shvaćena samo kao promena ministara. Ako postoji sistemska slabost, onda se odgovornost mora preispitati i po dubini - do državnih sekretara, pomoćnika ministara i upravljačkih struktura unutar resora. Samo tako se može ući u nove izazove s većom snagom, znanjem i operativnom spremnošću - zaključuje Rabrenović.