Blokadersko nasilje vratilo se na velika vrata prethodnih dana u Beogradu i Novom Sadu i sproveli su ga u delo pre nego obećani plan i program za bolju Srbiju!

Haos na proslavi 200 godina Matice srpske, a onda i bacanje kontejnera na Ušću prekinuli su zatišje od nekoliko meseci i prividnu normalnost, pa se blokaderski pokret vratio starim metodama. Maska ozbiljnog političkog aktera pala je s prvim događajima u Novom Sadu i prvim toplijim danima, koji su ih izveli na ulice, pa smo, kao i leta 2025, svedočili blokaderskom obaranju kontejnera, izazivanju incidenata, uvredama, zviždanju...

Mala, ali glasna grupa blokadera ponovo je pokušala da prikaže sliku opšteg nezadovoljstva, ali neuspešno: ispred SNP-a u Novom Sadu bilo je oko 1.500 ljudi, od kojih su mnogi došli iz drugih gradova i mesta u Srbiji, organizovano, a beogradske kontejnere obaralo je njih dvadesetak. Nije uspela ni već izlizana matrica: za sve optuži vlast, budući da je javnost veoma negativno reagovala na besmisleni skup u Novom Sadu, gde su iskazali agresiju čak i prema onima koji su ih podržali na samom početku, poput mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija.

Uvrede i zvižduci mitropolitu pred ulazak na svečanu akademiju povodom 200 godina Matice srpske odjeknuli su jako i negativno, a nevešto su se tzv. studenti u blokadi izvinili mitropolitu - ne uživo, već na internetu, iza tastature.

Stoga je logično pitanje: da li su ulica, blokade, kontejneri i nasilje konkretan politički program blokadera, budući da godinu dana građani Srbije od njih ništa drugo nisu dobili?

Finalna verzija

Politikolog dr Rajko Petrović iz Instituta za evropske studije kaže za Kurir da je cilj blokadera "pokušaj destabilizacije Srbije i da se vlast preuzme nasilnim putem".

- Sve ankete govore da studentsko-blokaderska lista ne može da dobije više od deset odsto glasova na izborima, a nakon izliva mržnje i agresije pitanje je da li može i toliko. Ta energija koja se viđala na protestima nije bila beskonačna, ona je znatno iscurila, ogroman je pad u broju učesnika na protestima. Oni najekstremniji koji su ostali sada pokušavaju da to nadomeste još agresivnijim i ekstremnijim pristupom. Ovo su poslednji trzaji onoga što neki nazivaju obojenom revolucijom. I onima koji su bili najzaslepljeniji delovanjem blokadera jasno je šta je njima na umu. Nema tu ideologije, programa, načela, jednostavno je cilj izazivanje haosa kako bi se na nedemokratski način preuzela vlast - jasan je Petrović.

Naglašava i da je iz ponašanja u Novom Sadu jasno kakva bi se antisrpska politika vodila u Srbiji ukoliko blokaderi dođu na vlast.

- Stav koji su pokazali prema mitropolitu Joanikiju samo dokazuje kako bi se ta lista odnosila prema SPC i njenim vrednostima, tradiciji, duhovnosti srpskog naroda, našem kulturnom nasleđu. Ne iznenađuje me taj odnos jer svih ovih meseci možemo da pročitamo skaredne poruke od mnogih blokadera upućene patrijarhu Porfiriju, sveštenstvu i episkopima SPC. Ovo je samo finalna, ogoljena verzija blokadera, koja pokazuje jednu potpunu nemoć - dodaje Petrović.

Antisrpski elementi

Politički analitičar Stevica Deđanski kaže za Kurir da više ni oni koji se ne slažu s vlašću ne žele da budu poistovećeni s blokaderima.

- Tih nekoliko hiljada takozvanih kontejner blokadera u celoj Srbiji nemaju nikakav drugi program, nikad ga niko nije čuo, ne postoji, ne znaju ga... To su ljudi koji znaju da se bave samo lomljenjem i paljenjem. S jedne strane, sramotno je šta rade, a sa druge, to je dobro za državu jer većina ljudi koji se ne slažu sa vlašću, kada vidi te bahate, bezobrazne nasilnike, skloni se, ne želi da ih poistovete s Marijom Vasić, Biljanom Stojković i Dinkom Gruhonjićem, antisrpskim i antidržavnim elementima. Sad su ogoljeni jer su besni, shvataju da nemaju podršku - jasan je Deđanski.

