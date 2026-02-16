Slušaj vest

Predsednik Pokreta slobodnih građana (PSG) Pavle Grbović govorio je o predstojećim izborima u Srbiji, odnosno o tome šta očekuje da će se dogoditi tokom izborne noći.

On je istakao da nije pristalica pristupa "Vučić će da padne sam od sebe, ubedljiva većina je protiv njega, to treba da se verifikuje na nekim izborima i biće lako".

"To neće biti lako, on se čovek nije predao. Oni su na određeni način stabilizovali svoje redove", rekao je Grbović u emisiji "Kvaka".

Voditelj je konstatovao da je "za očekivati da će vlast da proglasi pobedu, ali i da će opozicija - studentska lista, proevropska opozicija i prodesna, da imaju ozbilnje primedbe na izborni postupak i čak da proglasi neregularnost izbora", i upitao Grbovića šta šta će se dešavati te prve večeri posle izbora

"Da vam sada nacrtam kako izgleda ta noć i kako izgleda taj dogovor, to bih mogao kada bih ja bio lider celokupne te grupacije, ali pošto to još uvek nisam, zadržaću se u malo skromnijim okvirima", rekao je Grnobić, blago se nasmejavši.

Voditelj je nastavio s predviđanjem "dramatičnog dana" i "još ružnijih scena" nego na izborima pre dve godine, na šta je Grbović odgovorio da je "na opozicionim liderima, kao odgovornim akterima, da učine sve da ne bude drame na dan izbora i da on prođe glatko".

"Da se završi, da se uveče prebroje glasovi i da dođe do promene vlasti. Ali, to ne zavisi samo nas. Ja, prosto, voleo bih da tako bude, ali neko dosadašnje iskustvo i poznavanje mentalnog sklopa druge strane mi govori da je takav scenario vrlo malo verovatan", konstatovao je lider PSG.