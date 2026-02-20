Slušaj vest

Od samog početka protesta u Srbiji, blokaderi i njima naklonjeni mediji traže najstrože kazne za sve oni koji su po njima prekršili neki zakon ili ogrešili se o njih i sve bi to bilo u redu da - ne zahtevaju potpuno drugi tretman za sebe i svoje simpatizere!

Tako, kada blokaderi napadaju policiju i građane, gađaju ih ciglama i jajima, narušavaju javni red i i mir, prete i vređaju - pokretanje pravnih postupaka protiv osumnjičenih se uvek u blokaderskim medijma predstvalja kao vrsta represije i pritsika "režima".

Mihajlo Rabrenović, stručnjak za državnu upravu i sudija Ustavnog suda Republike Srbije govori za Kurir kako je najvće nepravda kada se zakon primenjuje nejednako i naglašava da vladavina prava ne sme da zavisi od političke pripadnosti.

Rabrenović: Pravo ne poznaje političku pripadnost kao kriterijum odgovornosti Foto: Kurir Televizija

- U vremenima društvenih tenzija i snažnih političkih rasprava, najveći izazov nije ko je u pravu, već da li pravo ostaje jednako za sve. U demokratskom društvu protest je legitiman oblik izražavanja, a sloboda okupljanja je ustavno zagarantovana. Ali isto tako, ustavno načelo je i jednakost svih pred zakonom. Stoga pravna država počinje upravo tu. Zakon nije stvar simpatija. Pravo ne poznaje kategoriju „naši“ i „njihovi“. Ne poznaje ni političku pripadnost kao kriterijum odgovornosti. Ako za isto delo jedni snose posledice, a drugi ne snose - onda to više nije vladavina prava. Ako se za istu povredu propisa primenjuju različiti standardi, onda institucije gube kredibilitet - objašnjava prof Rabrenović i naglašava da najveća nepravda nije stroga primena zakona, već je "najveća nepravda njegova selektivna primena".

- Evropske vrednosti počinju od jednakosti. Kada se u javnom prostoru govori o evropskim vrednostima, često se ističu ljudska prava, demokratija i sloboda govora. Ali temelj tih vrednosti je jednostavan princip: jednakost pred zakonom. Nijedna grupa, bez obzira na to koliko uverena bila u ispravnost svojih ciljeva, ne može biti izuzeta od pravnog poretka. Isto tako, niko ne sme biti oštrije tretiran zbog svojih stavova. Pravo je okvir unutar koga se vodi politička borba. Ono nije sredstvo te borbe. Nedopustivo je da sudije i tužioci pozivaju na nejednaku primenu prava i na izvrdavanje propisa.

Prof Rabrenović ocenjuje da sloboda jednih ne sme da ugrozi slobodu drugih, kao i da protest ne sme da postane opravdanje za nasilje.

Reakcija države ne sme da postane izgovor za prekomernost. Balans je težak, ali neophodan. I jedino merilo tog balansa mora biti da je zakon isti za sve. Kada građani steknu utisak da zakon važi samo za neke, poverenje u institucije počinje da se urušava. A bez poverenja nema ni stabilne države. Zato je možda najvažnija poruka svakog vremena: pravda nije stvar pripadnosti. Pravda je stvar jednakosti - govori Rabrenović za Kurir.

I predsednik Srbije Aleksandar Vučić nedavno komentarisao je napad blokadera tokom obeležavanja godišnjice Matice srpske u Novom Sadu, kada se osvrnuo i na hapšenje čoveka koji je ošamario jednog od blokadera.

Foto: screenshot pink tv

- Nisam doneo odluku hoću li da pomilujem tog čoveka ili ne, vidim da su uhapsili čoveka koji je ošamario jednog od blokadera i hvale se time po ceo dan. To je siledžija i nasilnik. Pa se pitam, a kako je to moguće? Kao građanin se pitam. Pa zar nisu nasilnici oni koji su došli da ometaju skup? Je li taj čovek došao na njihov skup? Jesu li oni došli neprijavljeno, protivzakonito na skup koji je bio zakonit, legalan i legitiman? Kažete mi šta je istina? Šta se svi pravimo ludi i blesavi kao da ne znamo o čemu je reč. Ne, oni su došli na taj skup. Oni su došli na taj skup od jedan, da izazovu incidente i da fizički napadaju ljude, nema koga nisu šikanirali. Vrištali, urlali - rekao je Vučić i dodao:

- Sad imam pitanje za tužilaštvo i sudove. Ko je odgovarao i ko je dobio zatvorsku kaznu za onu jezivu tuču i prebijanje građana na Trgu Nikola Pašića od 15. marta prošle godine? Ono kad su šutirali i ubili boga u dvojici ljudi koji su bili na zemlji. To su se blokaderi između sebe potukli. Ja vas pitam, ko je odgovarao, ko je kažnjen i ko je u zatvoru bio? Nije niko. Zato što kada si blokader, onda imaš pravo da tučeš, da ubijaš boga u svakome, onda imaš pravo da uzmeš motku i da tučeš po policiji, onda imaš pravo da radiš šta god ti padne na pamet, onda imaš pravo da uništiš stotinu dvadeset traktora i da za to niko ne odgovara. A kada napadaš nekoga, provociraš nekoga, zviždiš mu u uvo, maltretiraš ga, psuješ, pa dobiješ šamar. E taj što mu lupio šamar, taj treba da dobije jedno deset godina robije. I sad vi meni kažete da je to pravda. Pri tome, ja ne opravdavam to što je neko nekome lupio šamar. Samo se pitam je li to pravda i ima li to ikakvog smisla.