Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Nju Delhija i govorio, osim o predstojećim obavezama u Indiji, i o 18 godina od jednostranog priznavanja tzv. Kosova, tehnološkom napretku naše zemlje, kao i o jučerašnjem nasilju blokadera u Novom Sadu.

O 18 godina od jednostranog priznavanja tzv. Kosova

Vučić izjavio je večeras da je sada u potpunosti jasno da je Pandorina kutija nepravde otvorena pre 18 godina jednostranim proglašenjem nezavisnosti tzv. Kosova i istakao da je taj događaj označio početak rušenja svetskog poretka. On je za TV Pink kazao da se posle 18 godina vidi koliko su katastrofalno loše posledice pogrešnih odluka NATO-a, Evrope, SAD te 2008. godine, kao i naravno pre toga 1999. godine, ne samo po Srbiju ili region, već i za Evropu i ceo svet.

"Sada kada se to sagleda, onda je jasno da je ta Pandorina kutija neprava, Pandorina kutija nepravde, Pandorina kutija razaranja suverenih država, krenula upravo tada odlukom moćnih, koji tada nisu ni brinuli, ni marili za međunarodno pravo, nije ih zanimalo, mislili su da su svemoćni i svemogući, da su božji izaslanici koji svojim oruđem, oružjem i velikim bogatstvom mogu da dele pravdu ognjem i mačem onako kako to žele, pravdajući to višim ciljevima - sprečavanja humanitarnih katastrofa. Na kraju su sebe doveli u poziciju da se danas nalaze u istoj situaciji da od istog tog ognja i mača stradaju i da moraju da objašnjavaju i da koriste iste argumente koje smo mi koristili pre 18 ili pre 27 godina", naglasio je Vučić.

Foto: Pink

Prema njegovim rečima, jasno je da je to što se desilo označilo početak rušenja svetskog poretka. Vučić je naveo da bi mogao da govori i o greškama Srbije u periodu od 1999. do 20008. godine.

"Mogao bih da govorim o nedovoljnom angažmanu, o unutrašnjim sukobima koji su proizvodili tenzije i u to vreme i kada nismo imali dovoljno čvrsto rukovodstvo da stane iza svog naroda i iza svoje države, već je brinulo samo o nekakvim izbornim rezultatima, ali na kraju krajeva prošlo je 18 godina, svake godine je sve teže, ali Srbiju nisu uspeli da slome", poručio je Vučić.

Istakao je da se Srbija čvrsto drži svog Ustava, međunarodnog javnog prava, povelje Ujedinjenih nacija, Rezolucije 1244 i svoje pozicije - a to je da međunarodno pravo ne može da bude srušeno zato što bilo koja velika sila to želi. Vučić je ukazao na to da Albanci u Prištini i nakon 18 godina od jednostranog proglašenja nezavisnosti tzv. Kosova ni ne pokušavaju da razgovaraju sa Srbima u Beogradu i sa Beogradom. Kako je istakao, misle da će neka "viša sila" da slomi i sruši Srbiju.

"Zato učestvuju u formiranju jednog novog vojnog saveza koji bi trebalo da razori i uništi Srbiju u potpunosti", kazao je Vučić i dodao da je svestan toga da mnogi u Srbiji, čak i među političkim istomišljenicima, misle da preteruje i smatraju da "preteruje, suviše drami ili previše brine".

"Kažu 'nije to stvarno tako. Ne može svet da dozvoli da nas napadnu. Ljudi, oni su formirali vojni savez. Oni su formirali vojni savez da bi nas napali. Nije vojni savez formiran za odbrambene ciljeve. Što bi im to bilo potrebno? Pa Hrvatska i Albanija su u NATO-u. Neće Srbija da ratuje protiv Amerike ili protiv Nemačke ili protiv Francuske i Italije", istakao je Vučić.

Kako je dodao, formirali su savez da bi dočekali priliku da se krene u sukob između Evrope i Ruske Federacije da kada do toga dođe, oni mogu da pregaze Srbiju iz više različitih pravaca.

Vučić je naveo da će Srbija nastaviti da vodi svoju politiku napretka, čuvanja stabilnosti, mira, ali i snažne pripreme za nastavak vođenja politike odvraćanja.

Kako je naveo, da biste mogli da odvratite potencijalnog agresora, morate da budete izuzetno snažni.

"Tako da je pred nama cilj jasan. Moramo da jačamo sve naše kapacitete, pod jedan našu ekonomiju, pod dva našu vojsku i pod tri sve naše obaveštajne resurse. I to je ono što su jasni zadaci, to radimo i nastavićemo da činimo u narednom periodu", poručio je Vučić.

