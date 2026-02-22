Slušaj vest

Mila Pajić, blokaderka sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i aktivistkinja neformalne studentske organizacije STAV (Studenti protiv autoritarne vlasti), koja je pobegla u Hrvatsku nakon što su obelodanjeni snimci na kojima, sa ostalim osumnjičenim blokaderima, planira destabilizaciju i državni udar, na Instagramu je pozvala na panel o zločinačkoj akciji "Oluja".

Naime, ona je na svom profilu podelila poziv za učestvovanje u pripremnom timu za program razmene "Kada kažeš Oluja" u Zagrebu u martu, u organizaciji Incijative mladih za ljudska prava Hrvatska.

Mila Pajić
Mila Pajić je poziv podelila na svom Instagramu Foto: Instagram

Kako se navodi na sajtu u pozivu na događaj, suze Srba povodom stravične akcije "Oluja", u kojoj je ubijeno oko 2.500, a proterano preko 250.000 Srba i koja se smatra jednim od najvećih etničkih čišćenja na tlu Evrope nakon Drugog svetskog rata, su preuveličane!

"Operacija "Oluja" - dve priče, dva narativa, dva školska kurikuluma, dva obeležavanja svake godine: jedno uz suze, drugo uz pesmu. I jedno i drugo preuveličano. I jedno i drugo bez spomena žrtava i njihovih iskustava", navode organizatori i pozivaju da se dođe do "zajedničkog narativa i Oluji".

Na sajtu Inicijative navode da se u vreme obeležavanja Oluje ne pominju žrtve i njihova iskustva.

naser proic.jpg

U pravu ste - u Hrvatskoj se ne pominju Srbi pobijeni u Oluji, ne pominju se porodice ostale bez svojih domova koje i dalje ne mogu niti smeju da se vrate, ne pominje se zločin na Petrovačkoj cesti...

Oluja
Opis Oluje na sajtu Inicijative mladih za ljudska prava u Hrvatskoj Foto: Printscreen

I da, u Srbiji se uvek oplakuje 4. avgust 1995. kada su u zoru hrvatske vojne i policijske snage - njih 138.500 -  krenule prema Kninu. Oluja je trajala 85 sati, proterano je preko 200.000 Srba, ubijeno ih je oko 1.700, a više od 700 se i dalje vodi kao nestalo. Tri četvrtine stradalih bili su stariji od 60 godina, a među žrtvama su 564 žene, navodi Dokumentaciono-informacioni centar Veritas.

Srbija svakog avgusta oplakuje nedužne žrtve...

Hrvatska slavi.

U Kninu se razvija zastava, politička i vojna elita okuplja se u tom gradiću kojim šetaju mladi noseći simbole ustaške NDH, pozdravljajući se ustaškim pozdravom "Za dom spremni".

Oluja 1.jpg

 I? Koji način od ova dva je preuveličan?

Koji će odgovor i analizu dati Mila Pajić u martu u Zagrebu? Ne, ne pitamo se, nažalost unapred znamo. 

Oluja
Poziv na na događaj na Instagramu Foto: Printscreen

Jedna od glavnih blokaderki, koja je od početka vodila proteste i blokade u Novom Sadu, često je u Hravtskoj bila i pre bekstva nakon tajnoh sastanka u Novom Sadu, gde se sa aktivistima opozicionog PSG i drugim članovima STAV-a dogovarala o nasilnom upadu na RTS 15. marta 2025. godine. Na raznim tribinama Mila Pajić je gostovala sa svojim glavnim mentorom, profesorom Filozofskog Dinkom Gruhonjićem. 

Nakon odlaska u Hrvatsku oglašavala se da bi poručila "raspišite izbore" i to je uradila baš na Dan žalosti povodom godišnjice stradanja 16 ljudi na Železničkoj stanici u Novom Sadu.

U decembru je podržala kontroverzni i politički obojeni filmski projekat koji je i na tom polju, umetničkom, prikazao svetu Srbe kao genocidan narod. Reč je o nastavku filma "Quo vadis Aida", snimljenom 2020. godine, koji je bio prvi stepenik ka onom sto se dešavalo kasnije i rezultaralo i usvajanjem rezolucije o genocidu u Srebrenici u Ujedinjenim nacijama.

Mila Pajić
Aleksandar Vučić
Screenshot 2025-07-11 080908 copy.jpg
44444.png
goran.jpg