Slušaj vest

Budući potezi američkog predsednika Donalda Trampa, pre svega oni koji zadiru u konfiguraciju NATO-a, mogli bi značajno da poremete bezbednosni režim na Kosovu i Metohiji i stvore ozbilju pretnju tamošnjim Srbima.

Ovakva opasnost krije se iza najava da Trampova administracija, prema pisanju briselskog portala Politiko, traži od evropskih saveznika da se smanji broj vojnika NATO-a na KiM, pre svega američkih vojnika, i da se misija KFOR-a privede kraju.

Donald Tramp Foto: Evan Vucci/AP

Trampova strategija koja se oslanja na smanjenje troškova može biti izuzetno zabrinjavajuća za Srbiju i Srbe na KiM, pogotovo ako rešenje za KiM podrazumeva da se bezbednost u potpunosti preda u ruke nelegalnim kosovskim snagama, upozoravaju sagovornici Kurira.

Veći teror

Istoričar Srđan Graovac kaže za Kurir da je Tramp već govorio o smanjenju kontingenta američkih vojnika u inostranstvu, što on smatra troškovima.

Srđan Graovac Foto: Kurir TV

- On insistira na tome da i drugi treba da imaju veći udeo u kolektivnoj bezbednosti, tako da se to uklapa u tu njegovu strategiju i nešto što je neminovno i što će se postepeno dešavati najverovatnije u narednom periodu. Bilo bi to sasvim pozitivno da oni odlaze, a da se vraćaju srpske trupe. Međutim, niko na to ne računa i onda to možemo doživeti samo kao nešto što može biti potencijalna pretnja i opasnost. Za Srbe na KiM to može biti loše rešenje pogotovo ako to podrazumeva da će se briga o bezbednosti u potpunosti prepustiti nelegalnim kosovskim snagama. To je za Srbe najgora moguća opcija, jer će samo pojačati pritisak i teror nad Srbima. U trenucima kad su Albanci organizovali napade na Srbe i pogrome, jedini ko je eventualno mogao Srbe da zaštiti na tom prostoru je KFOR i to pod uslovom da je to želeo da uradi - naglašava Graovac.

On objašnjava da bi nova bezbednosna situacija na terenu bila i izvor još većeg pritiska na Srbiju i opasnost po regionalnu bezbednost.

- Bez Kfora na tom prostoru prilikom bilo kakvih nereda koji bi se desili, a koje ne bi sprečile kosovske snage na Kosovu, neminovno bi se stvorio pritisak javnosti na vlast u Beogradu da ona reaguje. I takve stvari bi podrivale i regionalnu bezbednost. Ne bi bilo iznenađenje da se američke trupe koje će otići nadoknade dolaskom turskih trupa koje su i te kako zainteresovane da jačaju svoj uticaj na tom prostoru. To takođe nije u našem interesu, jer Turci na Albance gledaju kao na svoje ključne saveznike na Balkanu - napominje Graovac.

Novi NATO koncept

S druge strane, predsednik skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun smatra da nije realno očekivati da se američki vojnici potpuno povuku iz Kfora, a samim tim i s KiM.

Milovan Drecun Foto: Kurir Televizija

- Pre svega imajući u vidu četvorogodišnji plan izgradnje infrastrukture na Zapadnom Balkanu - kaže Drecun i podseća za Kurir da je značaj Kfora za bezbednost Srba na KiM ogroman, jer je zapravo jedina snaga na koju možemo da se oslonimo da garantuje njihovu bezbednost.

- Iako do sada nisu bili baš toliko efikasni, oni su jedina i poslednja opcija. Ako bi i došlo do brojčanog smanjivanja američkog kontingenta, mislim da će i dalje ostati američki vojnici, u manjem ili većem broju. Bilo kakvo njihovo prisustvo ima veliki, odnosno najveći značaj i uticaj na bezbednost. U okviru Trampove strategije smanjivanja broja vojnika u Evropi, kojih je negde oko 128.000, i prebacivanja američkog težišta na zapadnu hemisferu i na Indo-Pacifik, govori se o mogućem smanjivanju broja trupa, a ne o povlačenju. To je sastavni deo tog koncepta koji je prezentovan u Strategiji nacionalne bezbednosti prošle godine i u Strategiji odbrane ove godine, a radi se zapravo o primeni koncepta uspavanog NATO, gde se umesto podele tereta sada ide na prebacivanje tereta, dakle, da se najveći deo odgovornosti za bezbednost u Evropi prebaci na evropske saveznike, a da se smanji prisustvo SAD - objašnjava Drecun.