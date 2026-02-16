Slušaj vest

Predsednik Pokreta slobodnih građana (PSG) Pavle Grbović govorio je o predstojećim izborima u Srbiji, odnosno o tome šta očekuje da će se dogoditi tokom izborne noći.

On je istakao da nije pristalica pristupa "Vučić će da padne sam od sebe, ubedljiva većina je protiv njega, to treba da se verifikuje na nekim izborima i biće lako".

"To neće biti lako, on se čovek nije predao. Oni su na određeni način stabilizovali svoje redove", rekao je Grbović u emisiji "Kvaka".

Voditelj je konstatovao da je "za očekivati da će vlast da proglasi pobedu, ali i da će opozicija - studentska lista, proevropska opozicija i prodesna, da imaju ozbilnje primedbe na izborni postupak i čak da proglasi neregularnost izbora", i upitao Grbovića šta šta će se dešavati te prve večeri posle izbora

"Da vam sada nacrtam kako izgleda ta noć i kako izgleda taj dogovor, to bih mogao kada bih ja bio lider celokupne te grupacije, ali pošto to još uvek nisam, zadržaću se u malo skromnijim okvirima", rekao je Grnobić, blago se nasmejavši.

Ne propustitePolitika"JAKO DOBAR SKOR" Profesor blokader priznao na N1: SNS bi osvojila 45-50 odsto na izborima, to je frapantan procenat!
Miloš Bešić.png
PolitikaEVO ŠTA SE KRIJE IZA RUŽIĆEVIH NAPADA NA VUČIĆA I SNS: Javno priznao da želi sa blokaderima da formira vlast! (VIDEO)
Screenshot 2026-02-13 102909.png

Voditelj je nastavio s predviđanjem "dramatičnog dana" i "još ružnijih scena" nego na izborima pre dve godine, na šta je Grbović odgovorio da je "na opozicionim liderima, kao odgovornim akterima, da učine sve da ne bude drame na dan izbora i da on prođe glatko".

"Da se završi, da se uveče prebroje glasovi i da dođe do promene vlasti. Ali, to ne zavisi samo nas. Ja, prosto, voleo bih da tako bude, ali neko dosadašnje iskustvo i poznavanje mentalnog sklopa druge strane mi govori da je takav scenario vrlo malo verovatan", konstatovao je lider PSG.

 Kurir Politika

Ne propustitePolitikaZAŠTO JAVNOST I DALJE NE ZNA KO SU KANDIDATI "STUDENTSKE LISTE"? Analitičari: Kupuju vreme, u u toku je i međusobna borba za pozicije
protesti.jpg
PolitikaGLAVNI BLOKADER IZ MIONICE UHAPŠEN S KOVERTOM PUNOM PARA! Pale maske, sad je jasno da su plaćeni da prave haos po Srbiji! "Lepo se otvorio vaš tatko Picula"
Screenshot 2026-02-16 103000.jpg
PolitikaI ŠTA ĆETE TE NOĆI... ŠTA ĆETE DA RADITE? Vučić o pretnjama blokadera zbog izbornih rezultata - Ima hrabrih ljudi, kojima je Srbija JEDINA SUDBINA
Aleksadnar Vučić (13).jpeg
PolitikaLJUDI SU SE OHLADILI OD STUDENTSKOG BLOKADERSKOG POKRETA! Đorđe Vukadinović: "To ne sme da se kaže, ali razočarali su se" (VIDEO)
Đorđe Vukadinović
PolitikaŠOKANTAN OBRAZAC BLOKADERSKIH LAŽI: Izmisliti što jeziviju optužbu, izazvati strah i bes kod građana, a zatim politički profitirati na haosu!
101 EPA Andrej Cukic copy.jpg