O principijelnosti i napretku Indije

Vučić kaže da će sutra i prekosutra u Nju Delhiju, gde će učestvovati na Samitu o veštačkoj inteligenciji, imati izuzetno značajan razgovor sa premijerom Indije Narendrom Modijem, ali i brojnim svetskim liderima.

"To je moj drugi formalni susret na teritoriji Indije sa njim (Modijem). Prekosutra sa predsednicom. Imaćemo sastanke i sa, verujem, francuskom kompanijom za veštačku inteligenciju, Mistra Lejaj. Imaćemo svečanu večeru gde ću razgovarati sa brojnim evropskim i svetskim liderima, mislim da će biti oko 18 ili 19 predsednika i premijera, koji dolaze. Tu ih je šest ili sedam sa evropskog kontinenta. Znam i za Micotakisa (Kirijakos, premijer Grčke) i za Makrona (Emanuela, predsednika Francuske)", rekao je Vučić.

Dodao je da je Makron sada velika zvezda u Indiji, jer su sklopili najveći ugovor ikada za kupovinu vojnih aviona i da su Indijci uspeli da izbore povoljnije uslove nego pre 11,12 godina.

Foto: Pink

"I po tome se vidi koliko raste Azija i ovaj južni deo Azije, ali i drugi delovi Azije, u odnosu na Evropu, a 60 odsto onoga što ulazi u avione biće delovi napravljeni, sklopljeni ili sirovine dobijene iz Indije. Dakle, trude se Indici da što više iskoriste i ogroman novac koji daju i to će biti izuzetan skok vojne moći Indije", rekao je Vučić.

Podsetio je da je Indija bila 13. na svetu po bruto domaćem proizvodu pre 10-15 godina, a danas je Indija peta.

"I sasvim je izvesno da će u vrlo kratkom vremenskom periodu postati treća ekonomija sveta ispred Nemačke i Japana. Dakle, iza Amerike i Kine. To im je cilj, kažu, do 2035. Izvesno će se i dogoditi. Do 2030. im je cilj da koriste za svoje data centre obnovljive izvore energije, ulože 100 milijardi evra", naveo je Vučić.

Što se tiče principijelnosti Indije po pitanju nepriznavanja tzv. Kosova, Vučić je istakao da je Indija spoj verskih i kulturnih različitosti i da odlično razume šta to znači i za nju i kao najveću zemlju u svetu po broju stanovnika u ovom trenutku.

"Ogromne su razlike između Kašmira na severu i tamilskog dela na jugu zemlje, između Gudžarata, na zapadu zemlje i Agre, Džajpura, jugoistočno-jugozapadno od Delhija i Bangalora na istoku. Ogromne su razlike ovde u svakom smislu da bi oni smeli i zbog sebe tako nešto da dopuste, a inače su uvek bili veoma čvrsto u poštovanju međunarodno-pravnih normi i verujem da će tako i ostati", zaključio je Vučić.

O revoluciji veštačke inteligencije:

"Ovu revoluciju veštačke inteligencije, dejta centara ne smemo da propustimo. Srećom, krenuli smo na vreme. To su prepoznali Mihajlo i Ana. Imamo najbolju infrastrukturu u Jugoistočnoj Evropi. Mi imamo 80 kompanija koje koriste svo znanje superkompjutera. Za koji mesec, dobijaćemo rezultate magnetne rezonance za 14 minuta".

"Verujem da možemo do kraja godine ili do marta da dobijemo, sve to ide za Kragujevac, a onda moramo da gradimo još dejta centara. Mi smo danas rangirani kao 39. na svetu, što je daleko iznad naše veličine. Svi ubrzavaju, svi su razumeli igru".

Foto: Pink

O nasilju blokadera u Novom Sadu

"Njihovo izvinjenje je nešto najodvratnije. Reč 'izvini' je blagorodna. Ovde nije reč o izvinjenju nego nečemu mnogo opasnijem

"Sinoć su ljudi mogli da vide nekoliko stvari, a to je da nijedan srpski praznik, od Vidovdana do danas - Svetosavska akademija, Dan srpskog jedinstva, Dan državnosti, Sretenje - ni na jedan od tih dana oni nisu propustili da direktno napadnu temelje, pod jedan srpske države, pod dva srpske crkve. Oni napadaju sve srpske vrednosti, oni napadaju našu tradiciju i kulturu, oni napadaju sve što je Srbinu bitno. Oni napadaju sve zbog čega smo i na način na koji smo živeli do sada. Sve ono što baštinimo kao najviše vrednosti našeg društva. Društvo u celini nam je napadnuto".

Vučić je istakao, oni su sinoć napali Maticu srpsku.

