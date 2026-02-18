Slušaj vest

Ambasadorka dobre volje za tzv. Kosovo pri Međunarodnom komitetu za ljudska Eljvana Šalja pojavila se juče u parlamentu Austrije noseći beretku sa amblemom tzv. Oslobodilačke vojske Kosova (UČK), i fotografisala se s predsednikom austrijske skupštine Valterom Rozenkrancom!

Osim sramne beretke, Eljvana se pojavila u parlamentu sa jakom šminkom i u čipkastoj bluzi koja je otkrivala dekolte, što je za takvu ustanovu više nego neprimereno.

1/6 Vidi galeriju Eljvana Šalja Foto: Instagram/elvanashala

Savez Srba u Austriji oštro je kritikovao predsednika austrijskog parlamenta Valtera Rozenkranca zbog toga što je dozvolio isticanje amblema OVK u Skupštini Austrije.

"Izražavamo šok i ozbiljno negodovanje zbog Vašeg jučerašnjeg fotografisanja sa ambasadorkom tzv. ’Kosova’ pri Međunarodnom komitetu za ljudska prava, i to samo dan nakon što ste na događaju povodom Dana državnosti Srbije u Beču naglasili važnost dobrih austrijsko-srpskih odnosa. Ovaj kontrast između vaših javnih izjava, sa jedne, i delovanja u parlamentu sa druge strane, izazvao je veliku zbunjenost i duboko nezadovoljstvo među pripadnicima srpske zajednice u Austriji, posebno imajući u vidu da je zvanični stav vaše stranke da su Kosovo i Metohija deo Srbije, kao što i Rezolucija UN 1244 i Povelja UN potvrđuje“, ističe Savez u pismu upućenom Rozenkrancu.

Savez Srba podseća i da je OVK od 1996. do 1999. godine bila odgovorna za brojna terorističke akte, uključujući ne samo terorističke napade na predstavnike policije, nego i na civilno stanovništvo, za otmice, mučenja, napade na srpske pravoslavne crkve i manastire.

Zato postavljaju pitanje Rozenkrancu - da li smatra da beretka sa oznakom takve organizacije ima mesta u austrijskom parlamentu.

„Da li je osobi koja na perfirdan način koristi insituciju austrijskog parlamenta uopšte mesto u ovom velelepnom zdanju? Uz duboku povređenost i zabrinutost srpske zajednice zbog ovog čina, a koja broji više od 300.000 ljudi, Savez Srba u Austriji, kao krovna organizacija srpskih udruženja u Austriji, traži od predsednika paralmenta Rozenkranca jasan i nedvosmislen odgovor na ova pitanja, te nadu da ćete se javno distancirati od ove terorističke organizacije, a čije su vođe između ostalog optužene i za brojne ratne zločine, trgovinu ljudima i ljudskim organima“, ističe Savez Srba u Austriji.

OVK beretka je još samo jedna u nizu relativizacije i normalizacije zločina, koje osim Aljbina Kurtija i njegovih sledbenika, propagiraju i Hrvati u poslednje vreme sve češće.