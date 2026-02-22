Slušaj vest

Nakon što je United grupa smenila sve članove Borda u Adria News Network (ANN) u Luksemburgu - koji je sad zakonski izdavač svih regionalnih medija koji su nekada bili pod dirigentskom palicom Dragana Šolaka - nastala je prava panika na N1 i Novoj S.

Kurir je već pisao o Šolakovim jurišnicima koji su se uplašili da će biti smenjeni zbog svoje neprofesionalnosti i učešća u tržišnim ucenama bivšeg šefa, pa su nakon pokušaja da za svoju neprofesionalnost okrive predsednika Srbije Aleksandra Vučića sad krenuli u omalovažavanje članova novog borda!

Za ismevanje Najdžela Bejkera, Ranija Rada, Mej Čidijak i Sajmona Baksa - a pošteđen je samo Brent Sadler - zadužen je za sada Slobodan Georgiev, urednik Dnevnika Nove S.

Za Georgieva to "nisu neka top imena"! Tako je barem komentarisao gostujući kod koleginice Nevene Madžarević, koja je ga je pitajala da li mu oni ulivaju poverenje budući da su to "zaista relevantni ljudi, imaju zavidne novinarske biografije".

Međutim, Slobodan Georgiev ne deli njeno mišljenje.

"Meni uliva poverenje kad budem video te ljude i pričao s njima. Ja osim ovog Sedlera nisam čuo zaista ni za koga od tih ljudi", rekao je on i dodao da će kasnije pogledati na Linkedinu njihove biografije.

"Nisu to, kako da kažem, neka top novinarska imena, a dolaze ovde u dve redakcije gde rade najbolji, ja mislim, novinari u ovoj zemlji", izjavio je Georgiev.

U video snimku pogledate šta je rekao, a videćete i kako izgleda kada Slobodan Georgev vodi Dnevnik Nove, kako je to "top".

Izjava Slobodana Georgieva da nikad nije čuo ni za koga od tih ljudi u novom bordu N1 i Nove je... Pa blago rečeno, prilično nesrećna i tužna za jednog urednika.

Jer reći da nisi čuo za novinarku Mej Čidijak, bivšu ministarku u Vladi Libana, koja je osnivala fondacije za medijske slobode i na koju je izvršen atentat septembra 2005. godine: u eksploziji bombe postavljenoj u njen automobil zadobila je teške povrede noge i leve ruke, koja joj je kasnije amputirana... Ta eksplozija je bila jedna u nizu bombaških napada usmerenih na kritičare Sirije.

Pa kako, Slobodane, nisi čuo?!

Još jedan kolega za kojeg Georgiev nikad nije čuo (možda od glasne muzike u baru) je Najdžel Bejker - iskusni britanski novinar sa velikim iskustvom u uređivačkom upravljanju. Bio je u bordu Sky News, kao i na visokim pozicijama u ITN-u, Rojtersu i Asošiejted presu - gde je vodio strateške promene u operacijama agencije u Velikoj Britaniji, SAD i Nemačkoj.

Takođe je bivši izvršni direktor Tomson fondacije koja je podržala nezavisno novinarstvo u više od 100 zemalja. Doktorirao je biznis na Univerzitetu Čester, ispitujući uticaj etike Big Tech-a na korporativnu filantropiju, i magistrirao na Univerzitetu Brunel u Londonu.

Ime Rani R. Raad - Slobodan Georgiev je čuo tek pre neki dan kad je Rad postao deo novog borda N1 i Nove.

A Rani R. Rad ima više od 25 godina iskustva u globalnom vođenju medija.

Karijeru je započeo u Njujorku 1998. pre nego što je imao niz viših međunarodnih uloga u CNN-u i WarnerMedia. Proveo je više od dve decenije na CNN i Warner Bros.Discovery, gde je bio predsednik CNN Commercial Worldwide. Kasnije je bio izvršni direktor kompanije International Media Investments (IMI) i predsednik i operativni partner RedBird IMI.

Sajmon Baks - počasni je sekretar i poverenik Kraljevskog televizijskog društva, ali nedovoljno je to da bi Georgiev Slobodan čuo za njega.

Baks je obavljao više uredničke uloge na ITV, ITN i Sky News i bio je izvršni direktor BFBS - Britanske službe za emitovanje. Karijeru je započeo kao reporter za South West News Service u Bristolu, pre nego što je prešao na televiziju.

Brent Sadler ima čast što je Sloba Georgiev čuo za njega. Čestitamo! A i kako da ne čuje - budimo realni, tu Sloba nije mogao reći "ne znam lika" - kad je Sadler, višestruko nagrađivani međunarodni novinar, pre 12 godina bio među ključnim ljudima zaslužnim za pokretanje televizije N1 u Hrvatskoj, Srbiji i BiH.

Međutim, nakon nekoliko godina napustio je funkciju zbog unutrašnjih previranja i sukoba sa Draganom Šolakom, jednim od suvlasnika United Medije, odnosno zbog neprofesionalosti u poslovanju i uređivanju tog medija!.

Sadler je krajem decembra prošle godine dobio nagradu američke Transatlantske liderske mreže za istraživačko novinarstvo.

Da su profesionalni kako vole da se predstavljaju, N1 i Nova sada bi takve nagrade i biografiju isticali u prvi plan, ali pošto nisu, Brenta Sadlera opisuju kao čoveka koji ima nameru da reorganizuje "profesionalne redakcije", naglašavajući da Sadler ima "izrazito negativan stav o izveštavanju medija nad kojima će imati uređivački nadzor".

Podsećamo, ne radi se o negativnom stavu, već o monitoringu i analizama programa televizije N1 u kojima je zaključeno da je taj program neobjektivan, neprofesionalan i pristrasan.

