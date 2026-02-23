Slušaj vest

Nakon što su pre nedelju dana pokušali da spreče obeležavanje 200 godina od osnivanja Matice srpske ispred Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, gde su napadali i vređali crkvene velikodostojnike, blokaderi su u nedelju uveče na istom mestu ponovo pokušali da naprave haos na proslavi 200 godina od rođenja Svetozara Miletića. Ovaj put su umesto crkve - targetirali vojsku, ali simptomatično je da je blokadersko nasilje sada koncentrisano u gradu koji je 1. novembra 2024. doživelo najveću ranu!

Naime, blokaderi su se u nedelju uveče okupili da protestuju i spreče održavanje svečane akademije povodom dva veka od rođenja Svetozara Miletića, nekadašnjeg gradonačelnika Novog Sada i čuvenog predvodnika borbe za nacionalna i politička prava Srba u Austrougarskoj. S obzirom na to da nije bilo najavljeno da će akademiji prisustvovati neko iz vrha države ili Vlade, protiv kojih blokaderi izlaze na ulice, javnosti je ostalo potpuno nejasno šta je blokaderima skrivio pokojni Svetozar Miletić, ali i šta je bio smisao ovog protesta?!

Jer kako dati smisao mladom blokaderu koji na tom protestu ide iza predstavnika Vojske Srbije i rukama imitira nacistički pozdrav!

Da podsetimo, sve se dešava u gradu poznatom po svojoj antifašističkoj borbi i u kom je racija tokom Drugog svetskog rata odnela 3.809 života!

Besmisleno

Politički analitičar Branko Radun objašnjava za Kurir da je ovo još jedan dokaz bezidejnosti blokadera, a udaranje na crkvu i vojsku "samo nastavak kampanje onih koji bi da ratuju protiv tradicije i nacionalne istorije".

Foto: Kurir Televizija

- Pokušavaju da pošalju poruku javnosti da je Novi Sad njihov grad, da tu ne može da šeta ili nešto organizuje neko koga oni neće. To je postalo besmisleno i beznačajno. S obzirom na to da je prošlo mnogo vremena od nastanka blokaderskog pokreta, a oni još nisu izašli s listom, svesni su da gube ne samo podršku već i pažnju javnosti. Na ovaj način pokušavaju i da održe vidljivost, da mi sad pričamo o njima. Nije sad tu dolazio, da tako kažemo, neko od viđenijih predstavnika aktuelne vlasti, pa da mogu da kažu da je to bila neka vrsta bunta protiv njih. Novi Sad je Miletićev grad, imaju njegov spomenik u centru, on je bio srpski vođa, narodni tribun, čovek koji se zalagao za nacionalne ideje, ali nije bio desničar - objašnjava Radun.

Dodaje da je blokaderski pokret u Novom Sadu "masovniji, izraženiji i maligniji".

- Dosta toga je poteklo s Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, koji zastupa stavove ateističke, ultragrađanske, ultralevičarske i liberalne. Oni žele da ratuju protiv religije, tradicije i nacionalne istorije, pa njima je smetala izgradnja crkve na Limanu posvećena onima koji su stradali u raciji na Štrandu - kaže Radun.

Demonstracija mržnje

Politički analitičar Nebojša Oberknežev govori za Kurir da je neminovno da se posle svih ovih dešavanja postavi pitanje da li blokaderi imaju išta sveto, ili išta što bih vezivalo za otadžbinu Srbiju.

Foto: Kurir Televizija, Ap Darko Vojinović

- Sva dešavanja, ne samo poslednje nedelje već i u poslednjih godinu dana u Novom Sadu, svedoče da je cilj blokadera da udaraju na temelj srpske države. Upravo zbog toga su bili napadi na Maticu srpsku, na SPC, a sada i na Svetozara Miletića. S jedne strane, ovde imamo problem s blokom antiteista i ateista, s druge strane s građanistima i kvazipatriotama, a s treće s ljudima koji ne znaju ništa o srpskoj istoriji. Pokazali su da ne znaju ni ko je mitropolit, sada pokazuju da ne znaju ni ko je bio Svetozar Miletić. Nije ovde bilo nikad pitanje ko će od državnih zvaničnika doći ili ko neće doći, već demonstracija separatizma i mržnje, koja je naravno najveća upravo prema predsedniku Aleksandru Vučiću, koji im je sad verovatno kriv i što nije došao - govori Obrknežev i dodaje:

Poljoprivrednici najavljuju radikalizaciju Kao jedan od primera pokušaja oživljavanja ugasle "blokaderske vatre" je i protest poljoprivrednika, koji od utorka najavlju radikalizaciju svojih akcija. Naime, 13 dana proizvođači mleka traktorima blokiraju Ibarsku magistralu u Mrčajevcima, nezadovoljni stanjem na tržištu mleka i merama državne politike. Poljoprivrednici i proizvođači mleka iz Šumadije nastavili su sa blokadama saobraćajnica u okolini Kragujevca, izražavajući nezadovoljstvo zbog, kako navode, nerešenih problema u sektoru mlekarstva i poljoprivrede.

- Na površinu sada izlazi sav besmisao blokaderskih protesta i činjenica da se nikada nisu borili za neke ideale. Ovako kako protestuju, tako bi vodili i državu. Besciljno i besmisleno.