"Da nam nije bilo Matice srpske 1848. godine, pitanje je i pokreta Svetozara Miletića, da nam u to vreme ona nije postojala, pitanje je šta bismo radili pre i posle Prvog svetskog rata", rekao je Vučić.

Kako je rekao, Matica srpska je uvek čuvala srpski narod i uvek težila njegovom ujedinjenju.

"Dvestotine godina Matice srpske neko je pokušao da spreči, da se održi manifestacija, da se održi priredba. Podsetiću vas, i pre godinu dana oni su upali u Maticu srpsku i prekinuli godišnjicu obeležavanja rada Matice srpske. Oni koji su kasnije planirali terorističke upade na RTS, skupštinu... Dakle, vi kada pogledate, nije to napad na Vučića ili napad na nekakve državne institucije", rekao je Vučić.

On je ukazao da je to napad na našu državu, napad na našu crkvu i napad na naše društvo.

"Na sve vrednosti, na naše živote. Jedan bezumni, jedan grozni, jezivi napad za koji ne možete da razumete kako je moguće da neki ljudi, ne govorim o onima koji to provode u delu, već da neki drugi ljudi to ne razumeju i ne vide. Ja sam to video pre godinu dana i razumeo. Nekim ljudima je potrebno vreme, ali mislim da su posle onoga sinoć maske pale"

"Zamislite da li je moguće da mitropolitu Joanikiju ne poljubim ruku, iako sam predsednik Republike, i imamo različito mišljenje po gotovo svim pitanjima. Crkva mora da se poštuje".

"To je izazvalo strašan bes našeg naroda".

"Da pojednostavimo. Matica srpska je jedina zakazala skup po zakonu. Niko drugi nije. Dakle, sve drugo su bili kriminalni skupovi. Njihov proklamovani cilj je bio - 'mi ćemo da vas bijemo'. Kada su došli, iznenadili su se da je bilo mnogo više onih koji su hteli da uđu u pozorište nego onih koji hoće da biju".

O rušenju ograde kod parka Ušće

"Kao da prisustvujemo obnovi ludističkog pokreta", rekao je Vučić i pojasnio da se taj pokret nije zvao po ludacima, već po njegovom vođi Nedu Ludu koji je smatrao da su mašine krive zbog toga što Englezi gube posao.

Vučić je naveo da mu deluje kao da i u Srbiji postoji neka vrsta ludističkog pokreta, samo što ovde nije po Nedu Ludu, već po raznim ludacima koji bi da spreče napredak Srbije.

"Oni bi da spreče da se izgradi akvarijum. Jeste čuli negde u svetu za sličan slučaj? Jeste čuli za sličan slučaj da neko sprečava izgradnju Prirodnjačkog muzeja. Ima samo kod nas. Ali to vam ne govori o tome da su naši ljudi ovakvi ili onakvi već samo koliko je novca spolja ubačeno za rušenje države i crkve", ukazao je Vučić.

Kako je dodao, nije slučajno napravljen vojni savez Tirane, Zagreba i Prištine, nije slučajno to što neke uhvatite sa debelim kovertama punim novca koje treba da podele aktivistima za rušenje države, svih vrednosti.

Na pitanje da li tome ima kraja, Vučić je rekao da je sada na delu samo tehnika i trenutak kada će da priznaju da su poraženi.

"Svi već znaju ko je poražen, ali neće još da se predaju, jer će reći džabe smo krečili prethodne godine. I oni znaju da su poraženi, ali ne može to odjednom da se prizna tako da će to da bude još malo da pravimo buku, halabuku, probleme i tako dalje, ali narod je pobedio, država je pobedila, pobedili su ljudi koji žele da čuvaju svoje vrednosti, svoje normalne živote i koji žele Srbiju napred i koji žele bolju budućnost za svoju decu", zaključio je Vučić.

O rušenju ograde kod Ušća:

"Sve što hoćete da napravite, oni hoće da sruše. To vam ne govori kakvi su naši ljudi, nego koliko je novca spolja ušlo za rušenje".

Upitan ima li kraja svemu, Vučić kaže:

"Ima. Ovo je samo tehnika i trenutak kada će priznati da su poraženi. Oni znaju da su poraženi, ali ne mogu da priznaju. Pobedio je narod - ljudi koji žele Srbiju napred".

Predsednik Vučić danas je doputovao u Indiju gde će prisustvovati Samitu o veštačkoj inteligenciji koji okuplja šefove država, visoke zvaničnike i rukovodioce tehnoloških kompanija. Na samitu učestvuje 20 šefova država i vlada, uključujući francuskog predsednika Emanuela Makrona i brazilskog predsednika Luiza Inasija Lulu da Silvu.