Sramni udari na Srpsku pravoslavnu crkvu nastavljaju se iz dana u dan, a ovog puta "zablistao" je teolog i bivši docent Bogoslovskog fakulteta u Beogradu Vukašin Milićević, koji je krajem januara isključen iz Srpske pravoslavne crkve i lišen svešteničkog čina. On je izvređao SPC - gde drugo nego na blokaderskog N1.

Njemu je voditeljka Danica Vučenić pokušala da postavi pitanje konstatujući da je država jedna stvar, a crkvena organizacija nešto drugo, a Milićević, koji je izbačen iz crkve i Bogoslovije, ju je odmah "sasekao".

- Ne, to je potpuno ista stvar, sekularna država ne postoji, crkveni režim je jedna od agencija državnog režima, odnosno plana koji je uzurpirao državu. To su njihovi saradnici u udruženom zločinačkom i kriminalnom poduhvatu čija je isključiva uloga da pribave neku vrstu religijske pseudo-metafizičke legitimacije, bedne naravno kao što je i sve bedno što se tiče ovog režima, za njihova nepočinstva. To su ljudi koji odlikuju pedofile, ratne zločince, u čijim redovima kriminalci i silovatelji zauzimaju najviše položaje. Nije to crkva nego produžena ruka mafije - u dahu je izneo optužbe za koje nema dokaza Milićević.

Nastavio je sa pričom da su ucenjeni, podmićeni, a voditeljka ga nije prekidala.

Njegovo gostovanje na N1 preneo je blokaderski tabloid Danas, a u tekstu je istaknuto da je Milićević rekao kako je "SPC produžena ruka režima".

U intervjuu je branio Mitropolita žičkog Justina, kojeg je SPC razrešila u sredu zbog neovlašćenog osnivanja tri privredna društva.

Kako je saopšteno iz Srpske pravoslavne crkve "utvrđeno je da je Njegovo Visokopreosveštenstvo Arhiepiskop i Mitropolit žički G. Justin počinio brojne kanonske i druge crkvene prestupe u upravljanju poverenom mu Eparhijom žičkom. U prethodnom periodu je utvrđeno da je Mitropolit žički Justin neovlašćeno osnovao tri privredna društva ('Trifora doo', 'JEŽ doo' i 'Vinarija manastira Studenice doo')".

"Prikrivao je njihovo poslovanje, upisao se kao stvarni vlasnik tri privredna društva, zatim, izvršio neovlašćenu prodaju 34 crkvene nepokretnosti (stanova, poslovnih prostora i sl.) u Kraljevu i Čačku, neovlašćeno i protivno važećim crkvenim propisima zaključivao sa pravnim i fizičkim licima štetne ugovore višemilionske vrednosti, neovlašćeno vršio pozajmice u višemilionskim iznosima raznim privrednim društvima u Srbiji, izvršio finansijske zloupotrebe nebivale u Srpskoj Pravoslavnoj Crkvi...". navodi se u saopštenju Sinoda SPC.

Međutim, prema Milićeviću, sve mere koje je doneo Sinod su "ekstremno drastične", ali, kako kaže, čak i da je istina, ono što je prolazilo podobnima neuporedivo je gore sa tačke gledišta ne samo zakona, nego elementarnog morala.

Ovo je samo jedan u nizu napada na crkvu koji je ovog meseca počeo u Novom Sadu kada su blokaderi zviždali mitropolitu crnogorsko-primorskom Joanikiju, o čemu opširnije možete čitati KLIKOM OVDE.

Naime, ideolozi blokadera godinama agresivno vrše kampanju protiv SPC.

Svi oni koji se više od godinu dana guraju među tzv. studente su isti oni koji su huškali narod na pravoslavlje i sveštenstvo, a u tome su svoj udeo imali i strani centri moći, tačnije hrvatska pevačica Severina.

Omiljena blokaderska pevačica poznata po mržnji prema našoj zemlji godine 2021. je govoreći za hrvatske medije o borbi za starateljstvo nad sinom Aleksandrom sa bivšim suprugom Milanom Popovićem, u priču uvukla i Porfirija, ni krivog ni dužnog!

"A tu je i novoizabrani poglavar Srpske pravoslavne crkve, slavni Porfirije, Milanov prijatelj koji mi, navodno, nešto oprašta, a oprost od njega ne tražim. Neka se on radije pokaje za svoje grehe i pomoli za spas svoje duše. Trebaće mu. Porfirije je, kao dobar Milanov prijatelj, dopustio da se dete kršteno u katoličkoj crkvi ponovno krsti u pravoslavnoj bez saglasnosti majke. Toga nema nigde", izjavila je Severina.

Mesecima ga je uznemiravala i slala mu uvredljive i preteće poruke telefonom.

Severina nije jedina koja je udarila na SPC, već ću se "proslavili" i Biljana Stojković, Aida Ćorović, Dinko Gruhonjić i mnogi drugi, a opširnije o tome možete čitati KLIKOM OVDE.

